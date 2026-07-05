Trump alardea de grandeza en el 250 aniversario de EEUU pero Irán consolida su teocracia tras el fiasco de la 'Furia Épica'

Entre fuegos artificiales y el desfile marcial de 55 ejércitos extranjeros, Estados Unidos ha ejecutado la coreografía perfecta de una superpotencia que alardea de ser invencible.

El colosal despliegue por el 250º aniversario de la independencia estadounidense ha dejado de ser un tributo a los ideales de la Estatua de la Libertad para convertirse, sin disimulo, en una alabanza al relato de Donald Trump.

Pero el confeti americano no logra tapar la realidad al otro lado del globo: mientras Washington se embriaga de grandeza, Irán saborea su propia victoria geopolítica.

A miles de kilómetros del glamur patriótico de Nueva York, el silencio festivo se transforma en el clamor de una marea humana vestida de luto.

En Teherán, las calles se desbordan en el multitudinario y calculado funeral de Estado del ayatolá Alí Jamenei, una escenificación donde la teocracia, lejos de desmoronarse tras el fiasco de la operación estadounidense 'Furia Épica', se cohesiona y se blinda ante el mundo.

El escaparate de Trump

"Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo".

Enfundado en la retórica del excepcionalismo americano, Donald Trump invocaba el legado de los Padres Fundadores y el espíritu de la Declaración de Independencia de 1776, transformando la efeméride patria en el escenario definitivo de su propia liturgia política.

Donald Trump pronuncia un discurso durante la celebración del 250 aniversario estadounidense, en el Monte Rushmore. Reuters

El mandatario pasó después a vincular su mensaje a su agenda política, y citó la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas: "Hemos salvado vuestra Segunda Enmienda y seguiré haciéndolo", aseveró.



En el plano internacional, Trump reivindicó la "fortaleza" de Estados Unidos ensalzando el poder militar y la capacidad de disuasión estadounidense.



"Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar. Les dimos una semana de tregua por un funeral", expresó.

A diferencia de sus predecesores, que mantuvieron la neutralidad institucional en estas fechas, Trump ha desdibujado la línea entre la conmemoración oficial y el mitin electoral.

Para lograrlo, su administración marginó al organismo no partidista creado en 2016 para gestionar el aniversario, entregando el control al grupo Freedom 250.

Personas reparten banderas estadounidenses durante el desfile comunitario del 4 de julio. Reuters

Varios estados gobernados por demócratas se negaron en redondo a enviar delegaciones oficiales, mientras que una oleada de artistas cancelaron su asistencia en señal de protesta.

El escudo de Teherán

Rompiendo de golpe con la estricta tradición islámica, que exige que los difuntos sean sepultados en un plazo máximo de 24 horas, el régimen iraní se vio obligado a congelar el funeral de Alí Jamenei desde principios de marzo.

Más de cuatro meses de calculada espera y hermetismo forzados por el impacto directo de los ataques estadounidenses.

Contrastando con el exhibicionismo de grandeza estadounidense, una densa multitud se concentró este sábado en las arterias céntricas de Teherán para despedir al segundo líder supremo de la República Islámica.

Los dolientes asisten a una ceremonia pública de despedida para rendir homenaje al difunto Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei. Reuters

Entre lágrimas, consignas y un riguroso luto negro, la escenificación ha servido para enviar un mensaje nítido y desafiante a sus enemigos: la teocracia no solo continúa firme, sino que retiene una base de apoyo popular incondicional en las calles, dispuesta a sostener el pilar del Estado en su momento más crítico.

Entre cánticos religiosos y sollozos, la sobriedad del acto litúrgico se tiñó rápidamente de clamores de venganza.

Entre la multitud sobresalían pancartas con un lema explícito y desafiante: "Kill Trump" (Matar a Trump).

Una pancarta llama a matar al presidente estadounidense. EFE

Con una población encendida por la muerte de su líder supremo a manos de las fuerzas estadounidenses, el dolor colectivo se humanizaba en testimonios como el de Mehdi, un ciudadano de 51 años que, quebrado por las lágrimas, asimilaba la pérdida: "Es como si hubiera muerto mi propio padre".

Esta monumental coreografía del dolor no es solo un homenaje al líder caído; es una demostración de fuerza colectiva.

Al contrario de lo que preveían en Washington la asfixia internacional y la amenaza exterior no han resquebrajado los cimientos de la República Islámica.

El luto ha actuado como el pegamento definitivo de la teocracia, convirtiendo la indignación popular en un escudo que compacta al régimen y une a su población en un bloque de hierro indisoluble.

El fiasco de la 'Furia Épica'

La operación 'Furia Épica' se diseñó en los despachos de Washington bajo una premisa que la Casa Blanca consideraba infalible: que la combinación de sanciones económicas asfixiantes, ciberataques generalizados y golpes quirúrgicos militares provocarían el colapso definitivo del régimen iraní tras la muerte de su líder.

Sin embargo, la estrategia de "máxima presión" adoleció del mismo defecto crónico que ha lastrado la política exterior estadounidense en Oriente Próximo durante décadas: una alarmante incapacidad para leer la psicología del adversario.

Washington confundió la crisis interna de Irán con una debilidad terminal, asumiendo erróneamente que el país implosionaría ante el primer gran impacto.

El resultado real de la operación ha sido diametralmente opuesto al planificado por el Pentágono.

En lugar de fragmentar a la cúpula de poder o levantar a la población contra la teocracia, la agresión externa eliminó de golpe los incentivos para cualquier disidencia interna.

El aparato de seguridad del régimen, lejos de paralizarse, aprovechó la coyuntura de los ataques para purgar de forma exprés los elementos moderados, acelerar la transición hacia el sector más radical de la Guardia Revolucionaria y blindar la sucesión dinástica en la figura de Mojtaba Jamenei sin apenas resistencia en las calles.

Uso de misiles de la Armada durante la Operación Furia Épica contra Irán CENTCOM CENTCOM

Mientras Trump presume ante su electorado de haber propinado una "paliza tremenda", las costuras de la geopolítica real revelan que la operación estadounidense no fue el golpe de gracia de una superpotencia, sino un bumerán estratégico.

Washington gastó su pólvora militar para terminar logrando lo indeseable: un Irán más hostil, más cohesionado y profundamente blindado por sus poderosos aliados.