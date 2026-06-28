La juez fija el ingreso en prisión o una fianza de 1M para Gabriel Ruiz, presidente de Sempi Gold, por la estafa millonaria del oro

Gabriel Ruiz fue entrevistado ‘En el punto de mira’ de Cuatro, un lejano 21 de enero de 2021, dentro de un programa dedicado a los millonarios en los tiempos de la pandemia de coronavirus. Ruiz ofreció su opinión como experto en inversiones en oro: “Es el mejor de los activos posibles que hay en la Tierra”. Y lo mismo opinaban sus clientes.

Cinco años después, Gabriel Ruiz ha pasado de ser un experto en el mercado del oro a estar en la diana del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de Madrid que pide su ingreso en prisión, como presidente de Sempi Gold España: en la diana de una supuesta estafa piramidal de 50 millones de euros, con 3.600 afectados por todo el país.

La compañía se presentaba así en Infojobs: “Somos una empresa dedicada a crear sistemas de inversión que permiten a nuestros clientes la adquisición de la mayor cantidad posible de oro, plata, platino o paladio por su dinero. Expertos en inversión en metales preciosos. Servicio de consultoría experto y cercano. Planes de compra a tu medida [...]”.

Los lingotes de oro donde los clientes invertían sus ahorros, con la falsa promesa de recibir unos beneficios anuales de al menos el 4%, en realidad eran barras de hierro pintadas de dorado. De forma que se fue gestando un presunto timo del tocomocho con el metal precioso como protagonista.

Gabriel Ruiz puede esquivar la cárcel siempre y cuando pague una fianza de un millón de euros. Así lo recoge el auto al que ha accedido EL ESPAÑOL de esta causa judicial que cuenta con varias acusaciones particulares, una de ellas ejercida por el letrado José María Martínez Belmonte del despacho Maso Abogados en Cartagena.

La magistrada María Tardón sostiene su petición de ingreso en prisión, en base al relato que establece en su auto sobre esta estafa, cuya instrucción se remonta a 2021, cuando los perjudicados empezaron a denunciar a la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión (SEMPI).

“En el presente caso, se investiga una estafa piramidal que asciende a una cuantía de varios millones de euros con un importante número de perjudicados, y singular cuantía, cometida en el seno de una organización criminal, delito suficientemente grave, castigado con penas en abstracto superiores a los 6 años de prisión".

El supuesto hilo conductor de la trama, según expone la juez, sería "el conglomerado de empresas conocido como SEMPI GOLD, apareciendo como uno de los principales investigados Gabriel Ruiz Ramírez”.

La magistrada María Tardón. AJFV

Esta presunta estafa se desarrolló mediante la constitución de varias empresas en España e Italia, con numerosas cuentas bancarias abiertas en diferentes países, para que tuviera una “difícil trazabilidad” el rastro del dinero de los clientes de SEMPIGOLD, a la postre los supuestos perjudicados.

De hecho, la magistrada remarca que el supuesto cabecilla de la trama no dejó de operar tras su arresto -en 2022- en el marco de una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y donde fueron intervenidos 125 lingotes de oro falsos en cámaras acorazadas.

“El investigado Gabriel Ruiz Ramírez, lejos de paralizar sus actividades delictivas, tras haber sido detenido y adoptado respecto de él las medidas cautelares obrantes en la causa, estaría continuando con esa actividad delictiva objeto de investigación, usando la misma plataforma digital, al mismo tiempo que habría realizado una serie de movimientos de transformación y encubrimiento de los fondos del entramado".

"En especial, de la sucursal italiana de SEMPI GOLD para protegerla de la acción de la justicia española, utilizando para ello a un testaferro, que ha sido identificado como Emilio C. B.”. También investigado en la causa.

El auto sostiene que a Gabriel Ruiz no le pesó ser engrilletado: “Continuó captando clientes potenciales, interesados en la adquisición de oro, no dejando de estar operativa hasta que el Grupo Loading System recibió el mandato judicial de este Juzgado, para su cese, el 15 de octubre de 2024”.

La magistrada aporta datos para apoyar su afirmación de que Gabriel Ruiz podría haber estafado a más personas y el importe de la estafa pudiera ser mayor que al inicio de la investigación. Prueba de ello es que enumera la apertura de nuevas cuentas bancarias en otros países, como Reino Unido o Lituania.

“Desde la fecha de su detención, el 1 febrero de 2022, hasta la actualidad, se han venido denunciado hechos posteriores, similares a los ya investigados, por 25 nuevos inversores por un importe total defraudado de aproximadamente 320.000 euros, sin que, habida cuenta de la opacidad de las actuaciones desplegadas”.

Una agente de la Policía Nacional consultando un informe de la UDEF. CNP

El auto señala que el supuesto cabecilla de la trama le hacía transferencias a su yerno y no cambió su nivel de vida: "SEMPI GOLD y Gabriel Ruiz Ramírez siguió disponiendo de los fondos de la sociedad en beneficio propio y de sus allegados, mediante la realización de cuentas bancarias en el extranjero [...]”.

“Con la finalidad de proteger los fondos de las sociedades investigadas de la acción de la justicia española, Gabriel Ruiz y Emilio C. B., también investigado, realizaron diferentes maniobras para modificar el tipo y titularidad de la sociedad SEMPI GOLD Italia, con el cierre de la cuenta bancaria de la misma y el trasvase de los fondos societarios de los clientes a una cuenta personal de Gabriel Ruiz Ramírez creada exprofeso”.

Para ello, empleaban múltiples conceptos, como el pago de ‘nóminas’, ‘alquileres de vehículos’ y ‘locales’, incluso ‘guarderías’, sin relación con la supuesta actividad de inversión en oro. También realizaban “numerosas transferencias internas, sin justificación operativa”, y disponían de forma “recurrente e injustificada” de activos de las sociedades con el siguiente concepto: "vasos comunicantes".

Durante la investigación se han detectado cambios societarios que están bajo sospecha: “Coincidiendo con el cambio de titularidad, la facturación de la empresa italiana experimenta un incremento espectacular, pasando de facturar 63.215 euros en el año 2021, a facturar 3.225.051 euros en el año 2022”. Además, salieron a la luz fuertes transferencias entre cuentas bancarias por importes de 223.000 euros, 400.000 euros...

“Cabe significar que la sucursal TRUST IN GOLD en España, bajo la administración ya de Emilio C. [el presunto testaferro], recibe unos ingresos en ese periodo de 1.233.000 euros, mientras que los gastos ascendieron a esa misma cantidad, quedando el saldo prácticamente a cero en su conjunto".

“En la mayoría de los casos, se trata de transferencias en ambas direcciones, cuyos conceptos están relacionados con la realización de un préstamo". En concreto, el concepto era préstamo sucursal y la juez sostiene que seguían repitiendo el mismo modus operandi: "Esta es la dinámica que ya había sido apreciada en el análisis de las cuentas de SEMPI GOLD ESPAÑA con respecto a SEMPI GOLD ITALY”.

Lingotes de oro apilados. Agencia AP

Hay afectados por todo el país que también presentaron denuncias ante la Guardia Civil no solo en Policía Nacional. Prueba de ello es que agentes del Instituto Armado realizaron registros en las oficinas de SEMPI Gold en Madrid y en Jerez de la Frontera.

La Policía Judicial también inspeccionó el domicilio del gerente de SEMPI Gold y halló 25 sacas que deberían contener lingotes de oro, por valor de 3.620.792 euros, sin embargo, solo había hierro por el que algunas familias llegaron a invertir hasta 220.000 euros, según un testimonio recogido en el programa Equipo de Investigación en laSexta.

Entre los detenidos, también cayeron los dos hijos de Gabriel Ruiz, así como dos empleados de una compañía que fue calificada como "chiringuito financiero" por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El auto de la Audiencia Nacional concluye que Gabriel Ruiz, pese a haber sido detenido y prestar declaración, no dejó de tomar decisiones en la compañía ni siquiera cuando los papeles notariales que aportó en su defensa decían que se había apartado de la actividad.

“Desde la transformación de la sociedad SEMPI GOLD Italia a Trust in Gold y su transmisión a Emilio C. [supuesto testaferro], con la finalidad de proteger los fondos en Italia de las investigaciones judiciales en España, significando que después de esa fecha, el principal encargado Gabriel Ruíz Ramírez, sigue participando en las decisiones de la compañía a pesar de haberse apartado, según describen los protocolos notariales”.

“Por tanto, de la nueva investigación policial se desprende: un modus operandi piramidal, con desvío sistemático de fondos. Los investigados han seguido recibiendo y moviendo dinero, pese a su imputación en el presente procedimiento y las transformaciones societarias buscan ocultar patrimonio”.

Riesgo de fuga

Todo ello, lleva a la magistrada María Tardón a "acordar" la "prisión provisional" de Gabriel Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión (SEMPI), por "la gravedad" del horizonte penal al que pudiera enfrentarse y que deriva en "un riesgo real de fuga".

“El Ministerio Fiscal y parte de las acusaciones han solicitado que, en atención, fundamentalmente, a los tratamientos médicos que ha venido justificando a lo largo de esta causa, se acuerde que la prisión sea eludible bajo la prestación de una fianza". La cantidad asciende a la friolera de 1 millón de euros.

"Indudablemente, el importe de la fianza no puede sino ponerse en relación con las diferentes actuaciones de disposición que la unidad policial investigadora ha puesto en conocimiento de estas actuaciones".