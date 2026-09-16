El entorno del 'Migalo' le pide que se "entregue" por matar a su amigo Tomás, maquinista de Renfe: "Disparó en un calentón"

El difunto Tomás David, maquinista del AVE, junto a una imagen de Miguel, alias 'El Migalo', supuesto autor de su homicidio. Cedidas

La juerga empezó el viernes en las Fiestas de San Bartolomé de Librilla, siguió el sábado en el paraje alhameño de Casas del Aljibe y acabó teñida de sangre. "Llevaban dos días sin dormir", subraya el entorno de Miguel Cortés, alias ‘El Migalo’, en busca y captura por matar de un plomazo a Tomás: maquinista de Renfe.

"Miguel no quería matar a un amigo de toda la vida, fue un calentón, una mala situación y al final se apretó el gatillo". "Estaban todos de fiesta, la cosa empezó a subir de tono y se fue de las manos".

La parranda del sábado 22 de agosto, en plan 'after hour', transcurrió en una vivienda conocida por los vecinos del paraje de Casas del Aljibe, como la 'casa de los okupas', y se cobró la vida de Tomás David Martínez Carrillo, con solo 35 años.

Desde entonces, Miguel Cortés del Cerro suma 26 días en la diana de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Todo ello, a pesar de que esta persona del entorno próximo de 'El Migalo' afirma que han tratado de convencerle para que se presente voluntariamente en algún cuartel o comisaría del territorio nacional.

"Le hemos pedido que se entregue", tal y como desvela a EL ESPAÑOL

El cartel de 'El Migalo' que están difundiendo los amigos por redes sociales. E. E.

"Hace tiempo que le decíamos que fuera a recibir atención psicológica: 'Miguel ve al psiquiatra que no estás bien'. No ha tenido una infancia fácil, pero está claro que no ha sido un cielo de persona".

A sus 33 años, Miguel Cortés del Cerro arrastra treinta antecedentes policiales, por robos con fuerza, posesión de armas, violencia de género...

De hecho, en su reseña policial se advierte a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local que extremen las medidas de seguridad, en caso de que algún agente se cruce en su camino porque huyó con la escopeta con la que disparó a Tomás: empleado de Renfe.

"No sabemos si se entregará", admite el entorno de este treintañero, convertido en objetivo prioritario de las Fuerzas de Seguridad en territorio murciano.

Las personas del círculo de 'El Migalo' que han "intentado convencerle" para que ponga fin a su huida, también han conocido la versión que ofrece 'El Migalo' sobre el homicidio de Tomás: su amigo de la infancia, su compañero de clase en el Colegio Río Segura y el vecino con el que jugaba en Javalí Nuevo.

En esa versión se admite una evidencia constatada por la Guardia Civil. Aquel sábado, cuando los agentes llegaron a la vivienda de Casas del Aljibe, en la localidad de Alhama de Murcia, encontraron el cuerpo sin vida de Tomás y restos de una fiesta con cocaína, polen, litros de cerveza y licores espirituosos.

"En la casa había seis personas. Una de ellas era la novia de Miguel, pero ella estaba durmiendo en una habitación". "Tomás llegó alterado a la casa de Miguel". "Volcó una mesa, tiró un vaso de cristal y lo rompió". "Tomás y Miguel empezaron a discutir en la cocina".

La fachada del inmueble okupado por 'El Migalo' en el Paraje de Casas del Aljibe en Alhama de Murcia. Cedida

En la cocina había una escopeta y la disputa verbal -supuestamente- fue in crescendo lejos de rebajar el tono.

La escena era presenciada por el resto de asistentes a la juerga: Chema, el primo de Tomás, su amigo Fabio, y un amigo de 'El Migalo', llamado David.

"Miguel cogió la escopeta y le dijo a Tomás: 'Vete de mi casa'. Tomás se envalentonó, no se marchaba, agarró la escopeta, fue empujando a Miguel y le contestó: 'No me vas a disparar'. Miguel le pegó a uno de los amigos de Tomás por no pegarle a él".

La acalorada discusión prosiguió de la cocina al jardín de la casa y llegó el truculento desenlace. "Miguel fue reculando hasta que pegó el tiro". "Una vez que Tomás le empujó, Miguel se cayó para atrás y apretó el gatillo".

"Miguel no quería dispararle, pero llevaban dos días sin dormir y con el tira y afloja, se cayó para atrás, y disparó". "No sé si apretó el gatillo con intención o si por accidente se le disparó el arma".

El hecho fáctico es que Tomás acabó tirado en el suelo. "Tenía un agujero en el pecho". La reacción de 'El Migalo' fue subirse a su Porsche Cayenne y conducir a toda velocidad desde Alhama de Murcia hasta la pedanía murciana de Sangonera la Seca donde se le perdió la pista.

La esquela de Tomás David, empleado de Renfe y vecino de la pedanía murciana de Javalí Nuevo. Cedida

La versión que aporta el entorno del sospechoso, a falta de unos días para que el próximo martes se cumpla el primer mes desde la muerte de Tomás David, destacado empleado de Renfe que fue maquinista del AVE, no tiene nada que ver con el relato que ofrece la familia del difunto y uno de los testigos de la fiesta.

Básicamente, los familiares de Tomás David y el testigo sostienen que la discusión con 'El Migalo' se desencadenó porque Tomás manchó sin querer con su cubata la camisa de David: el amigo de 'El Migalo'.

Este descuido fue castigado con un puñetazo de 'El Migalo' a uno de los acompañantes de Tomás y el maquinista de Renfe trató de mediar. Hasta el punto de pedirles que se marcharan todos de la casa, para evitar más disputas, momento en el que 'El Migalo' le pegó un tiro a bocajarro con la escopeta a su amigo de la infancia.

La Policía Judicial y el juez están deseando escuchar la versión de Miguel Cortés del Cerro, con todo lujo de detalles y verbalizada por él mismo. De momento, 'El Migalo' sigue en paradero desconocido, a pesar de que su entorno le ha pedido que abandone esta huida por un callejón sin salida.

"Le hemos dicho que se entregue porque es lo mejor para Miguel". "Tiene dos hijos y hace tiempo que no los puede ver".