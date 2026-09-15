Investigan la muerte de Mauricio, vecino de Águilas, como posible 'ajuste de cuentas': 'Le dispararon en la cabeza'

Un agente de la Policía Judicial en una imagen de archivo. AUGC

El pobre hijo de Mauricio L. (1975) sufrió el duro trago de alertar de la muerte de su propio padre por arma de fuego.

"Cuando entró en la casa, el hijo se encontró el cuerpo sin vida de su progenitor". "Parece ser que le habían disparado en la cabeza", tal y como detallan fuentes próximas de la investigación a EL ESPAÑOL.

La Guardia Civil asume la investigación de este homicidio, ocurrido este lunes por la tarde, en la avenida Vicente Ruano de Águilas, conocida popularmente como la 'Ciudad sin Ley'.

El Teléfono Único de Emergencias recibió una llamada a las 20.43 horas. Al otro lado del teléfono estaba 'Chiqui', el hijo de Mauricio, y el mensaje que trasladó era trágico. "Hay una persona fallecida por arma de fuego", tal y como confirman fuentes del 112.

De inmediato, en la zona se personaron patrullas de la Guardia Civil, de la Policía Local de Águilas y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME). Pero nada se pudo hacer por la vida de Mauricio, de unos 51 años, y cuyo perfil de Facebook está presidido por esta cita:

'Con plata o sin plata, aprendí a revolucionar y no envidiar'. La víctima mortal de este homicidio que ha consternado a los vecinos de la barriada, tenía hijos y algún nieto, del que sacaba pecho en sus redes sociales, mostrándose feliz y cariñoso con ellos.

"Al parecer, se trata de un hombre de ascendencia latinoamericana, por sus apellidos, y que llevaba unos años residiendo en Águilas", según apuntan estas fuentes sobre el perfil de la víctima mortal de este homicidio.

Mauricio fue localizado sin vida por su hijo en Águilas. E. E.

"Una vecina dijo que Mauricio no vivía ahí, que se lo había traído su hijo hacía unos días y que seguramente era para esconderlo", tal y como explica una mujer que reside en la barriada donde se han producido los hechos.

"Yo estaba en mi casa y no escuché disparos, lo mismo llevaban silenciador". "La gente anoche decía que vieron salir a dos moros de la casa, pero nadie dijo haber escuchado un tiro".

Hay sospechosos

"Parece ser que algún testigo vio salir de la casa a dos ciudadanos magrebíes", según corroboran fuentes próximas de la investigación.

"Podría tratarse de un ajuste de cuentas". Esa es una de las hipótesis que manejan los miembros de la Policía Judicial porque la casa donde se produjeron los hechos, se ubica en la conocida como 'Ciudad sin Ley'.

"Se trata de una zona donde es habitual el menudeo de drogas". De hecho, otra de las líneas de investigación apunta a la posibilidad de que los dos marroquíes acabasen con Mauricio en el marco de un vuelco de drogas.