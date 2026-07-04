Sisco tiene 60 'mercenarios' españoles desplegados entre África, Oriente Medio y Latam: creó su 'Blackwater' en Lérida

Un podcaster de Lleida llamado Ayub Allach invitó en agosto del pasado año a su programa al CEO de la empresa leridana de servicios militares GOA Tactical Industries SL y le preguntó directamente "quién tenía razón en la guerra entre Rusia y Ucrania".

El entrevistado, Francisco Galván Pardo, respondió sin dejar lugar a los equívocos: "Para mí, en esta guerra, la razón la tiene Rusia, aunque estemos en la OTAN".

Y a renglón seguido, precisó: "Su reacción es muy normal. Si tú, por ejemplo, estás en tu chalé y ves a tu vecino apuntando ametralladoras y misiles hacia tu casa, ¿vas a hacer algo antes o esperarás a que pase algo? Pues eso es lo que ha hecho Rusia".

Lo llamativo aquí no es que Galván tenga una opinión favorable a la lógica estratégica de Moscú. Hay muchos miles más de prorrusos en España que comparten el cliché de que Putin solo reaccionó preventivamente ante el cerco de la OTAN.

Lo singular aquí es que el catalán que hablaba de ese modo es el presidente y propietario de una firma de formación táctica y de seguridad militar que se hizo precisamente conocida hace un par de años por preparar a voluntarios para combatir contra los rusos

Ni el fundador de GOA Tactical Industries SL es un prorruso operativo, ni su empresa ha conspirado contra Kiev durante las misiones que ha desempeñado en ese país.

Pero es una paradoja difícil de conciliar que el mismo hombre cuya compañía militar ha encontrado en Ucrania una interesante plataforma de negocio justifique públicamente la lógica estratégica de Putin con los mismos argumentos que algunos desinformadores rusófilos como Pedro Baños pasean por los platós.

Galván no solo ha conseguido ingresos con los cursos para 'operadores'. Ha firmado convenios para desminar Ucrania y para ayudar a levantar un muro antidrones.

Publicidad de uno de los cursos que imparte GOA. E. E.

Y el CEO de GOA no carga únicamente contra Kiev. También critica a la Alianza Atlántica al presentar la guerra como una maniobra estadounidense para arruinar Europa y fortalecer el dólar.

La paradoja en este caso es que su empresa se promociona con reclamos como "OTAN/NATO accreditation".

"¿Qué ha pasado al final?", dijo en el estudio leridano del podcáster. "Pues que los OTAtontos hemos hecho caso a la OTAN, a Estados Unidos, que solo se dedica a organizar guerras fuera de casa y a desestabilizar países por su propio bien. Al mismo tiempo, hemos estado molestando a lo más grande que tenemos pegado, que es Rusia, de donde sacábamos el gas".

En su web, Galván no solo se presenta como "proveedor de la Organización Militar Internacional regida por el Tratado del Atlántico Norte" sino que subraya que su compañía ha sido bendecida por esa misma arquitectura militar occidental cuyo proceder critica.

En realidad, su cuenta de Instagram dice literalmente que Goa Tactical es "una empresa perteneciente a la OTAN y la ONU".

Obviamente, GOA no forma parte de las estructuras de la OTAN o Naciones Unidas como sostienen en su portal, pero sí que suscribió un contrato de desminado en Járkov bajo supervisión de la UNOPS y firmó un memorándum con Atlas/Kvertus —que coordina un proyecto anti-dron de 120 millones de euros respaldado por el Ministerio de Defensa de Zelensky.

En la nota de prensa en que divulgaron la firma del acuerdo, la contraparte ucraniana se refirió equivocadamente a la empresa del catalán como "un centro de adiestramiento militar del Gobierno de España".

GOA también incluye en su portal de Meta esa falsa atribución pese a que el único vínculo formal que tiene con los poderes públicos son las docenas de funcionarios de Interior y de Defensa que, a título absolutamente personal, han recibido formación en su academia. Ande o no ande, caballo grande.

¿Es realmente GOA una compañía militar privada o tan solo una escuela de las varias que hoy ofrecen cursos tácticos a policías, vigilantes, escoltas, militares fuera de servicio, tiradores deportivos y civiles fascinados por el imaginario de las operaciones especiales?

En sus declaraciones públicas, el catalán presenta GOA Tactical de una forma deliberadamente elástica: a ratos, como escuela de formación, a ratos como consultora de seguridad, a ratos como proveedor de servicios en zonas de conflicto y a ratos —sí, también—, como una compañía militar privada o PMC, que viene a ser eso que antes se llamaba, sin tanto barniz corporativo, "compañía de mercenarios".

A mediados de semana, EL ESPAÑOL charló con Galván durante cerca de una hora y le confrontó directamente con la duda. Ni rehúye a los medios ni esquiva las preguntas más incómodas.

La entrevista se mantuvo al término de una sesión de instrucción en Lérida que —subrayó el barcelonés— acababa de impartir "a un grupo de policías".

"Lo único que diferencia a Goa Tactic de otras PMC como Blackwater es que ellos eran ricos y nosotros somos pobres", aseguró a este digital.

"La suerte que tuvieron es que sus promotores eran Navy Seals y en Estados Unidos, a diferencia de España, sí están permitidas las PMC así que recibieron muchos millones de dólares en contratos de su gobierno por desplegarse en Irak".

Francisco es más conocido como Sisco en los ecosistemas de la seguridad privada armada donde se ha hecho un nombre, especialmente desde que comenzó a formar voluntarios para combatir en Ucrania en su campo de entrenamiento de Binéfar, tal y como dio a conocer EL ESPAÑOL en septiembre de 2023.

GOA publicitó abiertamente su curso para formar combatientes para Ucrania como un reclutamiento de mercenarios. E. E.

Entre los instructores de operadores vinculados a GOA se encontraba Joan Estévez, alias Espinosa, un combatiente que tras pasar por la Legión Internacional de Ucrania protagonizó el documental Mercenario.

Joan era de Vilac (Lleida), en la Val d’Aran, y murió el pasado 13 de febrero en Gessa, en los brazos de su madre, víctima de una guerra personal muy diferente a la de Ucrania donde sí fue finalmente derrotado.

Tras su funeral, su tumba quedó literalmente sepultada bajo las flores con las que sus amigos honraron su memoria.

Durante varios meses GOA promocionó aquel curso en el que el difunto Estévez tomó parte bajo una fórmula publicitaria que, aunque no lo era, se parecía mucho a un reclutamiento de mercenarios.

Joan Estévez en el frente ucraniano. Fotograma del documental 'Mercenario'. Movistar Plus+

La empresa no se limitaba a vender instrucción táctica abstracta: asociaba esa preparación a la posibilidad de incorporarse después a la Legión Internacional ucraniana con sueldos de varios miles de euros al mes.

Solo cuando la oferta saltó a la prensa, llegó al radar ruso y provocó ruido diplomático, el relato empezó a matizarse: GOA no reclutaba, GOA formaba; GOA no enviaba combatientes, facilitaba contactos; GOA no contrataba para la guerra, preparaba a quienes querían ir por su cuenta.

La fórmula era solo publicitaria porque nadie, en Europa, puede desplazar a Ucrania un grupo de mercenarios como si fuera Wagner.

Galván conoce bien las líneas rojas y juega sus cartas comerciales en esa zona gris de una legislación plagada de lagunas. No es la única sociedad española que se desenvuelve en esas grietas, pero sí la más ruidosa.

Aunque España no prohíbe las PMC de forma explícita, no existe una casilla clara en nuestra normativa para una empresa como la que pretende ser GOA Tactical desde que abandonó su zona de confort y comenzó a ampliar sus actividades.

Hace solo unos años, se dedicaba exclusivamente a la formación. Ahora se ha deslizado hacia la consultoría de seguridad, la intermediación internacional, el desminado, la formación táctica en entornos de guerra y, al decir de su propio fundador, el despliegue de operadores en África, América Latina y Oriente Medio.

La Ley de Seguridad Privada regula a las empresas que vigilan bienes, protegen instalaciones, acompañan o defienden a personas concretas, forman personal de seguridad o prestan servicios sujetos a autorización administrativa.

Lo que no regula es la figura moderna de una compañía militar privada que, desde España, forme perfiles tácticos, actúe como consultora o intermedie contratos para que sus hombres terminen trabajando armados en un nicho semejante al que han explotado durante años STTEP en Nigeria, Dyck Advisory Group en Mozambique o Bancroft en Somalia.

Operador armado de GOA en Nigeria. Cedida

Es decir, una empresa española no puede presentarse en España como una fuerza armada privada pero sí puede moverse en un terreno menos visible mediante mercenarios u operadores que, una vez fuera, dejan de depender de la Ley española y pasan a trabajar bajo las normas —más laxas u opacas— del país que los contrata.

"Sí que somos una PMC", asegura Galván a EL ESPAÑOL. "La legislación no permite la existencia de PMC en Europa, pero sí es legal llevarlas a Oriente Medio, África o Ucrania, que es lo que en realidad hacemos".

"El truco aquí está en no vulnerar nunca la normativa legal española y europea y saber muy bien dónde está la línea", prosigue.

"Y la línea depende de a dónde vayas y de qué haces. En Oriente Medio, damos cobertura a infraestructuras y a gentes VIP y empresarios. También hacemos servicios de guardaespaldas y protegemos, en apoyo de fuerzas gubernamentales, infraestructuras críticas como centrales eléctricas, pozos de petróleo, y ministerios".

Reciben incluso peticiones para el rescate de rehenes.

La diferencia entre un contratista militar y un viejo soldado de fortuna suele estar menos en lo que hace sobre el terreno que en la cobertura bajo la que dice hacerlo.

El primero se presenta como operador integrado en una empresa, un contrato, una licencia local, un servicio de protección, una misión de entrenamiento o una estructura gubernamental que le da apariencia legal.

El segundo es el "perro de la guerra" clásico: un combatiente privado que cruza fronteras para luchar por dinero al margen de una cadena regular de mando.

En España, además, no existe un delito autónomo llamado "mercenarismo": el Código Penal castiga otras conductas, como comprometer la neutralidad del Estado durante una guerra ajena o levantar tropas en España para una potencia extranjera sin autorización.

En la última década, desde las detenciones de españoles prorrusos de la Operación Danko en 2015, no consta una condena firme por el mero hecho de haber combatido como mercenario en una guerra exterior.

Galván afirma que durante los últimos meses ha tenido "unos 80 operadores o contratistas militares" desplegados o bajo contrato en distintos escenarios, de los cuales "unos 60 son españoles". Y todavía posee "muchos más listos para actuar en cualquier escenario si se les necesita".

La mayoría de los españoles, dice, proceden de unidades de élite del Ejército, de la Legión, de fuerzas especiales o de cuerpos policiales, aunque la empresa también recurre a perfiles de seguridad privada y a instructores civiles con formación específica.

Cuando se le pregunta si se siente cómodo con el término de mercenario, responde que "aunque la palabra es pegadiza, en el argot de este mercado se prefiere hablar de ‘operadores’ o, en el caso de algunos de sus hombres, de ‘team leaders’: militares experimentados y capaces de integrarse en equipos locales y dirigir sobre el terreno a grupos de 30 o 40 efectivos".

Un caso singular es el de Nigeria, donde, siempre según Galván, GOA ha trabajado "de forma oficial" para el Gobierno y el Ejército, en apoyo de unidades especiales que combaten a Boko Haram. "Damos formación y protección, en convoyes y armados", asegura.

A la izquierda, Sisco Galván, CEO de Goa. Y a la derecha, uno de sus instructores, hace un año, en Nigeria. Cedidas

En las fotografías divulgadas por GOA sobre sus actividades de hace un año en Nigeria aparece claramente dibujado en la camiseta de sus empleados el título de "instructor de tiro".

Sin embargo, Galván precisa: "También hemos dado protección en convoyes. Desplazamos hombres en cantidades de 10, 15 o 25. Lo que enviamos nosotros es gente que actúa como 'team leader' o líder de equipo, gente que puede tener al cargo hasta treinta o cuarenta personas".

"Lo que más se demanda es seguridad privada de manera que buscamos a gente con perfiles militares", asegura. "Aquí, en España, hemos reclutado a miembros de fuerzas especiales, del MOE (los llamados 'boinas verdes'), exmilitares, exlegionarios. Lo que pasa es que luego hay que formarlos para conflictos y tienen que pasar por unos cursos que los habilitan".

¿Quién es, en realidad, Sisco Galván, y de dónde ha salido el fundador de esta especie de versión modesta de Blackwater a la española?

El administrador único de GOA nació hace 56 años en Barcelona "en el seno de una familia humilde de trabajadores". Hasta su juventud practicó ajedrez, según dice, "en el circuito profesional", algo de lo que no ha quedado rastro público.

Estudió la rama de Mecánica de Formación Profesional, aunque nunca ejerció como mecánico.

Su padre fue boxeador y él empezó a practicar artes marciales a los 12 años. No se curtió nunca en el ejército, sino en los gimnasios, los tatamis, las galerías de tiro y los ecosistemas de la seguridad privada de Brasil e Israel, donde trabajó más de 15 años.

Obtuvo su primera licencia de armas a los 16 años, pero, según su testimonio, estaba familiarizado con ellas desde siempre porque ayudaba a su padre en casa a limpiarle las pistolas. Cuantos le conocen le reconocen su calidad de diestro tirador.

Aunque no pasó por el Ejército, construyó su autoridad en el circuito de la seguridad privada, los cursos de tiro y las academias extranjeras que, desde hace años, comercializan a policías, escoltas y vigilantes una promesa de eficacia importada de Israel.

Sisco Galván, durante uno de sus viajes. E. E.

El krav magá —literalmente, "combate de contacto" en hebreo— fue su puerta de entrada más visible al ecosistema de la seguridad privada: una disciplina de defensa personal nacida en Israel, que él ha convertido en un reclamo.

Brasil es el otro gran pilar con el que ha venido construyendo su mitología profesional pública.

Galván sostiene que se desempeñó allí como instructor gracias a los contactos de una empresa española de seguridad para la que colaboraba entonces, y que llegó a formar a perfiles vinculados al Ejército brasileño.

El salto de instructor de artes marciales y guardaespaldas a administrador de una academia con ambición de PMC se produjo a la vuelta del milenio, cuando se disolvió "la empresa madrileña que había operado en Israel y Brasil" y donde él trabajaba como empleado.

La sociedad desapareció, pero, según explica, había ya muchos clientes que volvían cada pocos meses, y que seguían reclamando formación.

El catalán nunca ha ocultado que por sus cursos han pasado militares españoles y policías de todos los cuerpos estatales y autonómicos. De hecho, ha documentado viajes y entrenamientos en instalaciones de Perú o Polonia y no ha tenido inconveniente en mencionar sus socios.

Hace ahora unas semanas, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía suya junto a la coronel de la Guardia Civil y primera mujer al mando de la Comandancia de Barcelona, Cristina Moreno, en la Universitat Abat Oliba CEU de Cataluña.

Sisco Galván, en una foto con la coronel de la Guardia Civil Cristina Moreno, que el CEO de GOA ha divulgado en su cuenta de empresa de Instagram. Cedida

El portal de su empresa en Meta es un cajón de sastre donde combina fragmentos de entrevistas con opiniones políticas, fotos personales junto a coches de lujo o actividades de formación.

La foto con Moreno se tomó durante un evento organizado en la Facultad de Derecho y Empresa donde Galván coincidió de forma casual con la oficial.

La imagen no involucra ni una conexión personal de ningún tipo ni menos todavía un aval institucional de la Guardia Civil a GOA, pero viste la cuenta de prestigio porque proyecta una proximidad visual con mandos destacados del Estado.

Esa misma cercanía con el aparato de seguridad estatal o catalán ha estado en el origen de alguna controversia sobre la orientación de "sus servicios académicos".

Hace ahora siete años, La Directa publicó una lista interna de la policía brasileña que probaba que 21 españoles habían sido instruidos durante nueve días en julio de 2018 en un programa de entrenamiento organizado en Río de Janeiro por GOA en colaboración con el BOPE.

El llamado Batalhão de Operações Policiais Especiais es una unidad policial militarizada de élite, creada para operaciones de alto riesgo: incursiones en favelas, lucha contra narcotráfico armado, rescate de rehenes, intervención urbana, asaltos y operaciones con armamento pesado.

Entre los españoles presentes en la formación había seis mossos d’Esquadra, seis miembros del Ejército de Tierra —tres de los Grupos de Operaciones Especiales—, un infante de marina, policías municipales, ertzainas, un agente del CNP, otro de Vigilancia Aduanera, un subinspector jefe de Policía Local y un guardia urbano.

El documento publicado por el medio catalán no probaba la comisión de ningún delito pero sugería que policías y militares españoles acudían, por cauces privados y fuera de la formación oficial de sus cuerpos, a recibir instrucción táctica de una fuerza extranjera denunciada reiteradamente por organizaciones de derechos humanos.

Respuesta rusa

A la postre, toda esa exposición pública de GOA ha acabado llamando la atención incluso de Moscú, especialmente, tras darse a conocer que formaba a "operadores" para luchar contra los rusos en Ucrania.

Sputnik reempaquetó para su audiencia aquello como una historia de "reclutamiento de mercenarios" y el embajador ruso en España, Yuri Klimenko, se quejó públicamente de lo que llamó "desvergonzada publicidad" de selección y captación de combatientes para sus enemigos ucranianos.

El embajador ruso en España, Yuri Klimenko. Embajada de la Federación de Rusia en el Reino de España

Fue por aquellas fechas cuando el aparato de intoxicación del Kremlin sacó ruidosamente a colación el nombre de Eva Álvarez del Manzano, a la que la web de GOA presentaba hace años como su "responsable institucional".

Los propagandistas rusos tomaron esa verdad a medias y construyeron un relato donde, de acuerdo con la aludida, mezclaban a conveniencia patrañas con verdades.

TAdviser, una web rusa de desinformación de la órbita de Putin, presentó a GOA como una "compañía militar estatal española" controlada por la "élite del Ejército español" y situó a esa experta española en seguridad como una de las personas clave en la dirección de la empresa a comienzos de 2023.

Ex agentes del SBU a sueldo de Moscú y reconvertidos en analistas se referían interesadamente a la sociedad de Galván como la "Agencia de Viajes 'Muerte'" que emite "viajes solo de ida para mercenarios extranjeros".

La narrativa rusa se apoyaba en tres elementos: Eva es hija del fallecido teniente general Bernardo Álvarez del Manzano, antiguo responsable del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa; estaba vinculada profesionalmente al Grupo Edefa, editor de Defensa; y se movía en el ecosistema español de la defensa y la ciberseguridad.

A partir de ahí, TAdviser dio un salto en el vacío y divulgó que supervisaba el trabajo de instructores de GOA para formar a militares ucranianos y mercenarios extranjeros en Polonia.

Armadny Magazine y el entorno de Rybar replicaron después esa misma línea y aún fueron más lejos: GOA ya no era una academia privada de Lleida, sino una estructura militar española encubierta bajo apariencia empresarial.

Eva existía, su apellido pesaba, su trayectoria en defensa era real y respetada y su relación con Galván también; lo que no significaba que GOA fuera una compañía estatal encubierta controlada por el Ejército.

Actualmente, Álvarez del Manzano sigue trabajando en los sectores de defensa, espacio y tecnología.

"Es cierto que les apoyé informalmente porque somos amigos", explica a EL ESPAÑOL.

"He ido a cursos con ellos, a temas de información táctica y de tiro y solían preguntarme sobre esto o sobre aquello. Yo les orienté, por ejemplo, en temas de OTAN. Pero eso no significa que estuviera en la junta. Era una colaboración amistosa y no remunerada. Ni soy comisionista ni he vendido defensa en mi vida".

"En un momento determinado les dejé utilizar un poco mi ecosistema pero ya hace años que les pedí que me quitaran de la web porque empezó a disgustarme lo que hacían", añade.

"Mi padre lleva muerto 17 años. Sin embargo, cuando sacaron mi nombre a colación los medios rusos, mi madre todavía vivía y sintió miedo. Tuve que publicar en LinkedIn un desmentido".

Venta de drones

El último paso al frente de Galván no se halla relacionado con los cursos ni con los "contratistas militares", sino con la venta de material de defensa. Concretamente, desde hace algunos meses, GOA se presenta como "representante exclusivo en Europa" de GOA Tactical Intelligent Drones, una línea de drones inteligentes.

"Comercializamos UAV de guerra teledirigidos", afirma el empresario. "Son chinos y turcos… porque por mucho que te digan que están hechos en Barcelona, no se fabrican drones en Terrassa. Como mucho aquí se ensamblan".

GOA ofrece ahora el material de doble uso a través de una oficina que ha abierto en Shenzhen, que es el gran hub tecnológico del sur del coloso asiático.

"Nuestra actividad no plantea problemas legales porque lo regulamos de acuerdo con las normas de Naciones Unidas y la ONU no impide ahora mismo que China venda o compre armas. Solo si un día se corta eso, tendremos que cerrar nuestra oficina".

¿Qué es lo que vende ahora? "Pues un poco de todo", dice el CEO de GOA. "Equipaciones, blindados, tanques… Tienes que pedir unas licitaciones al Gobierno y, cuando te lo autorizan, puedes hacer la compraventa. No puedes hacer nada sin pedirle a papá que te dé permiso".

A su juicio, corren buenos tiempos para las PMC porque el mundo se divide entre quienes se preparan para un nuevo e inevitable apocalipsis bélico y quienes todavía creen que la civilización occidental se encuentra a salvo. Si vis pacem, para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra.

"Yo siempre he dicho que en la naturaleza hay tres tipos de personas", acostumbra a repetir. "La primera son los lobos; la segunda, las ovejas y la tercera, los perros pastores".

Con arreglo a su visión, "los lobos son quienes hacen el mal. La oveja es el tipo que está tranquilo tomándose una birra y finalmente, los perros pastores son los militares y los policías, que a cambio de un sueldo, intentan que el lobo no se líe a tiros donde tú te tomas la cerveza".

En realidad, la metáfora biologicista y hobbesiana que Galván suele sacar a colación es un clásico aforismo popularizado por un teniente coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Dave Grossman la formuló en On Combat, un libro que publicó en 2004 junto a Loren W. Christensen y que se ha convertido en una de las referencias canónicas de la cultura policial y militar estadounidense sobre estrés de combate y la mentalidad del "guerrero" en un universo humano despiadado de depredadores y conejos indefensos.

A las PMC les viene como anillo al dedo porque suaviza su negocio, moraliza la violencia y adorna la seguridad privada armada con un aura pacifista.

Al final de su programa, Lidera con Efis, el youtuber Ayub Allach le preguntó a Galván qué pensaba de los titulares que describían su sociedad como una compañía de mercenarios. Tras explicar la diferencia entre un soldado de fortuna y un 'contratista', el CEO de GOA concluyó: "Pensar no pienso nada. Hay mucha ignorancia".