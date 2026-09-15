La hermana de Claudia Tacoronte denuncia la falta de avisos antes del viaje a México: "¿Por qué nadie hace nada?"

Claudia Tacoronte llevaba apenas tres semanas en México. Había viajado desde Granada, donde estudiaba Educación Infantil, para pasar una temporada de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Sus padres estaban preocupados. Ella quería quedarse. "Quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos", cuenta su hermana Lara en un vídeo publicado en sus redes sociales después del asesinato de la joven canaria, de 21 años.

En esa grabación, Lara denuncia que nadie les advirtió antes del viaje de que otras estudiantes de la misma universidad habían sido asesinadas. Su intervención deja una pregunta dirigida a quienes viven y estudian allí, pero también a quienes debían informar a Claudia antes de su partida: "¿Por qué nadie hace nada?".

"No tengo palabras, no sé qué decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma, llena de gente... inhumana", asegura.

Claudia es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes. Sus muertes ya habían provocado protestas y paros estudiantiles para reclamar mayor seguridad.

Ahora, Lara se pregunta qué conocían los responsables del intercambio sobre los riesgos de la zona y por qué esa información no llegó a su familia antes de que su hermana viajara.

Antes del viaje

Según explica Lara, Claudia supo de los asesinatos de otras universitarias cuando ya estaba en México. La noticia inquietó a sus padres, que seguían desde España los primeros días de su estancia.

"Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiera pasar algo malo. A ellos no les hacía gracia que estuviese ahí, pero aun así ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos", relata.

Claudia Tacoronte, antes de que México se convirtiera en el último destino de una vida marcada por los estudios, los viajes y la curiosidad. El Español.

Natural de Santa Brígida, en Gran Canaria, Claudia cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Acababa de comenzar una estancia de movilidad académica en Morelos cuando fue asesinada en la Casa de la Cultura de Cuautla, según la información ofrecida por el fiscal del estado, Fernando Blumenkron.

En el vídeo, su hermana relata que el ataque comenzó con un intento de robo del teléfono móvil. De acuerdo con su testimonio, Claudia trató de escapar y el agresor salió detrás de ella.

"Salió corriendo, él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, sin ningún tipo de justificación", cuenta Lara. La Fiscalía de Morelos investiga el crimen como feminicidio.

Preguntas pendientes

Entre enero y julio de 2026, Morelos registró 69 mujeres asesinadas: 21 casos clasificados como feminicidios y 48 como homicidios dolosos, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citados por la agencia.

En su vídeo, Lara reclama explicaciones. Su hermana llevaba menos de un mes en el país. Había ido para estudiar, para conocer otros lugares, para vivir esa experiencia a pesar del miedo de sus padres. Ahora es su familia la que pregunta por las advertencias que, según denuncia, nunca recibió.