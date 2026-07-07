Daniel y Alior, en libertad tras apalear a un anciano y robar a una jubilada en Benidorm: "Es indignante"

La mujer iba paseando hacia la cafetería de Benidorm donde trabaja su prima, para tomar el primer café de la mañana, y luego ir a la misa del domingo. Pero por su camino se cruzaron los hermanos Daniel y Alior: dos -supuestos- depredadores de lo ajeno.

"Me robaron el bolso de un tirón y lo único que pude hacer es gritar porque estoy operada de las dos rodillas: no tengo estabilidad como para plantarles cara", se lamenta esta mujer, de 63 años, prejubilada como limpiadora de un conocido hotel en Benidorm, a causa de sus achaques físicos.

Esta sexagenaria atiende a EL ESPAÑOL con la condición de hacerlo de forma anónima porque Daniel y Alior quedaron en libertad tras ser detenidos por la Policía Local de Benidorm y la Policía Nacional. Todo ello, a pesar de que ese mismo domingo 28 de junio, antes de asaltar a esta jubilada, le dieron un palizón a un turista británico, de 68 años, para robarle la cartera.

"Vi a ese hombre en el juzgado y llegó con moratones y con puntos en la ceja izquierda de todos los puñetazos que recibió". "¿Cómo es posible que hayan dejado a esos chicos en libertad? No esperaba una decisión así. Me quedo indignada y con miedo de que me reconozcan si me ven por la calle", tal y como reflexiona esta mujer.

Este diario ha podido confirmar por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que el Ministerio Fiscal no pidió el ingreso en prisión de forma preventiva para Alior, supuesto autor de la paliza al turista británico, ni para su compinche, Daniel, a pesar de la alarma social que generó el robo violento que sufrió Jon (Reino Unido, 1958) en la avenida del Mediterráneo.

Los dos detenidos durante el robo con violencia a un peatón en Benidorm.

La "indignación" de esta víctima de los robos violentos perpetrados por estos hermanos es compartida por las Fuerzas de Seguridad.

"Al ciudadano británico le robaron 170 euros de la cartera. Es muy grave lo que le hicieron porque se ensañaron con ese hombre y pudo llegar a ser un homicidio", según recalcan fuentes policiales. "A la mujer jubilada le quitaron el bolso con 24 euros, unas gafas de sol y un teléfono móvil".

"La madrugada del sábado 27 al domingo 28 de junio, esos chicos dieron varios palos por la 'zona guiri' de Benidorm a ciudadanos extranjeros de edad avanzada". De hecho, fuentes policiales subrayan que Alior S. S. (Rumanía, 2007) y Daniel S. S. (Rumanía, 2005) no son unos primerizos en el mundillo de lo ajeno.

Alior, con solo 18 años, "tiene seis antecedentes con Guardia Civil por robos con fuerza y con violencia, hurto y estafa", mientras que Daniel, de 20 años, "cuenta con un antecedente de hurto". Pero ni el historial de los hermanos, ni la brutalidad de la paliza que sufrió Jon con puñetazos y patadas por la cara, ni el hecho de que un par de horas después asaltaran a una jubilada, influyó en el criterio de la Fiscalía.

"Están citados ya para un juicio rápido, el próximo 16 de julio, en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm, con apercibimiento de detención e ingreso en prisión si no comparecieran ese día", tal y como explican fuentes del TSJ.

De momento, no se sabe la calificación de los hechos que formulará la Fiscalía, solo que Alior y Daniel fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de robo con violencia, hurto y lesiones, antes de recuperar su libertad.

Esta mujer que ha sufrido en su propia piel a los hermanos tiene claro lo que espera del juicio del día 16: "Tienen que ingresar en prisión y expulsarlos de España". "La Policía me dijo que esa noche yo había sido la cuarta víctima de esos chicos".

Palacio de Justicia de Benidorm, ubicado en la calle Passeig els Tolls. Conselleria de Justicia

Por suerte, esta limpiadora jubilada, de 63 años, pudo recuperar todas sus pertenencias. "Le doy las gracias a todo el mundo que me ayudó". "La presión que ejerció la gente de la calle fue tremenda".

Aunque confiesa que sigue sin olvidar el mal rato que sufrió el domingo 28 de junio, cuando se dirigía a la cafetería de Benidorm donde trabaja su prima. "No te puedes imaginar que alguien te vaya a atacar a las ocho de la mañana", recalca. "Lo pasé mal".

"Cuando iba paseando, escuché que alguien pisaba una botella de plástico, miré para atrás y vi a esos dos chicos a tres metros de distancia, pero no le di importancia". Continuó su camino hacia la cafetería hasta que notó que alguien se pegó a su espalda y tiraba de su bolso: "Estoy un poco débil por mis rodillas, apenas pude forcejear y comencé a gritar y a llorar, pidiendo ayuda".

- ¿Y qué ocurrió?

- El chico que me robó el bolso corría con una velocidad astronómica mientras el otro que le acompañaba también corría. No sé cómo empezó a aparecer tanta gente a esa hora, pero un chico los siguió con su coche hasta la calle Lepanto.

Esos jóvenes tiraron el bolso porque se vieron rodeados por varias personas. Luego vino una pareja británica a devolverme el bolso, estaba lleno de arena, pero dentro tenía el dinero, el teléfono...

En la zona se personó un zeta de la Policía Nacional y una patrulla de la Policía Local de Benidorm, cuyos agentes se percataron de que los dos chicos a los que retenía la gente, Alior y Daniel, coincidían físicamente y llevaban la misma ropa que los jóvenes de la brutal paliza que sufrió Jon, a las 6.53 horas de ese domingo, en la avenida del Mediterráneo -a la altura del Hotel Agir-.

Cámaras de seguridad

El robo violento fue filmado por unas cámaras de seguridad y los policías arrestaron a Alior, por apalear a este turista británico, de 68 años, y a Daniel, por hacer de aguador en la zona, vigilando para alertar de la llegada de alguna patrulla o de un testigo.

Pero la Justicia los ha dejado en libertad hasta la vista oral del 16 de julio para disgusto de víctimas como esta empleada de la limpieza que está jubilada: "Declaré en comisaría y también en el juzgado donde me enfrenté a ellos. Estoy dispuesta a volver a declarar en el juicio".