Dolores ayudó a la Policía a detener a su hijo por el crimen machista de Gloria en Murcia: "Me envió su ubicación"

Dolores hizo de tripas corazón, este miércoles, para ayudar a la Policía Nacional a detener a su propio hijo, Juan Bautista, como autor del crimen machista de su expareja: Gloria, a la que degolló en la zapatería donde trabajaba en el Carrefour Infante de Murcia.

"Le envié un WhatsApp. 'Hijo mío, ¿qué es lo que has hecho?' Y me respondió: 'Mamá, esto se sabía que terminaba así'. Luego me envió un mensaje con su ubicación: 'Ya podéis decirle a la Policía dónde estoy'", tal y como desvela Dolores en una entrevista en exclusiva con EL ESPAÑOL.

De hecho, esta conversación se produjo sobre las 23.45 horas de la noche del miércoles y la Delegación del Gobierno confirmó que la detención de Juan Bautista G. C., de 38 años, se produjo a las 00.15 horas del jueves, en un área de servicio de Puerto Lumbreras.

El autor confeso de este crimen machista se disponía -supuestamente- a seguir su huida, dejando su coche en esta localidad fronteriza con Andalucía, para despistar a la Policía Nacional y coger un autobús rumbo a Granada para esconderse. Pero esta madre despertó la conciencia de su hijo.

- ¿Qué le dirá a Juan Bautista cuando vaya a visitarlo a prisión?

- Dolores: Un asesinato no se puede justificar. Toda la familia está destrozada de ver cómo mi hijo le ha quitado la vida a la madre de mi nieta.

Llevo dos años aconsejándole a mi hijo que fuera a un abogado y que pusiera tierra de por medio con Gloria.

Esta mujer no puede reprimir las lágrimas durante su entrevista con este diario porque ella siente que "lo ha hecho todo" como madre, como suegra y como abuela de la niña que tuvieron Juan Bautista y Gloria. Todos sus esfuerzos no han impedido un final trágico y terrible.

Minuto de silencio por el crimen machista de Gloria, celebrado este jueves, presidido por el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. Delegación del Gobierno de Murcia

- ¿Por qué le aconsejó a su hijo que recurriera a un abogado?

- Dolores: Gloria no estaba bien. Era drogadicta. Me ha quitado dinero a mí y a mi hijo. Hice todo lo posible para que Gloria saliera de ese mundo. Mi hijo ya no tomaba nada, solo algún porro.

A mi hijo lo volvió loco porque ella se metía cada vez más. Gloria consumía mucha cocaína, alcohol y fumaba más porros que tabaco. No me queda cargo de conciencia con Gloria porque lo he hecho todo por ella, como si fuera su madre.

La violencia de género jamás tiene justificación y un crimen machista mucho menos, pero todo tiene un contexto por duro que sea. La relación de pareja de Juan Bautista y Gloria comenzó bien y acabó siendo tóxica, marcada por los excesos con las drogas, las peleas y los malos tratos.

"Ellos se conocieron hace diez años en un concierto al aire libre en las Atalayas". Gloria le llevaba seis años a Juan Bautista. Desde que era una veinteañera sabía lo que era emanciparse, tenía más experiencia vital, y él venía de una adolescencia marcada por el consumo de cocaína. Así lo admite su propia madre: "Cuando era crío tuvo problemas con las drogas y salió".

- ¿Podría resumirme cómo fue la relación sentimental de Juan Bautista con Gloria?

- Unas veces estaban juntos y otras separados. Se pasaban tres meses juntos y cuatro separados, un mes juntos y siete separados...

Dolores habla como testigo directo de todo porque cuando la pareja tuvo una hija se instaló en la casa de esta buena mujer en Las Torres de Cotillas. En aquel inmueble, Juan Bautista había tenido un pequeño taller donde era conocido en el pueblo por arreglar zapatos, cinturones...

Uno de los accesos a la localidad murciana de Las Torres de Cotillas. PP

- ¿Cómo fue la convivencia de la pareja en su casa tras ser padres de una bebé?

- Dolores: Convivieron en mi casa durante un año y medio y no paraban de pelearse. Al final, se fueron a vivir en un piso de alquiler en la Carretera de Barqueros y generaron una deuda que pagué yo.

Tuve que vender mi casa de Las Torres de Cotillas para entregarles 17.000 euros, para pagar a su abogado y una deuda de dos años de alquiler. Les di ese dinero en metálico.

Prueba de ello es que esta señora, con un corazón que no le cabe en el pecho, en la actualidad vive de alquiler en la localidad torreña porque no ha podido permitirse comprar otra vivienda por los pufos de la pareja. "Mi hijo me estaba ayudando con los gastos, todos los meses me pasaba 850 euros de su nómina de zapatero".

Juan Bautista y Gloria rompieron su relación porque las discusiones dieron paso a la violencia de género. Este treintañero había regresado a la vivienda materna, echando una mano con los gastos mensuales de luz, agua, comida y alquiler, como empleado de 'Súper Rápido': un taller de zapatería y de copia de llaves, ubicado en el centro comercial Carrefour Infante de Murcia.

La galería del centro comercial de Murcia donde trabajaba Juan Bautista en una zapatería. EFE / Marcial Guillén

"A veces, mi hijo se iba a dormir con ella porque Gloria lo llamaba para que fuera". "Yo le decía que le iba a pillar la Policía". "Ella iba todos los días a buscarlo a la zapatería, teniendo una orden de alejamiento porque solo quería dinero y le estaba amargando la existencia a mi hijo. ¿Para qué iba allí si había una orden de alejamiento?"

Lo cierto es que fuentes de la investigación de la Policía Nacional confirman que se indaga la razón por la que este miércoles, Gloria estaba en el taller de zapatería donde trabajaba Juan Bautista y donde resultó degollada con un cúter. "Ella fue a verlo a él, pero no sabemos el motivo".

Por desgracia, en más de una ocasión, víctima y agresor vuelven a verse, a pesar de las medidas impuestas por los juzgados ya sean cautelares o firmes. Unas veces, por dependencia emocional tóxica; otras, por los hijos o porque el maltratador sigue controlando a la víctima...

Lo que evidencia este crimen machista ocurrido en Murcia es que las sentencias, al final, son papel mojado eludible, si no hay prisión de por medio o medidas más contundentes como las pulseras de geolocalización. Una fuente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirma que entre Juan Bautista y Gloria existía una orden de alejamiento de 500 metros: desde abril de este año hasta agosto de 2027.

Durante esos 16 meses no podía portar armas, tenía que hacer 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y debía indemnizar con 310 euros a su expareja. "El hombre investigado había sido condenado el 15 de abril de 2026, por la magistrada de la Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, cometido sobre quien era su expareja, con la que tenía en común una hija menor de cinco años".

Dolores recuerda con amargura lo que le decía a su hijo: "Contrata a un abogado y pon tierra de por medio con Gloria". Sin embargo, Juan Bautista no hizo caso a los sabios consejos de su madre. Este miércoles, sobre las cinco de la tarde, la sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada desde el Carrefour Infante alertando de la presencia del cadáver de una mujer, con signos de violencia, dentro del negocio 'Súper Rápido'.

Juan Bautista, de 38 años, empleó supuestamente un cúter para arreglar zapatos para cortarle el cuello a Gloria, de 44 años. A continuación, le envió un mensaje a un compañero de trabajo, bajó la persiana del local y cogió su coche para huir en dirección a Puerto Lumbreras. El crimen machista pasó inadvertido en el centro comercial que a esa tenía clientes haciendo la compra, tomando café...

Una imagen de las cámaras de tráfico de la autovía A7 en dirección a Puerto Lumbreras donde fue detenido Juan Bautista. @InformacionDGT

- ¿Notó algo raro en Juan Bautista este miércoles?

- Dolores: No porque se fue a trabajar a la zapatería, a las nueve de la mañana, como si tal cosa. A las once, le llamé para preguntarle si iba a venir a casa a comer. Me dijo que no porque tenía turno hasta las seis de la tarde.

Pero a las 13.30 horas, el hijo de Dolores se presentó por sorpresa en su casa de Las Torres de Cotillas. "Yo no me enteré de nada. Un familiar me dijo que mi hijo había entrado en su habitación a coger una cosa, se fue a la nevera, bebió agua, y se marchó".

- ¿Por qué se escapó su hijo del trabajo en el centro comercial de Murcia para ir un momento a su casa de Las Torres?

- Creo que cogería dinero porque la noche de antes había cobrado la nómina y me dio 850 euros en metálico para los gastos del mes de la casa: alquiler, facturas, comida... El resto [unos 500 euros] lo guardó en su cuarto. Imagino que vino a coger dinero.

- ¿Por qué motivo estaba Gloria en la zapatería donde trabaja su hijo?

- No sabemos por qué fue a la tienda el miércoles. Ellos discutían todos los días.

- ¿Cómo se enteró de que su hijo había matado a Gloria?

- Vino la Policía Nacional a mi casa para registrarla. Yo me puse loca. Me dio un ataque de nervios y el azúcar se me puso a 300 porque soy diabética. Les pregunté a los policías si había sido mi hijo y me contestaron que aunque hay presunción de inocencia, todo apuntaba a que había sido él.

En ese momento, el reloj rondaba las 23.45 horas de la noche del miércoles, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) trabajaba a contrarreloj para atajar la huida que emprendió Juan Bautista, pasadas las cinco de la tarde. Era mucho margen de tiempo y se adoptó una medida excepcional. "Le intervinimos el teléfono de forma urgente", tal y como detallan fuentes de la investigación.

Conversación clave

Después se produjo la conversación por WhatsApp de Dolores con Juan Bautista. Esta madre, consumida por la tristeza, hizo recapacitar a su hijo y le envió su ubicación exacta. "Se le detuvo en Puerto Lumbreras con colaboración de Guardia Civil", según confirma estas fuentes.

La magistrada de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia acordó que la tutela de la pequeña, de 5 años, fruto de la relación de Gloria y Juan Bautista, pasaba a manos del servicio de protección de menores de la Comunidad Autónoma.

- ¿Qué sabe de su nieta?

- Dolores: La Comunidad Autónoma se la ha dejado a la abuela materna. Yo me he puesto en contacto con ellos para ofrecerles mi ayuda porque la abuela está operada de la columna y no puede cuidarla sola. Me han dicho que me dejaran visitarla cuando los Servicios Sociales lo autoricen. Ahora mismo, la cría no sabe nada de lo que ha pasado.

Pedirá su custodia

Esta niña, con solo 5 años, es la mayor víctima colateral de este crimen machista. La lacra de la violencia de género [Teléfono 016] se ha cobrado la vida de 36 mujeres solo durante 2026, según datos del Ministerio de Igualdad. "Me he quedado sin casa, sin hijo, sin nuera y sin nieta", reflexiona abatida la pobre Dolores.

- ¿Qué pasará con la custodia de su nieta?

- Estoy dispuesta a criar a mi nieta. Ella ha pasado mucho tiempo conmigo. Me voy a dirigir a la Comunidad Autónoma y a quién haga falta para hacerme con la custodia de mi nieta para hacerme cargo de la niña.