Crece la polémica social: ¿deben los padres pagar multas si un hijo menor fuma u obligarle a realizar trabajos sociales?

A partir de ahora, estará prohibido fumar ni vapear en casi cualquier espacio público. El nuevo proyecto de ley del tabaco que pretende modificar la Ley 28/2005 tiene como objetivo ampliar los espacios sin humo.

Estará vetado en terrazas de bares, campus universitarios, piscinas, playas, marquesinas, conciertos y espectáculos al aire libre.

Pero, el punto más polémico son las sanciones que contempla la nueva ley tal y como están en el anteproyecto.

Unas sanciones que podrían ser menores en el caso de los cigarros habituales, porque solo el 4,3% de estos adolescentes entre 14 y 18 años fuma, según ESTUDES 2025.

Pero, lo que sí que preocupa - también y especialmente a nivel sanitario- son los vapers y los cigarrillos electrónicos que están en auge entre los más jóvenes. Tanto es así que el 49,5% los han probado alguna vez y el 27,1% lo ha consumido en el último mes.

Por eso, esta nueva ley va más allá que las anteriores y también incluye en sus prohibiciones el vapeo o fumar cigarrillos electrónicos como el IQOS.

Y, es que, si los menores de 18 años consumen tabaco, vapers o cigarrillos electrónicos podrán enfrentarse a una multa de entre 100 y 600 euros.

Aunque lo que más controversia genera es que si un menor recibe una multa por fumar o vapear, son sus padres -o sus tutores legales- los que tendrán que pagarla.

Pero, desde una perspectiva jurídica, según explica a EL ESPAÑOL el abogado Juan Ignacio Fuster-Fabra, "conviene ser prudentes cuando se plantea trasladar automáticamente a los padres la responsabilidad por el hecho de que un hijo menor fume".

Y, es que, según el ordenamiento jurídico, los padres "deben de ser guarda, educación y vigilancia, pero no pueden convertirse en una responsabilidad sancionadora objetiva".

¿Es una multa la respuesta adecuada?

El principal desacuerdo con este nuevo proyecto de ley es que los padres se ven incapaces de poder "controlar a nuestros hijos cuando son adolescentes y están con sus amigos en fiestas o por las tardes solos en algún sitio", relata Beatriz Landa a EL ESPAÑOL.

"Ya somos los padres bastante pagafantas como para encima tener que pagar una multa si fuman, que les hagan hacer trabajos sociales si no pueden pagar la multa", apostilla.

Y, es que, según explica Fuster-Fabra, "si el verdadero propósito de la norma es reducir el consumo de tabaco entre los menores, habría que preguntarse si una multa económica es la respuesta más adecuada".

Este abogado remarca que "en la práctica quien termina soportando la carga de la sanción es la familia mientras que el menor apenas percibe las consecuencias de su conducta".

Por eso, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, la respuesta de los padres, general, es contraria a esta nueva obligación que asumirán en el momento en el que entre en vigor y se publique en el BOE.

Por eso, Rosa -al tiempo que fuma un cigarro en una terraza y lo acompaña con una taza de café- piensa que "todo esto lo hace el Gobierno para recaudar, porque yo no puedo saber qué hace en todo momento mi hijo, o sino que les multen también si tiran un papel en la calle o por cualquier otra cosa que hagan siendo adolescentes, ¿no?".

Rosa, madre y fumadora, en contra del pago de multas por los padres. E.E.

Una visión que también comparte el pamplonés Rubén Fernández que está junto con sus dos hijas a punto de entrar a una piscina municipal y explica que "esto no tiene otro fin que el de recaudar dinero y dinero" y afirma "quese prohíba también el vapeo es algo radical".

Rubén Fernández a la entrada de una piscina donde no se podrá fumar con la nueva ley. E.E.

En este sentido, "el Derecho sancionador no debería perseguir un fin meramente recaudatorio ni responder a una lógica ejemplarizante".

Y, por lo tanto, "la legitimidad debería residir en que la respuesta sea proporcionada útil y coherente", comenta Fuster-Fabra.

Hace no tanto tiempo Javier Luis -que ahora tiene 20 años- era menor de edad. Desde esa cercanía con esta edad, piensa que "no está bien que los padres paguen la multa por fumar", pero considera que deberían "dejar de vender tabaco, si es lo que al final persiguen que se deje de vapear o de fumar, en vez de multar a la gente".

Javier Luis, un joven de 20 años en contra del nuevo proyecto de ley antitabaco. E.E.

De hecho, Fuster-Fabra explica en esa línea a EL ESPAÑOL que "parece mucho más razonable optar por medidas que tengan un claro componente educativo y reeducador, como la asistencia obligatoria a programas de prevención o que se realicen trabajos en beneficio de la comunidad vinculados a la promoción de la salud".

En esa línea abogan la mayor parte de padres con las que ha hablado EL ESPAÑOL.

"La educación es de los padres y no del Gobierno que quiere imponer", se queja José Manuel Martínez que también es padre.

Aunque, en un mensaje más conciliador está Francisco José Martín que considera que "no es normal que tu hijo fume y luego te llegue la receta a casa".

Para este padre una de las soluciones que podría contemplar esta nueva ley sería algo más conciliador: "Que la policía llame a los padres por teléfono para que luego ellos actúen en consecuencia y se solucione, pero una multa es algo excesivo", comenta.

"Siempre lo han pagado los padres"

Román Fernández y Asier Alvero, respaldan el pago de las sanciones por parte de los padres. E.E.

Román Fernández y Asier Alvero -de 29 y 28 años- afirman a EL ESPAÑOL que están de acuerdo en que la multa de si un hijo vapea o fuma cualquier dispositivo en la calle "y le pilla la policía, si llega una multa que la paguen los padres".

"Toda la vida si rompes un cristal o haces algo así, siempre lo han pagado los padres porque tú no tienes dinero para poder asumir esa multa", relata Alvero.

Por eso, "es normal que si te multan por fumar, que lo paguen los padres como ocurre con el resto de actos que son delictivos", reflexionan estos dos jóvenes.

Una visión que respaldan fuentes colegiadas a EL ESPAÑOL y, es que, hacen hincapié en que "toda la responsabilidad de los menores es de los padres, hay una responsabilidad civil subsidiaria y las indemnizaciones las asumen los progenitores", sentencian.

En definitiva, esta sanción se equipara a "cuando llega una multa por hacer botellón, o por orinar en la calle o romper cualquier cosa, las personas a cargo de los menores tienen que pagar a no ser que sean insolventes y sino se les embarga por vía de apremio", sentencian.