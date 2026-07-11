Nikoline "se subió con dos chicos al Uber" antes de ser atropellada en Mijas: "Hay un vehículo con una luna rota "

Nikoline no se marchó sola de la discoteca Funky Buddha de Puerto Banús.

La madrugada del lunes 6 de julio, Nikoline, menor de edad de 17 años, salió de la disco acompañada de dos chicos, los cuales se subieron con ella en un Uber del que pidió bajarse veinte minutos después, siendo atropellada en la Autovía del Mediterráneo (A-7).

No es el único dato relevante que ha trascendido de la complicada investigación que desarrolla la Guardia Civil y que está visionando muchas cámaras de seguridad para identificar al autor del atropello mortal de Nikoline en su huida por la A-7.

Una fuente de la investigación avanza a EL ESPAÑOL que "se ha localizado un vehículo sospechoso con una luna rota y un golpe en el chasis".

La Agrupación de Tráfico reconstruye lo que hizo Nikoline aquella trágica noche que salió a celebrar la victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial. Desde la 1.30 horas, cuando le envió un WhatsApp a su familia, diciéndole 'todo está bien', hasta las 4 de la madrugada, cuando una amiga de la menor la pierde al ir al baño de Funky Buddha.

"La menor no se marchó sola de la discoteca". Lo hizo con dos jóvenes que se subieron con ella en el mismo Uber. "No se sabe si se agobió o se arrepintió de ir con esos chicos, pero ella solicitó al conductor que se detuviera: 'Para el Uber que me quiero bajar'".

Una imagen de archivo publicada por el Observatorio de la Movilidad de Invertia. Shutterstock

Este dato es relevante para la investigación que asume la Guardia Civil porque trabaja para localizar a esos jóvenes, para esclarecer si son amigos de Nikoline o se conocieron en la citada sala de la exclusiva noche de Puerto Banús.

Lo que está claro es que la menor se fue con ellos y no volvió a mirar su WhatsApp desde las 4 de la madrugada.

A esta menor noruega se le ha practicado "una extracción terapéutica de sangre" para analizar la tasa de alcohol que tenía en el momento de ser atropellada y si presentaba alguna sustancia estupefaciente en su organismo.

Esto supone que sobre la mesa hay varias posibilidades para esclarecer las circunstancias que precedieron al atropello de Nikoline, una adolescente a la que definen como responsable e implicada a nivel político, pero que pidió bajarse del Uber cuando circulaba por la autovía.

El chófer se salió de la A-7 en el kilómetro 1027. "Cogió la salida de Riviera del Sol y dejó a la menor fuera de la autovía, sin embargo, parece que ella regresó a la autovía y trató de cruzarla", según detallan fuentes de la investigación a este diario. "Enfrente de esa salida, en el sentido contrario de la autovía, hay una parada de taxis".

Aquí surge una teoría y el primer motivo por el que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha solicitado esa muestra de sangre de Nikoline. "Hay que determinar si consumió alcohol y que tasa presentaba".

Todo ello, "para aclarar si iba desorientada" cuando se bajó del Uber en la salida de Riviera del Sol, una urbanización de alto standing, y optó por regresar a la autovía por su propio pie, "para intentar cruzar los carriles, a pesar de que hay un paso subterráneo para los peatones".

Una imagen de la Urbanización Riviera del Sol en Mijas. Google Maps

En la práctica, los investigadores quieren esclarecer si iba "desorientada", a causa del alcohol, y eso le llevó a buscar esa parada de taxis atravesando la autovía A-7, en vez de hacerlo por el subterráneo. No obstante, la muestra de sangre también busca sustancias estupefacientes.

"No es lo mismo que aparezca marihuana que alguna droga que alterase su voluntad, como un opiáceo o una benzodiacepina", tal y como remarcan estas fuentes de la investigación. De ahí el interés por localizar a los dos chicos que viajaban con ella en el Uber y que no es una tarea sencilla porque pueden tratarse de unos simples turistas que veraneaban por Marbella.

"Con esos chicos hay que aclarar muchas cuestiones: ¿Por qué se subieron los tres en el mismo coche? ¿Hacia dónde se dirigían porque a esa hora no hay más locales abiertos? ¿Iban a Fuengirola o a Calahonda? ¿Por qué pidió la menor de edad bajarse del Uber? ¿La coaccionaron en algún momento dentro del coche? ¿Ella se sentía indispuesta o se arrepintió del sitio al que iban?"...

La reconstrucción permite confirmar que Nikoline volvió al punto de partida, a la A-7, siendo atropellada a las 5.20 horas del lunes 6 de julio. "El vehículo que la arrolló catapultó su cuerpo, volando por encima de la mediana de la autovía, y la menor acabó en el sentido contrario".

Un testigo del atropello

La Agrupación de Tráfico tiene un testigo del atropello: el chófer de un camión. "Un camionero explicó que la vio volar literalmente. Detuvo su camión, le prestó auxilio y señalizó el cuerpo como pudo hasta la llegada de una patrulla".

"De la velocidad a la que circulaba el vehículo sospechoso en dirección a Fuengirola, mandó el cuerpo de la víctima al sentido contrario, en dirección Cádiz". A continuación huyó, cometiendo, como mínimo, una omisión del deber de socorro.

Nikoline había llegado a la Costa del Sol el 19 de junio para pasar sus vacaciones de verano, junto a su madre y su padrastro, afincados en la provincia de Málaga. El lunes 6 de julio tenía previsto regresar a Noruega, concretamente a Arendal, para reunirse con su padre biológico hasta que un conductor la atropelló y demostró no tener corazón porque no se detuvo a prestarle auxilio.