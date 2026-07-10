Juanma Serrano, el quinto de la 'banda del Peugeot': Iván Redondo le quitó el puesto y tenía 11.000 wasaps con Leire

Hay perfiles que se entienden mejor cuando se pierde el control del relato.

El de Juan Manuel Serrano Quintana, más conocido como Juanma Serrano, es uno de ellos. Forjado en la confianza de Pedro Sánchez, traicionado y sorpasado por Iván Redondo y premiado luego con la presidencia de Correos.

Era un alto cargo ideal. Discreto, con una visibilidad media o baja y una altísima remuneración y poder. Hoy Serrano se encuentra en elpunto de mira de la UCO. Considera que, en la trama Leire perpetró, "actuaciones con aparente relevancia penal".

En el último informe que obra ya en poder del juez Santiago Pedraz el Instituto Armado lo sitúa como una pieza clave del engranaje de las cloacas del PSOE, y responsable del supuesto enchufe de la fontanera en Correos cuando Serrano presidía la empresa pública.

Entre él y Leire Díez, la exmilitante socialista situada en el epicentro de esa trama, la Guardia Civil ha contabilizado 10.842 mensajes intercambiados, entre WhatsApp y Signal, desde diciembre de 2020 a noviembre de 2025.

La cronología es importante. Hasta diciembre de 2024, la comunicación entre ambos se desarrolló por WhatsApp.

Después, y a partir del clima de máxima tensión política para Sánchez, acuciado por los escándalos de corrupción de su entorno familiar, Leire Díez y Juanma Serrano dieron el salto a Signal, una aplicación más cerrada y difícil de rastrear.

Ese cambio ocurre durante los cinco días de reflexión del presidente y su 'carta a la ciudadanía' tras la apertura de diligencias judiciales contra Begoña Gómez.

De hecho, Serrano fue uno de los que acudió a la reunión convocada en Ferraz al día siguiente de que Sánchez difundiese esa misiva.

A aquel encuentro acudieron Santos Cerdán,Leire Díez, Javier Pérez Dolset, el entonces director de Comunicación del PSOE Ion Antolín, el diputado Juan Francisco Serrano y Antonio Hernando, entonces director adjunto del Gabinete de Sánchez en Moncloa.

A partir de entonces las conversaciones entre Leire y Juanma Serrano continuaron por esa otra vía, y suma 1.487 mensajes adicionales en Signal, una aplicación de mensajería más segura y difícil de rastrear.

Trayectoria en lo público

Serrano no estaba ahí por azar, sino por su trayectoria y su fidelidad.

Nacido en Madrid en 1972, es ingeniero técnico Informático y licenciado en Derecho por la UNED.

Gran parte de su carrera profesional la desarrolló en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde fue director de Sistemas Informáticos y de Convenios, y llegó a ocupar el puesto de gerente.

Fue ahí donde conoció a su mujer, la diputada socialista Isaura Leal, considerada una pieza fuerte en el núcleo duro de Pedro Sánchez.

En 2014 Juanma Serrano se convierte en el jefede gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, cargo que desempeñará hasta 2018.

Con la caída de Sánchez en aquel comité federal de 2016, Serrano se mantuvo fiel a Sánchez: lo acompañó en su periplo por toda España para recuperar la militancia socialista.

Lo hizo conduciendo el Peugeot. Aunque en realidad Sánchez viajaba en el Mercedes del propio Serrano.

Cuando al actual presidente de Gobierno alcanzó el Poder Ejecutivo tras la moción del censura a Mariano Rajoy, esa cercanía y lealtad se tradujo en que el líder socialista optó por Iván Redondo como Jefe de Gabinete de Presidencia de Gobierno.

No obstante, la fidelidad de Serrano, sin quien hubiera sido imposible regresar como secretario general del PSOE, tuvo su premio: lo nombró presidente de Correos, cargo que mantuvo desde julio de 2018 a enero de 2024.

Leire Díez estuvo en nómina de Correos de 2021 a 2024. Primero, como responsable del área de Administración Local. Posteriormente, como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia.

Ahora la UCO considera que Díez obtuvo su puesto porque estaba amañado, dentro de una operación que contó con la mediación de quien fuera presidente de la SEPI hasta 2019, Vicente Fernández, hoy investigado en la trama, y la supuesta participación de Juanma Serrano.

La Guardia Civil ha hallado un mensaje de mayo de 2021 que Fernández le escribió a Leire Díez, tras haber mantenido una conversación previa con Juanma Serrano.

Juanma Serrano, como presidente de Correos, presentando un sello conmemorativo por el 8M. Correos

Antes, la fontanera le había preguntado a Fernández "Qué te ha dicho Juanma", refiriéndose a su anhelada colocación en Correos, que tendría lugar poco tiempo después.

"Me ha dicho 'Ok, vamos hablando'. No te preocupes, lo tuyo sale", le respondió Fernández.

Juanma Serrano dejó Correos en enero del mismo año en el que Leire dejó de trabajar para la empresa pública.

A continuación fue nombrado director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), dependiendo del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Solo estuvo 13 meses.

A la empresa privada

En marzo de 2025 dio el salto al ámbito privado, pues comienza a trabajar para Arcamo Group, una multinacional de válvulas, sistemas y procesos del sector energético y químico.

Como presidente de Correos entró a formar parte del Comité Asesor de la Fundación Hermes, cargo que sigue manteniendo como director general de Arcamo Group.

La Fundación es un 'think tank' cuya misión principal es el debate, la investigación y la propuesta de políticas públicas en torno a la transformación digital justa y los derechos digitales. Desde 2022 también es miembro Iván Redondo,

Cuando Serrano viró hacia la empresa privada ya había sido detenido Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos se había negado a entregar su acta, y habían imputado a Begoña Gómez.

Posteriormente la jueza Beatriz Biedma abrió diligencias contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Para el mes de noviembre de 2024 había estallado el caso Ábalos, con un exministro de Transportes en el ojo del huracán por los chalés, el pago de contraprestaciones con dinero público y su trasiego con prostitutas.

Por eso su nombre tiene hoy, en el informe de la UCO, una carga política que va más allá de su puesto concreto. La transformación del relato es la que hace interesante su historia y su perfil: un operador discreto y fiel que ascendió con Sánchez, ocupó puestos reservados a la confianza y ha terminado asociado a la trama de las cloacas del PSOE.