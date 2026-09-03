Fallece un menor marroquí de 17 años acogido en un centro de Ceuta que sufría diabetes severa: entró en agosto

Un menor marroquí, que llegó a Ceuta el pasado 3 de agosto, ha fallecido en las últimas horas en una habitación en La Esperanza, un centro de realojo temporal de Ceuta.

Según ha adelantado El Faro de Ceuta, el joven, que estaba apunto de cumplir la mayoría de edad, estaba siendo tratado de un cuadro de diabetes severa desde que entró a la ciudad autónoma tras las continuas avalanchas de Marruecos a través del Espigón del Tarajal.

El fallecido tenía picos de hiperglucemia e hipoglucemia y había pasado su última revisión médica el pasado lunes.

Compartía habitación con tres chicos. Uno de ellos ha sido quien lo ha encontrado sin vida a las 6.00 horas y ha dado la voz de alarma.

Se trataba de un chico insulino dependiente que estaba al día en todos los controles sanitarios: tenía tarjeta, se le habían practicado varias pruebas sanitarias y mostraba, además, una actitud colaborativa.

Alrededor de las 7.00 horas se ha procedido al levantamiento del cadáver y está siendo sometido a autopsia para esclarecer las causas de la defunción, aunque todo apunta a causas naturales.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.