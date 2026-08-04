"Hermanos, 15/08/2026, Castillejos-Ceuta": la nueva llamada en redes a otra entrada masiva desde Marruecos

El Gobierno de Ceuta ha trasladado a las autoridades competentes los mensajes que circulan en cuentas y grupos marroquíes de redes sociales para convocar un nuevo intento masivo de entrada en la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto.

Los llamamientos aparecen apenas unos días después de la última crisis migratoria, que llevó a 72.000 personas a tratar de cruzar desde Marruecos y dejó imágenes de jóvenes avanzando a nado, grupos concentrados frente al perímetro fronterizo y militares y policías desplegados por las calles ceutíes.

"Hermanos, ¿qué va a pasar ese día? ¿Están preparados? 15 de agosto de 2026, Fnideq-Ceuta. Ese día se verá todo", ese es el mensaje difundido en redes sociales que funciona como una posible convocatoria a un nuevo intento de entrada masiva desde Marruecos hacia la ciudad autónoma.

El portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, ha reconocido este martes la preocupación del Ejecutivo ante la posibilidad de que la convocatoria vuelva a movilizar a cientos de personas hacia la frontera.

"Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa que haya esa rumorología en redes", ha señalado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Ramírez ha explicado que la Ciudad Autónoma ya ha puesto los mensajes en conocimiento de "los medios competentes", con el objetivo de que sean tenidos en cuenta ante la posibilidad de que se produzca un episodio similar.

"Esperemos que no sea el caso", ha añadido.

Durante los últimos días han comenzado a difundirse en TikTok, WhatsApp y otras plataformas publicaciones que invitan a incorporarse a grupos de mensajería creados para organizar un intento de cruce hacia Ceuta el próximo 15 de agosto.

Captura de uno de los mensajes difundidos en redes sociales que señala el 15 de agosto y el eje Fnideq-Ceuta como fecha y lugar de una nueva convocatoria. Cedida

Las convocatorias se comparten principalmente en perfiles y canales utilizados por personas interesadas en emigrar de manera irregular. Los mensajes incluyen invitaciones abiertas a sumarse a los grupos y sitúan como punto de encuentro la localidad marroquí de Castillejos —Fnideq—, fronteriza con Ceuta.

En una de las publicaciones puede leerse: "Hemos creado un grupo. Quien quiera entrar, bienvenido", acompañado de la fecha "15/08/2026".

El canal aparece identificado con el nombre 'haraga mrc', en referencia al término harraga, utilizado en el norte de África para denominar a quienes intentan emigrar o atravesar fronteras de forma irregular.

Las redes como guía

La preocupación del Ejecutivo ceutí no se limita a la existencia de una fecha concreta. Durante la última oleada migratoria, las redes sociales se convirtieron en uno de los principales canales para difundir información sobre las rutas de entrada, las zonas menos vigiladas y el material necesario para tratar de alcanzar Ceuta a nado.

Como publicó EL ESPAÑOL el 31 de julio, algunas cuentas de TikTok e Instagram presentan como "héroes" a quienes consiguen completar el trayecto y ofrecen recomendaciones sobre los puntos desde los que iniciar la travesía, el uso de neoprenos, aletas o flotadores y la conveniencia de avanzar en grupo.

Los vídeos muestran las llegadas a la costa española como una hazaña y acumulan miles de visualizaciones y comentarios. Muchas de esas cuentas son eliminadas por incitar a la emigración irregular, aunque sus responsables abren después nuevos perfiles y recuperan el mismo contenido.

Castillejos (Fnideq) aparece habitualmente como punto de partida. Desde allí, algunos jóvenes se dirigen hacia zonas próximas a la aduana o a playas alternativas en función de la vigilancia, la marea, la niebla y el estado del mar.

Este tipo de publicaciones ya formaba parte del denominado "efecto llamada" durante los meses de verano. La diferencia es que la nueva convocatoria se produce después de una crisis de una dimensión extraordinaria, cuando Ceuta todavía trata de recuperar la normalidad.

Una ciudad desbordada

Durante los momentos de mayor presión migratoria, miles de personas permanecieron en las calles, parques y accesos a la frontera.

El Ejército, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local participaron en el dispositivo desplegado para controlar la situación y conducir hacia el Tarajal a grupos de jóvenes que permanecían en la ciudad.

Militares y agentes recorrieron plazas, avenidas y zonas públicas, agruparon a los migrantes y los acompañaron hasta la frontera, mientras Marruecos procedía a la reintegración de decenas de miles de personas.

Aunque el centro de Ceuta comenzó después a recuperar su actividad, la presión continuó en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que ya se encontraba desbordado.

La crisis también dejó un grave balance humano. Las autoridades ceutíes informaron de 88 cadáveres recibidos en la morgue, mientras Marruecos contabilizó otros 11 fallecidos en sus costas y los equipos de rescate continuaban buscando víctimas en el mar.

La capacidad forense ordinaria de Ceuta quedó desbordada y fue necesario habilitar dependencias extraordinarias en el antiguo Hospital Militar para conservar los cuerpos y realizar las labores de identificación.

Los supervivientes describieron situaciones de extrema saturación junto al espigón del Tarajal, con decenas de personas intentando alcanzar al mismo tiempo las rocas, nadadores agotados y cuerpos atrapados bajo quienes continuaban avanzando.

Es en ese contexto en el que aparece ahora la convocatoria del 15 de agosto. No se trata únicamente de mensajes dispersos que animan a emigrar, sino de una fecha, un lugar de encuentro y canales creados expresamente para concentrar a quienes pretendan participar.

El precedente de 2024

La situación recuerda también a la vivida durante el verano de 2024, cuando las redes sociales sirvieron para difundir mensajes que animaban a cruzar de manera colectiva hacia Ceuta el 15 de septiembre.

Durante el mes de agosto de aquel año se registraron jornadas con más de 700 entradas de migrantes a nado y a través del vallado fronterizo, lo que obligó a reforzar el dispositivo de vigilancia en el perímetro.

A comienzos de septiembre comenzaron a circular mensajes escritos en darija —el árabe marroquí— que convocaban una entrada masiva para el día 15, con un formato similar al que vuelve a utilizarse ahora.

En aquella ocasión, las autoridades españolas y marroquíes coordinaron un amplio operativo de seguridad que logró impedir el cruce colectivo.

Centenares de personas llegaron a desplazarse hasta las inmediaciones de la frontera marroquí con la intención de participar, aunque el fuerte despliegue policial evitó que la convocatoria acabara provocando una entrada masiva.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que la Ciudad trabaja ahora en tres objetivos. El primero consiste en reclamar al Gobierno central todos los recursos necesarios para que Ceuta pueda recuperar completamente la normalidad.

"Hacen falta más medios y policías nacionales para garantizar la seguridad en las diferentes barriadas y entornos de Ceuta", ha afirmado Ramírez.

La Ciudad también ha pedido que se difunda, tanto en medios nacionales como internacionales, "la situación y la realidad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo" en el territorio ceutí.

Por último, el Ejecutivo autonómico ha reclamado el respaldo de las instituciones europeas y una "respuesta contundente" para garantizar la seguridad de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea situadas en el norte de África: Ceuta y Melilla.