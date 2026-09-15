La imagen del presunto asesino de Claudia Tacoronte en México minutos después del crimen: los vecinos lo señalan como "Paco"

El principal sospechoso del crimen de Claudia Tacoronte, en una tienda de Cuautla (izquierda) y con la bicicleta cuyo robo fue denunciado en redes sociales (derecha). Cedidas.

La cámara lo capta mientras huye del lugar del crimen. Lleva una camiseta blanca de Under Armour, con un gran logotipo oscuro en el pecho, un pantalón corto beige, una mochila negra y zapatillas oscuras. Es el hombre al que la Fiscalía de Morelos considera el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria de 21 años, según ha confirmado a EL ESPAÑOL.

La grabación, cedida a este periódico, recoge su huida de las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. Después llegarían los señalamientos vecinales. Fuentes del municipio lo identifican como "Paco" y lo describen como un ladrón de la zona. Tanto ese nombre como las referencias a otros robos proceden exclusivamente de testimonios vecinales.

A través de redes sociales, además, circula que el hombre que aparece huyendo es el mismo que figura en unas fotografías relacionadas con el robo de una bicicleta ocurrido ese sábado en Casasano, otra zona de Cuautla. Una de las imágenes fue tomada dentro del establecimiento donde se produjo la sustracción. La vestimenta coincide con la de la grabación de la huida.