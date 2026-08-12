Margarita Robles, tras reunirse con Vivas: "Ceuta y Melilla son españolísimas y no se las toca, esto no se puede repetir"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este miércoles ante los medios después de haberse reunido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un encuentro posterior a su visita a las unidades dependientes del Mando Operativo Terrestre desplegadas en la ciudad de Ceuta.

Robles ha asegurado que desde el Ministerio no van a dejar "a Ceuta sola", y ha insistido en que "lo que pasó el 30 de julio [fecha del cruce masivo del Tarajal] no puede volver a ocurrir. Ceuta y Melilla son españolísimas, y por eso no se las toca".

Asimismo, ha calificado estos sucesos como "una agresión a España".

El otro objeto de su visita ha sido "manifestar el orgullo por las Fuerzas Armadas" que están desplegadas en la ciudad autónoma: "Todo el peso de la ley debe recaer sobre las mafias y todas las personas que están manipulando a esta gente".

Preguntada sobre si, al señalar a las mafias, atribuye algún tipo de responsabilidad a las autoridades marroquíes, ha reiterado: "Me refiero a que han entrado 80.000 personas, y mucha de esta gente está manipulada por las mafias".

Asimismo, cuestionada sobre si comparecerá en el Senado por la crisis de Ceuta, su única respuesta ha sido: "Estamos aquí para hablar de Ceuta".

La ministra de Defensa envió este martes una carta al presidente del Congreso, Pedro Rollán, para mostrarle su disposición a comparecer ante la Cámara Alta.

Quería dar explicaciones sobre la actuación de las Fuerzas Armadas durante la avalancha migratoria. Sin embargo, horas después de conocerse la voluntad de Robles, Moncloa comunicaba que la decisión no está tomada y por lo tanto no es firme.

Desde el Gobierno aseguraron a Efe que será "a lo largo" de este miércoles cuando "se dará respuesta a la citada decisión".

Justo antes de entrar al Palacio de la Asamblea, la ministra se ha acercado a conversar y escuchar a un grupo de personas que la han increpado a su llegada por la gestión de la crisis migratoria de estos días.

Tras el encuentro con el presidente autonómico, se ha dirigido a la Comandancia General de Ceuta para hacer las citadas declaraciones ante los medios. Momentos antes de entrar, una mujer con la que conversaba ha sufrido un desvanecimiento leve, justo en la puerta del edificio militar.

Por su parte, el presidente autonómico ha calificado su encuentro como una "reunión sincera". Ha asegurado que el Ministerio de Defensa "empleará todos los medios que sean necesarios", lo cual ha reconocido que es "algo positivo para los vecinos".

"La ministra me ha garantizado que la seguridad de la frontera está garantizada", ha celebrado. "Su afirmación de que vamos a poder contar con los recursos que sean necesarios es una garantía"

Por otro lado, a preguntas de los periodistas ha reconocido: "No tengo ninguna información acerca del papel que Marruecos haya podido tener en esto. Creo que es imposible que no se hubiera enterado de lo que se estaba preparando".

"Esto no puede terminar aquí, tendrá que haber un relato para saber qué necesita Ceuta y España para que esto no se vuelva a producir".

Respecto a la situación actual que vive la ciudad, Vivas ha declarado: "Estamos peor que cuando empezó la semana. Pero no quiero desviar la atención del objetivo prioritario: salvar a Ceuta".

"No obstante, le tengo que dar la razón a la inmensa mayoría de los ceutíes. No se actuó cuando Ceuta fue invadida. Se dijo que había normalidad cuando no la había. No se ha atendido la demanda de un incremento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha llegado el día de hoy y aún no sabemos qué plan se va a aplicar para que salgan de Ceuta todos los que entraron".

"No puedo decir que esté más tranquilo, hay que seguir demandando", ha concluido el presidente autonómico.