El árabe irrumpe en las aulas catalanas: cursos para profesores, empleos que lo exigen y "proselitismo islamista"

La formación de docentes en "lengua y cultura árabe" por diferentes vías y cursos por parte de la Generalitat está desatando polémica en Cataluña.

El árabe poco a poco va ganando terreno en el ámbito público y educativo catalán, algo que ha desatado la preocupación y críticas de diferentes formaciones políticas: desde el PP hasta Vox, pasando por partidos independentistas como Aliança Catalana o Junts.

El peso de la comunidad musulmana en Cataluña cada vez es mayor y esto está generando que en el ámbito educativo haya también un aumento del alumnado que profesa esta religión.

En concreto, en Cataluña se concentra el mayor número de alumnado musulmán de toda España. Según el Observatorio Andalusí son más de 100.000 alumnos.

Esto ha provocado que en zonas como la comarca del Maresme se estén ofertando puestos de trabajo en el ámbito educativo donde entre los requisitos que solicitan aparecen idiomas como el catalán, español y -ahora- árabe. En concreto solicitan un nivel de árabe superior hablado y bajo en escritura.

Este requisito aparece para dos puestos de Auxiliar Administrativo en L'Escola Pía de Mataró -concertada- de cara al inicio de este curso para repartir libros y material escolar "durante los meses de julio, finales de agosto y septiembre".

El anuncio apareció en la web "Feina Activa" de la Generalitat de Cataluña y cuenta con 41 inscritos.

Pero esta es solo la cúspide del iceberg de la polémica. De hecho, las críticas van más allá porque el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña está introduciendo en el sistema educativo diferentes cursos para potenciar la cultura árabe entre el alumnado y, ahora también, entre el profesorado de los centros catalanes tanto de Primaria como de Secundaria.

La controversia está en los cursos que se han empezado a ofertar para el profesorado catalán. Este verano, la Generalitat en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona programó entre el 1 el 7 de julio una formación titulada "El Islam y el mundo árabe" para profesores catalanes.

Esta formación no aparece de manera pública o abierta por parte de Educación, sino que fue el propio formador Taoufik Cheddadi El Harrak el que lo publicitó en sus redes sociales, aunque acabó eliminando la publicación de Facebook donde lo anunciaba.

Cheddadi es un divulgador y activista islámico controvertido por sus postulados acerca de la mujer, el burka o el niqab. Cheddadi fue, además, imán en las mezquitas de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet y fue detenido en dos operaciones contra el terrorismo islamista, aunque finalmente quedó en libertad sin cargos.

La polémica figura de Cheddadi ha hecho que la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, denunciase estos cursos en su propia red social X y asegurase que "nos gobiernan psicópatas", al promover este tipo de cursos.

“El Islam y el mundo árabe” és una formació en castellà, programada per la Generalitat i dirigida a professors de primària i secundària, de l'1 al 7 de juliol. L'imparteix Taoufik Cheddadi El Harrak que entre d'altres valors occidentals, nega la igualtat entre home i dona.



Ens… — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) July 7, 2026

Pero, más allá de estos cursos de verano, la polémica ha tenido una nueva arista después de conocerse que el próximo curso 2026-2027 se impartirán en Cataluña, en esta misma región, en la región del Maresme, cursos de árabe para los docentes que así lo deseen, según publicó El Confidencial.

De hecho, este periódico se ha puesto en contacto con el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña para conocer más detalles sobre estos cursos y no ha obtenido respuesta.

"Desde la delegación de Cataluña no tenemos ninguna información al respecto, ni hemos organizado estos cursos", explican desde la Comisión Islámica de Cataluña a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, sí que EL ESPAÑOL ha accedido a las preguntas que el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña registró a día 13 de julio de 2026 en la mesa del Parlamento para conocer los detalles de estas formaciones en lengua árabe para el personal docente.

"¿En qué centros educativos, zonas o servicios territoriales concretos de toda Cataluña se está promoviendo, ofertando o impartiendo formación en lengua árabe para el personal docente? ¿Tiene previsto extender esta formación a otros municipios o comarcas el próximo curso escolar? ¿A cuáles? ¿Con qué finalidad se imparten estas clases de árabe a profesores? ¿Para adaptarse al fenómeno de la inmigración masiva?", son algunas de las cuestiones registradas.

Este tipo de cursos, que hasta ahora se dirigían exclusivamente a alumnos, parece que se extenderán también al personal docente, algo que no está contemplado en la ley.

Según el artículo 10 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado en la Ley 26/1992 y en el artículo 27.3 de la Constitución Española, los alumnos tienen derecho a recibir enseñanza de religión islámica en los centros públicos y concertados.

Estos programas educativos para alumnos musulmanes están enmarcados dentro del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) que desde 1985 se empezó a aplicar en España, un precepto que es bien distinto al de que se oferte o imparta formación en "lengua y cultura árabe" al profesorado docente de Cataluña.

De hecho, Sonia Sierra es profesora en Barcelona y relata a EL ESPAÑOL que hay que determinar "quién va a impartir esas clases porque por un lado venden la coeducación y, por otro, se vende esto", apostilla.

Sierra recuerda que la islamización en muchos centros catalanes es ya una realidad, pero se queja de que "los profesores tenemos muchísimas otras necesidades".

En centros donde hay un volumen elevado de alumnado musulmán "no hay belenes en los colegios, se sirve comida halal, se dejan de hacer excursiones en época de ramadán...", algo que a su juicio "en la educación pública, tendría que ser como mínimo aconfesional, y lo que ocurre es que algo religioso acaba condicionando el calendario escolar de toda una comunidad".

Por su parte, Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe explica que "no hay nada de qué sorprenderse" con estos cursos. "No hay asignaturas que se impartan en árabe en los centros, por eso es injustificable que en Cataluña ocurra algo así donde hay tres lenguas oficiales y donde se entiende que los alumnos deben tener una formación en la que aprendan asignaturas en esas lenguas".

"Si fomentas que los profesores aprendan árabe para dar apoyo a esos alumnos, en vez de en castellano que es la lengua del entorno social, no tiene justificación más que la de la hispanofobia", sentencia.

"Táctica habitual del islamismo"

"La Comisión Islámica gana la batalla del relato con la excusa de la cultura y la lengua árabe para penetrar en las estructuras educativas. Algo que es una táctica habitual de estas corrientes islamistas en toda Europa. Ellos eligen a los profesores que siguen su doctrina", critica Hanan Serroukh a EL ESPAÑOL. Una activista de origen marroquí, nacida en Barcelona, y en contra del islamismo.

En este sentido, es la propia Comisión Islámica la que ofrece una bolsa de profesorado que imparta Educación de la Religión Islámica (ERI) a través del plan piloto del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña que continuará este año para los más de 100.000 alumnos.

Para Serroukh es "absurdo" que se impartan estos cursos para el profesorado porque a su juicio lo que necesita el sistema educativo catalán son "refuerzos en plantilla con aulas menos masificadas", no sucumbir "a la yihad del pensamiento con las clases que impone la Comisión Islámica".

De hecho explica que "las injerencias del islamismo se producen en las fisuras de un sistema debilitado, y las redes de proselitismo islamista las aprovechan para instaurar su ideario", explica Serroukh a EL ESPAÑOL.

Así, para esta activista si "hubiera algún profesor interesado en formarse en clases de árabe, para eso está el Colegio Oficial de Idiomas" donde pueden aprender este idioma.

Sin embargo, para ella es "la sin razón" porque debajo de todo esto "está el germen del fracaso de la gestión de la diversidad social con los hijos de la inmigración musulmana".

En este sentido, explica que "el catalán y el castellano generan un marco común" y recuerda que a lo largo de este curso "cuando los profesores han salido a manifestarse no ha sido para pedir clases de árabe".

Además, critica profundamente los cursos ya ofertados el pasado mes de julio en los que se eligió como docente a Taoufik quien "forma parte de la red de proselitismo islamista quien defiende que las niñas vayan con velo, algo que atenta contra el principio de igualdad y no nos ruborizamos", sentencia.