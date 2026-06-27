Messi a 3.000€ y Lamine Yamal por 700€: la falta de 'stock' de cromos Panini desata la locura en la reventa y en las quedadas

Los cromos Panini del Mundial de fútbol se han convertido en una de las mercancías más buscadas por los coleccionistas estas semanas en la red. En plataformas de compra y venta de segunda mano se pueden encontrar estampas que, de forma individual, alcanzan las cuatro cifras.

La versión 'extra' de uno de Lamine Yamal puede encontrarse anunciada por 699€. La misma edición especial de Mbappé, entre 250 y 395€.

Pero la que se lleva la palma es la de Messi, que este diario ha localizado con precios de entre 1.000 y 3.000€.

Aunque algunas de estas mismas cartas a las que algunos anunciantes ponen estos precios desorbitados pueden encontrarse en las mismas plataformas por mucho menos precio.

Es el caso del 'Messi de Oro', una de las más codiciadas por aparecer de media de una vez por cada 100 estampas. Su valor oscila entre los 175, 210, 300 euros.

Los cromos del Mundial desatan la locura en Vigo Treintayseis

Este aumento de los precios en reventa sobre su valor original es exponencial, ya que estos pueden comprarse en sobres de siete estampas por 1,50€.

Por ese precio, en caso de no obtener cartas repetidas, el álbum del Mundial podría completarse por poco más de 200€.

Déficit en los kioscos

Lo que ha hecho estallar los precios en los mercados de reventa y segunda mano es el elevado número de coleccionistas y la baja cantidad de sobres en los kioscos.

"Durante unos 10 días no hubo stock de cromos de Panini", explica el kiosquero Miguel Ángel Morelle en una entrevista con Castilla y León TV Noticias. "Venía gente de todas partes, iban buscando de kiosco en kiosco, pero no los tenía nadie".

Todavía al cierre de este reportaje las redes sociales siguen repletas de publicaciones y grupos donde personas de toda España comparten sus listas de repetidos y estampas que les faltan.

Pero esta dinámica ha trascendido la barrera digital. En muchas ciudades se organizan quedadas en días y lugares cerrados donde grupos de coleccionistas se encuentran para realizar sus canjes presencialmente.

Una 'oferta' de dos cromos por 700€ en Wallapop.

En Madrid, por ejemplo, uno de esos lugares es Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, los domingos entre las 10 y las 13.30 horas.

En La Coruña, hasta el 18 de julio se podrán realizar trueques en el centro comercial Marineda City, los viernes de 18 a 20 horas y los sábados de 12 a 14 horas.

Por su parte, en Ferrol, el propio Ayuntamiento organizó el pasado fin de semana un encuentro público para intercambiar estampas.

Declarar beneficios a Hacienda

Una de las cosas que no suelen tenerse en cuenta a la hora de revender cromos es que, legalmente, es obligatorio incluir las ganancias en el IRPF en aquellos casos en los que el valor por el que se vende el cromo es superior al importe por el que se compró.

Según explica TaxDown en su página web, la venta de artículos de segunda mano relacionados con el Mundial de fútbol, como los cromos de jugadores de Panini, debe incluirse en la Declaración de la Renta cuando genera una ganancia patrimonial.

En concreto, en plataformas como Wallapop, Vinted o similares los artículos a la venta se consideran 'elementos patrimoniales'. De este modo, cuando la transmisión de estos bienes produce una ganancia, es decir, se vende a un precio superior al que se compró, esta debe declararse, igual que sucede con la venta de acciones o con la venta de cualquier otro bien, aclara TaxDown.

Europa Press recoge un estudio del comparador de precios Idealo que explica que las búsquedas de jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo y Pedri, así como de artículos vinculados al Mundial 2026, se han disparado en Wallapop.

En concreto, los artículos relacionados con Lionel Messi encabezan el ranking de búsquedas con un incremento del 122%, seguido de Cristiano Ronaldo, con un 94%, y Pedri, con un 92%.

Asimismo, el interés por el coleccionismo también impulsa las búsquedas del álbum de cromos del Mundial, que crece un 59% en la plataforma, consolidándose como uno de los grandes objetos de deseo entre los aficionados.