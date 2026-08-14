Vivas "confiesa" que siente "incomprensión e impotencia": el Gobierno "no ha estado a la altura de lo ocurrido" en Ceuta

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha visitado este viernes Ceuta, donde ha mantenido una reunión con el alcalde-presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y con su Ejecutivo autonómico.

Tras el encuentro, ambos han comparecido ante los medios en el Palacio de la Asamblea. Allí, Vivas ha exigido una serie de puntos para "sentar las bases para que esto no vuelva a ocurrir" que incluyen garantizar la seguridad "sin que dependa de terceros" y "desactivar" el uso de la presión migratoria.

Asimismo, ha demandado una mayor presencia del Estado y sus ministerios en la ciudad, así como "un ambicioso plan de inversiones" para la ciudad autónoma y "apoyar su tejido productivo".

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se reúne junto a su Ejecutivo con el presidente del Senado, Pedro Rollán. Efe

Vivas ha señalado que se debe solucionar la situación "de manera inmediata" porque el "estrés es insoportable", y ha propuesto que "la única forma posible de lograrlo es mediante el retorno de todas las personas que entraron en la ciudad de forma irregular".

En este sentido, ha aprovechado para realizar una serie de confesiones acerca de sensaciones que asegura sentir estos días: "se pueden resumir en dos palabras, incomprensión e impotencia".

"Incomprensión porque no puedo entender que el Estado no tenga un cuerpo normativo capaz de afrontar esta situación, que si una parte del territorio es invadida no haya un mecanismo legal que permita la devolución inmediata".

"E impotencia porque la respuesta que hemos tenido no ha estado a la altura de lo que exigía la dimensión de lo que ha ocurrido".

Sin embargo, a estas dos sensaciones ha añadido una tercera: "Esperanza. Vamos a salir adelante. No es una esperanza infundida, está basada en el carácter de nuestro pueblo, forjado a base de coraje y valor para resistir".

Siete lecciones

Vivas ha calificado esta crisis como "la más importante que ha conocido la ciudad de Ceuta en toda su historia", y por eso ha señalado que deben extraerse una serie de lecciones para "asentar las bases para que esto no vuelva a ocurrir".

"Primero, garantizar la seguridad de nuestras fronteras y sin que dicha seguridad dependa de terceros. Segundo, desactivar el uso de la presión migratoria. Tercero, potenciar la presencia del Estado a través de defensa, seguridad, sanidad, educación, justicia y servicios sociales. Cuarto, apoyar a nuestro tejido productivo con un modelo económico basado en más España y más Europa".

"Quinto, fortalecer el anclaje de Ceuta en la UE. Sexto, acometer para Ceuta un plan de inversiones que incluya infraestructuras y viviendas. Y séptimo, atender los déficits estructurales y crónicos que tiene la hacienda de la ciudad", ha enumerado.

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, también ha comparecido ante los medios tras reunirse con el Ejecutivo autonómico.

El titular de la Cámara Alta ha lamentado que se esté "cronificando la anomalía que vive la ciudad": "No es normal que las familias vayan a comprar con temor, con recelo. Que cuando intenten dormir estén pendientes del móvil por si ocurre algo mañana día 15", en referencia a los rumores que se están extendiendo sobre un posible nuevo intento de cruce masivo.

Así, ha puesto el acento en que "Ceuta merece la pena. Si todos nos lo creemos, la ciudad saldrá más fortalecida que nunca. Ceuta y Melilla son el kilómetro cero de nuestro territorio nacional".