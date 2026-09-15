La imagen del presunto asesino de Claudia Tacoronte en México minutos después del crimen: los vecinos lo señalan como "Paco"
La Fiscalía de Morelos confirma a EL ESPAÑOL que el hombre de las imágenes es el principal sospechoso del asesinato de la estudiante canaria
Fuentes vecinales lo describen como un ladrón multireincidente de la zona de Cuautla, en el estado de Morelos
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La cámara lo capta mientras huye del lugar del crimen. Lleva una camiseta blanca de Under Armour, con un gran logotipo oscuro en el pecho, un pantalón corto beige, una mochila negra y zapatillas oscuras. Es el hombre al que la Fiscalía de Morelos considera el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria de 21 años, según ha confirmado a EL ESPAÑOL.
La grabación, cedida a este periódico, recoge su huida de las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. Después llegarían los señalamientos vecinales. Fuentes del municipio lo identifican como "Paco" y lo describen como un ladrón de la zona. Tanto ese nombre como las referencias a otros robos proceden exclusivamente de testimonios vecinales.
A través de redes sociales, además, circula que el hombre que aparece huyendo es el mismo que figura en unas fotografías relacionadas con el robo de una bicicleta ocurrido ese sábado en Casasano, otra zona de Cuautla. Una de las imágenes fue tomada dentro del establecimiento donde se produjo la sustracción. La vestimenta coincide con la de la grabación de la huida.
En la fotografía del comercio se distingue el dibujo de la camiseta y las dos correas negras de la mochila sobre los hombros. También el pantalón beige y el calzado oscuro. En otra de las imágenes, difundida junto al aviso del robo, el hombre aparece sujetando el manillar de una bicicleta.
La publicación circuló en un grupo vecinal de Cuautla. Su autora denunciaba la sustracción, pedía ayuda para localizar al hombre retratado y ofrecía una recompensa. Ese señalamiento y los testimonios que lo llaman "Paco" acompañan ahora a una confirmación distinta, la de Fiscalía: el hombre de las imágenes es el principal sospechoso del crimen de Claudia.
Un intercambio
Claudia Tacoronte tenía 21 años, era natural de Gran Canaria y estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Llevaba apenas unas semanas de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A Cuautla había viajado para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, celebrada en la Casa de la Cultura. Su estancia en México debía terminar en diciembre.
Aquella noche se encontraba con otros participantes en la zona donde se alojaban. Según reconstruyeron fuentes de la organización para EL ESPAÑOL, la joven se apartó del grupo antes de la agresión. "Vi que salió a fumar y luego pasó todo", relató una de las personas presentes. Es uno de los últimos movimientos de Claudia que pudieron describir quienes compartían con ella el recinto.
Después del ataque, los asistentes llamaron al 911 para pedir ayuda. Esas mismas fuentes explicaron a este periódico que la ambulancia tardó alrededor de media hora en llegar. Su testimonio sitúa una espera prolongada entre el aviso a emergencias y la llegada de los sanitarios al lugar donde había quedado herida la estudiante.
La Fiscalía ha solicitado las grabaciones de las cámaras próximas a la Casa de la Cultura y la información que pueda aportar el patronato del recinto. El fiscal Fernando Blumenkron explicó este lunes que no se descartaba ninguna línea de investigación, el principal es un posible robo, pero que las diligencias se desarrollaban bajo el protocolo de feminicidio.