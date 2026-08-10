Moncloa cifra en 80.000 los migrantes llegados a Ceuta y en 1.400 los menores que quedan allí: Vivas lo ve "inasumible"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha reunido este lunes en Ceuta con el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas y el delegado de Gobierno, Miguel Ángel Pérez. Tras su encuentro, el expresidente de Canarias ha declarado que han contabilizado la presencia de 1.400 menores migrantes que permanecen en la ciudad, aunque reconoce que son "muchos más".

"Esos 1.400 es la filiación de ayer, pero aún hay muchos que están esperando a poder completar ese proceso de filiación".

El ministro asegura que en estos momentos "lo importante es priorizar la reagrupación familiar de esos menores", en un proceso para el que será necesario "coordinarse con el Gobierno de Marruecos, con las familias y con los propios menores". Motivo por el que reconoce que "no será sencillo".

Torres, preguntado por EL ESPAÑOL sobre el plazo de tiempo estimado que podrá demorarse este proceso, únicamente insiste en esa "complejidad".

Como medidas inmediatas, declara que han reforzado en un 50% el personal de la Delegación de Gobierno para acelerar "los mecanismos administrativos que permitan que esos menores puedan estar en otros lugares": "Ahí hemos priorizado el reagrupamiento familiar, que puede ser en el país de origen o incluso en algún lugar de este país".

Respecto a las palabras del ministro del Interior relativas a que Ceuta ha recuperado la normalidad, Torres las ha secundado, haciendo un matiz: "Las palabras de Marlaska quieren decir que tras una situación de llegada exterior de migrantes en una cantidad semejante a la población de la ciudad, como la mayoría regresó, sí se alcanzó esa normalidad".

En este punto, insiste: "El poder tener Ceuta como era Ceuta antes de finales de julio, cuando llegaron 80.000 personas, es lo que tenemos que lograr".

Además, para aliviar la proliferación de asentamientos en los alrededores del CETI y otros lugares de la periferia, Torres asegura que han "puesto sobre la mesa unas instalaciones que pueden responder a muchos de los que están en esos espacios, que son menores. El Hospital Militar, por ejemplo, ya ha sido visitado y es una de las opciones, junto a otras que estamos valorando en colaboración con todas las instituciones que tenemos competencias compartidas".

Vivas reclama un mando único

Por su parte, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, tras su reunión con el ministro de Política Territorial ha declarado que la situación es "inasumible, insostenible e inaceptable".

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, tras su reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres: "Es una situación inasumible, insostenible e inaceptable"#Canal24horas pic.twitter.com/XUXUshQNn1 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 10, 2026

"En la semana previa habíamos pasado de acoger 180 menores a 800", expone el jefe del Ejecutivo autonómico. "Hay que poner todos los esfuerzos, incluso la posibilidad de modificaciones legislativas, para que los menores sean reagrupados".

"Hay que habilitar un espacio para que actúe como centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas", concluye Vivas.

Asimismo, Vivas vuelve a reclamar la creación de un mando único para gestionar la crisis "igual que se ha hecho en otras emergencias", y reclama "que se expulse a los que accedieron en esta invasión".

Por último, respecto a los rumores sobre una nueva entrada masiva que puede producirse este sábado 15 de agosto, Vivas exige al Gobierno que asegure la seguridad en las frontera.