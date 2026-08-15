Rabat evita un segundo asalto a Ceuta con un gran despliegue policial y militar: España coloca blindados en el Tarajal

Sobre una colina en la frontera de Marruecos con Ceuta, se amontonan decenas de inmigrantes, muchos de ellos subsaharianos, dispuestos a cruzar irregularmente hacia España.

Pero este sábado, ante la sospecha de un nuevo salto masivo del Tarajal, las fuerzas de ambos países han organizado un amplio dispositivo para garantizar que la situación no vuelva a repetirse.

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