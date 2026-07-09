La Policía detecta en una faja 'mezcla' de ADN del cirujano plástico acusado de violar a su paciente: 'No hay esperma'

El prestigioso cirujano plástico David G. S. (México, 1979) está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados, por una supuesta violación a una paciente en el quirófano, mientras la sometía a un aumento de pecho en el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a un auto judicial de la plaza 4 del Tribunal de Instancia de Molina de Segura donde acuerda que “se transforman las presentes diligencias previas en sumario”.

La presunta violación sobre la mesa de operaciones se produjo el 4 de diciembre de 2025 y la magistrada Marta Bernabé considera que de la instrucción judicial practicada se desprende que “los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de agresión sexual”.

De forma que establece un plazo de tres días para que el doctor David recurra ante la Audiencia Provincial, para evitar que la instrucción culmine en la apertura de un juicio. El precedente no es bueno para el facultativo porque la Audiencia ya desestimó su petición para salir de prisión donde permanece desde el 13 de diciembre de 2025.

Hasta ahora, la principal prueba contra este cirujano plástico eran dos vídeos filmados por la auxiliar de enfermería que le acompañaba en el quirófano en la operación estética que está bajo la lupa judicial.

La citada sanitaria ejercía de personal circulante, moviéndose fuera del campo esterilizado, y filmó al doctor David porque detectó que hacía un “movimiento de caderas” y “pélvico” mientras estaba entre las piernas de la paciente, a la que sometía a un aumento de pecho mediante lipolifting.

Las otras pruebas eran la faja que se le colocó a la paciente tras la operación y el material desechable quirúrgico que la dirección del hospital decidió guardar, para entregárselo a la Policía Nacional, tras visionar los vídeos que le mostró la auxiliar.

La magistrada ha decidido convertir el proceso en sumario tras conocer los resultados del informe policial sobre el análisis de ese material y que revelan una mezcla de perfiles genéticos de la paciente supuestamente violada y el cirujano plástico.

La UFAM remarca en uno de sus atestados que en el vídeo se aprecia al doctor David con los pantalones bajados.

Este diario ha accedido al informe emitido por el Laboratorio Territorial de Biología de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana.

Los técnicos han analizado al milímetro la parte frontal de un batín desechable de color azul con mangas, empleado en la intervención de marras por el doctor David.

Y esto es lo que concluyen: “No se ha evidenciado la presencia de esperma, si bien al realizar el test de detección del antígeno específico prostático, se ha observado una banda de reacción de muy baja intensidad, por lo que no se puede descartar la presencia de antígeno específico prostático (PSA)”.

“Si bien este hallazgo no permite confirmar de manera concluyente la presencia de semen, debido a la ausencia de espermatozoides al microscopio, tampoco permite descartar la existencia de este fluido biológico”. De forma que se ha obtenido "un resultado no concluyente".

En el análisis de la faja de compresión que se le puso a la paciente, el informe refleja que sí que han detectado restos biológicos de interés. De este hecho, es la antesala del auto judicial que acaba de transformar el procedimiento en sumario para encaminarlo a juicio.

"Se ha obtenido una mezcla de perfiles genéticos a partir del ADN extraído del subvestigio reseñado como 'X', procedente de al menos dos personas, siendo al menos una de ellas un varón”.

“La mezcla obtenida resulta ser compatible con el perfil genético obtenido en el punto 1 (la paciente) y el perfil genético obtenido en el punto 2 (David G. S.)”.

La imagen que analiza la UFAM apuntando a que el doctor David colocó algunas máquinas para que no se viera su cuerpo.

Para valorar esa compatibilidad genética se ha utilizado una herramienta de cálculo estadístico -llamada LRMix Studio- y la Brigada Provincial de Policía Científica establece la siguiente conclusión:

“Este valor significa que es más de tres billones de veces más probable que la mezcla obtenida del subvestigio 'X' presente esos alelos, si ha sido producida por la paciente y David G. S., que si se ha producido por otras dos personas cualesquiera de la población española, escogidas al azar y no relacionadas genéticamente con ellos".

Raúl Pardo-Geijo es el abogado que ejerce la acusación particular en representación de la paciente y ha declinado hacer valoraciones sobre el informe de la Brigada Provincial de Policía Científica. "Aún lo estoy analizando al detalle porque vamos a pedir nuevas diligencias", tal y como se ha limitado a subrayar el afamado penalista murciano.

El conocido penalista Raúl Pardo-Geijo.

Beatriz Uriarte, abogada que asume la defensa de este cirujano plástico con clínicas en Alicante y Madrid, avanza que presentará un recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia.

La letrada se ha mostrado "tranquila" tras el auto de la magistrada porque ya ha conseguido archivar una de las tres denuncias -por agresión sexual- presentadas por pacientes del doctor David. "Es habitual que una denuncia por violación se transforme en sumario, pero eso no quiere decir que luego el proceso llegue a juicio", subraya Uriarte -colaboradora de Mañaneros 360 en TVE-.

- ¿Cómo valora el informe de la Policía Científica?

- Estoy conforme con el informe porque no hay restos de semen y eso demuestra que no hubo agresión sexual. Tan solo han encontrado ADN en su batín que es normal y el hecho de que aparezca una mezcla genética en la faja de la paciente entra en la lógica porque el doctor la manipuló.

La abogada Beatriz Uriarte atendiendo a varios periodistas. @miabogadapenalista

Uno de los atestados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) recogía que habían localizado "fluidos corporales" en el pantalón que usó el cirujano con la mujer a la que presuntamente violó, aquel jueves 4 de diciembre, cuando la sometía a un aumento de pecho mediante lipolifting.

Esa técnica de estética consiste en llevar a cabo un aumento de pecho, mediante la extracción de grasa corporal, colocando a la paciente en posición ginecológica en la mesa de operaciones, con las piernas abiertas sobre las perneras y sin ropa interior como marca el protocolo.

De forma que el doctor David se colocó entre sus piernas y durante la intervención fue grabado por la auxiliar de enfermería porque detectó que estaba haciendo unos movimientos "pélvicos" extraños. Prueba de ello es que la Policía Nacional se entrevistó con esta sanitaria y con la enfermera que también estaba en el quirófano aquel día, encargada del instrumental, llegando a la siguiente conclusión en uno de sus atestados:

“Durante una intervención quirúrgica, por parte del doctor David G. S. a la paciente ‘X’, observan un comportamiento sospechoso con movimientos extraños sobre la paciente mientras se encontraba sedada y que podrían ser interpretados como de carácter sexual, llegando a grabar dos vídeos de los hechos mencionados”.

Los investigadores también analizaron los famosos vídeos en uno de sus informes: “En el visionado de los vídeos, se puede observar a la paciente completamente tapada por sábanas de papel azul, salvo los muslos y la zona genital, y a David G. S. mientras extrae la grasa con una cánula, haciendo movimientos oscilantes para delante y para atrás, con la mascarilla por debajo de la nariz”.

La denuncia de esta mujer desató un terremoto sanitario en la Región de Murcia que tuvo como réplica otras dos denuncias. Ahora, la Audiencia Provincial deberá decidir si este cirujano plástico se sienta en el banquillo de los acusados para aclarar esos movimientos en la mesa de operaciones.