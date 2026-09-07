La Autoridad Portuaria de Ceuta exige a Puente informes que avalen la seguridad por el campamento de migrantes

Javier Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, ha declarado que la colocación de un campamento de migrantes en una parcela cercana al Muelle de Poniente "exige exige unas medidas de seguridad extraordinarias" y que además éstas deben estar "acreditadas".

Advierte a EL ESPAÑOL que la ubicación "es un error", por ser el puerto el principal núcleo de comunicación de Ceuta con la Península", e incide en que debe ser el Gobierno quien garantice esa seguridad extraordinaria tras la decisión impuesta.

Doncel subraya que, por el momento, no tienen información. "Decir que es un dispositivo temporal no es la justificación para ubicar ese campamento que compromete la seguridad del puerto".

Así, recalca de nuevo que "se deben conocer esos informes técnicos que avalen esa decisión ministerial. Nosotros tenemos los que avalan la nuestra".

También se pregunta "si Puertos del Estado ha evaluado los riesgos", y si se conoce ya "el perímetro de seguridad". Por último, también exige saber los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operarán "de refuerzo".

Porque entiende que "son los solicitantes de la parcela los que observarán esos informes y esas medidas necesarias que tendrán que adoptar los entes ministeriales correspondientes" ya que "una Autoridad Portuaria no tiene competencias en materia de inmigración ni en materia de extranjería".

El Consejo de Administración del puerto ceutí desestimó en la tarde del viernes 5 la petición de la Secretaría de Estado de Migraciones, pedida el jueves 3 de septiembre, para albergar un campamento temporal para 1.000 migrantes.

Tras conocer la decisión del ente portuario, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y responsable de Puertos del Estado, Óscar Puente, tomó el control de los terrenos tras la negativa del consejo mediante un Real Decreto.

La temporalidad del campamento se prolongará, en principio, hasta el 31 de diciembre, según lo publicado ayer en el BOE.

Por su parte, el ministro de Migraciones y Mando Único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, declaró ayer en TVE que tomaron la decisión de montar el campamento previamente a la decisión del consejo de administración.

En declaraciones a TVE, contó que "salieron varios barcos, llegaron a Ceuta 14 camiones y, cuando ya se estaban realizando las obras tanto en una parcela como en otra, me llega la sorpresa (...) de que el Consejo de Administración del Puerto iba a llevar informes contrarios de que se pudieran ubicar ahí las carpas".

La prisa

Desde la petición formal de la Secretaría de Migraciones, el día 3, a la celebración de la reunión para aprobar o rechazar la propuesta, el día 5, la Autoridad Portuaria de Ceuta recibió dos requerimientos, por parte del presidente de Puertos del Estado para que convocaran el Consejo de Administración.

Uno, el mismo día 3. El segundo, el día 4 y de apremio.

Finalmente, la reunión se celebró el día 5 por la tarde y se aportaron cuatro informes técnicos que comenzaron a elaborarse desde el momento en el que recibieron la solicitud de Migraciones.

Estos cuatro informes son los del Jefe de División y Explotación, el del Jefe de División de Protección e Infraestructuras Críticas, un informe jurídico y el informe del director del Puerto de Ceuta.

Los cuatro recomendaron no albergar la instalación temporal para migrantes por poner en peligro "infraestructuras críticas", como los depósitos de combustible e instalaciones de Endesa que dan fluido eléctrico a toda la ciudad.

Además, destacaba que podrían ser puestas en riesgo "de sabotaje" y que podrían no ser compatibles, por las situaciones que pudieran darse, con el funcionamiento de las operaciones portuarias.

De hecho, en el informe de seguridad recogieron el dato recabado por la Policía Portuaria de que solo en el mes de agosto se habían producido un total de 1.163 incidencias de seguridad.

En concreto, 560 en el Dique de Poniente y otras 603 en Cañonero Dato. Todas "intrusiones de personas no autorizadas" al recinto portuario para tratar de cruzar a la península en barcos, en camiones o para otras actividades presuntamente delictivas.

Doncel subraya que el puerto considera que el campamento es incompatible con la normal explotación del puerto. "En 2019 cuando llego a la Autoridad Portuaria de Ceuta, había una presión migratoria importante".

Así, rememora que fue necesario hacer "una modificación del plan de inversiones y un estudio completo del puerto y de las medidas de seguridad. De hecho, fuimos de la mano con Puertos del Estado. Parece ser que este precedente se ha olvidado".

Lo reitera en varias ocasiones a este periódico. "Nadie discute la necesidad de la atención y nadie pone en cuestión atender a estas personas que no tienen alojamiento", pero "una cosa es hacer frente a esa situación excepcional y otra, comprometer uno de los principales núcleos económicos de la ciudad".

El puerto es una infraestructura "estratégica" donde se da un tráfico de pasajeros, tráfico de mercancías, avituallamiento a buques, actividad logística, servicios esenciales "y hay instalaciones críticas y carga sensible".

Se refiere a Endesa, Dúcar y las tuberías de combustible, situadas "donde va a estar ubicado el asentamiento".

"Si sumamos los tanques de Endesa y Dúcar, estamos hablando de 40.500 toneladas de combustible y estamos poniendo, justamente colindante con estos depósitos, este campamento", explica.

Doncel destaca en los últimos días "la celeridad [del Gobierno] en buscar ese alojamiento para inmigrantes", pero echa de menos "esa celeridad para arbitrar los procedimientos de devolución un mes después de la invasión que se sufrió en la ciudad".

Asimismo, se pregunta qué protocolo de seguridad existirá " en caso de una emergencia. ¿Cerrar el Puerto de Ceuta? ¿Aislar completamente Ceuta? Eso sería una barbaridad y tremendamente perjudicial".

Igualmente valora que, si bien Ceuta es muy solidaria "no se puede seguir castigando a esta ciudad más de un mes después de la invasión".

Por su parte, Luis de la Rubia, miembro de la Junta de la Confederación de Empresarios ceutí, empresario portuario y presidente de la Asociación de Transportistas sostiene a EL ESPAÑOL que en el puerto de Ceuta "hemos sufrido mucho con la inmigración, y nos ha costado mucho levantar el puerto para que ahora nos hagan esto".

Con el campamento "los transportistas y camioneros no van a querer venir. Porque se mete un inmigrante ilegal en los bajos y es una ruina. Igual que si se mete de polizón: un barco que detecte un polizón a bordo se tiene que dar la vuelta obligatoriamente donde esté. ¿Tu sabes cuánto cuesta eso?".