La muerte del primo okupa destapa otro polvorín en Ceuta: "Los vecinos musulmanes no van a las manifestaciones para que no les entren en sus casas"

A Pedro, como a muchos ceutíes, le chocó que antes de ayer en la concentración pacífica en protesta por la situación de Ceuta fueran tan pocos locales musulmanes.

O al menos, no todos los que viven en El Príncipe, Loma Colmenar, Sidi Embarek, Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, Villajovita, Poblado Regulares o Benítez, barriadas que desde hace 36 días están invadidas de migrantes. Están, literalmente, por todas partes.

Pese a que incluso para acudir hubo autobuses gratuitos, muchos ceutíes musulmanes "no fueron a la manifestación por miedo a que les ocuparan las casas", explica.

En Loma Colmenar, por ejemplo, los balcones de numerosos bloques de viviendas, en sus primeros pisos, están prácticamente a ras de suelo.

David, taxista, explica que en estos barrios "está habiendo muchos conflictos. Desde no poder dormir por sus gritos y peleas, a entradas en portales, domicilios y todo tipo de cosas, pero no los denuncian por miedo".

Ayer, H.H., una musulmana ceutí, apuñaló en el esternón a su primo, un migrante de los que llegó a Ceuta el 30 de julio y desató, junto con otros miles, el caos.

Los hechos ocurrieron al filo de las 7 de la mañana en el Poblado de Regulares.

Fuentes de la Policía Nacional de Ceuta señalan a este diario que se ha podido determinar que la mujer, ya detenida, tiene 25 años y nacionalidad española. También presenta problemas de salud mental.

En la casa vivían la mujer y dos hermanas más junto a la madre. Una de las hermanas presenta una enfermedad respiratoria y la otra tiene un hijo de corta edad.

El hombre, un joven de nacionalidad marroquí y de la misma edad que su prima, permanecía en la ciudad autónoma "indocumentado" y en situación irregular. Al parecer pernoctaba en el domicilio.

Ambos habrían iniciado una violenta discusión que posteriormente habría derivado en una presunta agresión con un cuchillo por parte de la mujer.

"Esto va a estallar, y va a estallar por la parte de los musulmanes ceutíes, que son los que están padeciendo esta invasión, porque están en sus barrios", sostiene Pedro.

Este argumento lo refrenda David. "Es que algunos los han ayudado por solidaridad, por compartir religión y demás. Y otros, los menos, pues directamente se han ido a lucrar. Al final, ayudas o metes en tu casa a una persona que conoces de poco o nada".

Es un hecho constatado que en Ceuta han proliferado los pisos 'patera', toda vez que la mayoría de subsaharianos se encuentran ya en centros de acogida o en el CETI. Los que quedan en las calles son, en su mayoría, marroquíes, tanto menores como adultos.

En Loma Colmenar, donde se ha habilitado un espacio de acogida en el embolsamiento tradicionalmente utilizado para el tránsito hacia Marruecos durante la Operación Paso del Estrecho, en las calles aledañas y la de acceso a la instalación se hacinan centenares de magrebíes.

Están sentados, esperando a poder entrar. Algunos duermen en el suelo, otros descansan en rotondas.

"Los que son mayores de edad no saben que siendo de Marruecos van a ser deportados. Por eso los que sí lo saben viven en los montes, pernoctan en los parques y continúan en asentamientos irregulares como el de la Playa del Trampolín. Y algunos también viven de alquiler o en casas de prestado desde hace un mes", puntualiza David.

Migrantes de origen magrebí, a las puertas del centro de Loma Colmenar para ver si pueden entrar. Laura Garófano Ceuta

Los 'pisos patera' en Ceuta han surgido como una respuesta informal y, en muchos casos, ilegal a la demanda masiva de alojamiento.

Según denuncias de vecinos y ONG como Luna Blanca, se han reconvertido habitaciones compartidas, garajes, trasteros e incluso zonas comunes de edificios en alojamientos improvisados donde se cobra entre 30 y 50 euros por persona y noche.

En algunos casos las cifras llegan a los 100 euros la noche o 2.400 euros mensuales por vivienda completa.

Estas prácticas se han extendido especialmente en barrios como Canalejas, el Recinto, Loma Colmenar y zonas aledañas, donde la presión migratoria ha saturado los centros de acogida oficiales y empujado a los recién llegados a buscar refugio en el mercado negro de la vivienda

En algunos casos, se trata de solidaridad comunitaria; en otros, de una actividad lucrativa que explota la desesperación de quienes carecen de papeles y recursos.

Se han documentado alquileres ilegales de garajes municipales y viviendas de protección oficial (VPO) por parte de adjudicatarios que subarriendan espacios a migrantes por sumas que oscilan entre 150 y 900 euros semanales o mensuales, según el tamaño y la ubicación del inmueble.

De hecho, la Policía Nacional ya ha detenido a dos ceutíes por alquilar un garaje en la Avenida de los Reyes Católicos a una veintena de migrantes, cobrándoles hasta 900 euros mensuales por persona.

El Gobierno de Ceuta ha anunciado medidas sancionadoras, incluyendo la rescisión unilateral de contratos de alquiler de viviendas públicas a quienes se demuestre que las usan para alojar migrantes en situación irregular.

El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, confirmó que los servicios jurídicos de Emvicesa ya están analizando casos en promociones como las VPO de Loma Colmenar, con el objetivo de desahuciar y sancionar a los infractores.

Doble discriminación

Los musulmanes ceutíes, además de estar padeciendo en sus calles a la inmensa mayoría de los migrantes, padecen además una doble discriminación.

La de los invasores, que los acusan de traidores y los insultan por las calles, y la de "la cantidad de gente de fuera" que ha llegado en estos días a Ceuta y que es incapaz de diferenciar entre un ceutí y un marroquí ilegal.

Lo cuenta Jallal, nacido en Tetuán hace 58 años y que llegó a España con tan solo tres.

Vivió muchos años en Barcelona, es autónomo y habla cuatro idiomas. Logró la nacionalidad española hace 18, aunque hace mucho más es "español por los cuatro costados, y también moro".

"Nosotros somos los primeros que llamamos a esto invasión. No queremos que estén aquí, nos han alterado la vida", además de que lamenta de que "los han engañado al decirles que vinieran".

En los primeros días "me encontré aquí a un chico que es peluquero en Tetuán y que lo conozco de toda la vida. Lo cogí, le di 20 euros y le dije que se fuera inmediatamente para Marruecos. Y lo que no entiendo es cómo es posible que haya pasado un mes sin que el Gobierno haya hecho absolutamente nada por Ceuta".