Igualdad renovó el contrato de las pulseras pese a los fallos y a que favorecía a la adjudicataria actual según un informe técnico

Desde 2009, el Ministerio de Igualdad ha confiado la seguridad de más de 21.000 mujeres a un sistema que debería detectar cuándo un agresor incumple una orden de alejamiento antes de que sea demasiado tarde: las pulseras de control telemático.

El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo anunció que volverá a adjudicar ese servicio a la misma unión temporal de empresas —Vodafone España y Securitas Seguridad España— que gestionó el contrato anterior y que protagonizó un periodo marcado por falsas alertas, problemas de cobertura, incidencias de geolocalización y una migración informática que hizo desaparecer parte del historial de datos de los dispositivos y cuyas consecuencias siguen presentes en la actualidad.

La Mesa de Contratación avaló su oferta —la mejor valorada tanto en los criterios técnicos como en los económicos— y propuso adjudicarle un contrato de 71.370.411,08 euros, con un valor estimado de más de 111 millones de euros si se ejecutan las prórrogas de dos años previstas en la licitación.

Igualdad renovó el contrato de las pulseras pese a los fallos.

La renovación se produce seis meses después de que la propia ministra anunciara una auditoría externa para esclarecer las incidencias registradas por el sistema Cometa —la sala de monitorización que gestiona las 24 horas del día las alertas generadas y coordina los avisos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— y utilizar sus conclusiones para preparar la nueva licitación.

Sin embargo, las conclusiones de ese análisis nunca se hicieron públicas y el Ministerio continuó con la renovación del contrato, asumiendo la continuidad de la misma adjudicataria antes de que trascendieran los resultados de la auditoría.

La renovación del contrato llega apenas dos meses después de que el propio Ministerio de Igualdad multara a Vodafone con 25.285 euros por el fallo registrado el 11 de noviembre de 2025 en el sistema de pulseras telemáticas.

La incidencia se prolongó durante casi 13 horas: comenzó a las 4.30 de la madrugada y el servicio no recuperó una estabilidad operativa hasta las 17.25, según la resolución administrativa.

EL ESPAÑOL ha analizado el funcionamiento del sistema Cometa —el servicio estatal de control telemático de las órdenes de alejamiento—, a partir del expediente de contratación, informes técnicos, resoluciones judiciales y entrevistas con un excoordinador del Centro Cometa —la sala que supervisa las alertas de estos dispositivos las 24 horas del día—, y con la portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana Alarcón.

Según las estadísticas provisionales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, actualizadas a 5 de junio de 2026, 24 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

Nueve de ellas habían denunciado previamente a su agresor y, de ellas, siete solicitaron medidas de protección. En seis casos esas medidas seguían vigentes cuando fueron asesinadas.

La Fiscalía General del Estado ya advertía en su Memoria de 2025 que "se siguen advirtiendo ciertas reticencias" al uso de estos dispositivos por "los potenciales problemas e incidencias que generan".

Entre ellos cita como un denominador común los "problemas de ruralidad y proximidad", la "deficiente cobertura en zonas rurales aisladas", los "múltiples fallos que se han detectado con los nuevos dispositivos y con el prestador del servicio" y las "reiteradas incidencias" que llegan a provocar inseguridad en las propias víctimas.

Sin embargo, la cobertura es solo una parte del problema.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un informe técnico elaborado para La Volaera, la asociación presidida por Ana Martín que representa a mujeres afectadas por el sistema de control telemático y que ha promovido actuaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo.

El documento está fechado el 14 de febrero de 2026 y su autor es un ingeniero en Informática y exfuncionario del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, con tres décadas de experiencia en ciberseguridad, contratación pública y sistemas de información.

Casi tres meses antes de que la Mesa de Contratación propusiera renovar el servicio, este informe ya advertía de que varias de las mejoras con las que el Ministerio justificaba la nueva licitación no podían ejecutarse en los plazos previstos por el propio pliego.

El documento demuestra que la principal ventaja competitiva de Vodafone-Securitas frente a la UTE Orange y Securitas Direct reside precisamente en ser el actual adjudicatario y que, para cualquier otro operador, la transición tecnológica exigida seguiría siendo materialmente inviable.

¿Por qué entonces el Ministerio de Igualdad ha vuelto a confiar un contrato millonario a la misma unión de empresas si las consecuencias de los fallos del contrato anterior todavía siguen presentes?

"Múltiples fallos"

La primera gran grieta apareció con el cambio de adjudicataria. El 8 de febrero de 2024, Vodafone España y Securitas Seguridad España sustituyeron, tras 15 años de gestión, a Telefónica y Securitas Direct al frente del sistema Cometa.

La transición, que debía realizarse sin afectar a un servicio del que depende la protección de miles de mujeres, acabó derivando en una sucesión de incidencias: la imposibilidad de acceder durante semanas a parte del historial de datos de los dispositivos, fallos de geolocalización, falsas alertas y la pérdida temporal del acceso al historial de actividad anterior al 20 de marzo de 2024.

Esta incidencia obligó al Centro Cometa a comunicar a los juzgados que no podía aportar información clave sobre determinados quebrantamientos de órdenes de alejamiento. De hecho, la propia Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 constata que aquella anomalía tuvo "consecuencias en procedimientos judiciales" por quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

Este error no quedó limitado a aquella transición; dos años después buena parte de las incidencias que comenzaron entonces siguen apareciendo en el funcionamiento diario del sistema.

Así lo cuenta a este periódico Ana Alarcón, portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que asegura que los problemas de cobertura continúan generando situaciones de riesgo.

"Conozco varios casos de víctimas que, incluso viendo al agresor delante de su casa, no les ha saltado la alarma telemática", dice.

Las incidencias tampoco consisten únicamente en alarmas que no llegan. En ocasiones sucede exactamente lo contrario. "Hay víctimas a las que les pita cada dos por tres. Imagínate psicológicamente lo que eso supone. Muchas veces simplemente ocurre que el agresor va en un autobús o en un metro", relata Alarcón.

Falsos avisos que, lejos de transmitir seguridad, terminan provocando "ansiedad y desgaste" en mujeres que ya viven bajo una situación de amenaza permanente.

La portavoz del SUP advierte, además, que la tecnología presenta otras vulnerabilidades difíciles de controlar. "Hay muchos [agresores] que se han podido quitar los dispositivos y al final eso no se puede controlar tampoco", señala.

A su juicio, el problema también depende de la capacidad de respuesta del sistema.

"Es imposible garantizar una protección real con ratios de 100 víctimas por agente", sostiene.

Según explica, en algunas UFAM —Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, encargadas del seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género— un solo policía llega a asumir más de un centenar de casos cuando, para ofrecer un seguimiento individualizado, "lo ideal sería situarse por debajo de las 30 o 40 víctimas por agente".

El sindicato sostiene que, pese a las inversiones anunciadas por el Ministerio y a la actualización de protocolos, "las adjudicaciones de efectivos no han cubierto la demanda real".

A ello se suma otro problema: "Muchas veces los compañeros que están en las oficinas de denuncias no tienen formación en violencia de género", explica Alarcón.

Esa falta de especialización, unida a la sobrecarga de trabajo, puede afectar a la valoración inicial del riesgo, el punto de partida sobre el que después se decide el nivel de protección que recibirá cada víctima.

"Un despropósito"

Cuando un juez impone una orden de alejamiento acompañada de un dispositivo telemático como las pulseras de control, el sistema debería funcionar como un reloj.

El agresor lleva una pulsera electrónica y un teléfono inteligente; la víctima, otro terminal móvil. Ambos dispositivos envían de forma constante su ubicación al Centro Cometa, operativa las 24 horas del día.

Si el maltratador rebasa la distancia fijada por el juez, el sistema genera una alerta y los operadores de Cometa verifican la incidencia antes de avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta es, en la práctica, la última barrera entre una víctima y quien tiene prohibido acercarse a ella. A veces ocurre que esa alarma no llega nunca a la Policía.

Este periódico ha hablado con un excoordinador general del Centro Cometa, que accede a relatar bajo condición de anonimato cómo se gestionaba el sistema desde dentro.

Tras incorporarse de nuevo durante la transición al nuevo contrato, asegura que se encontró con una situación que define como "un despropósito".

"Los problemas de cobertura son muy importantes, pero te aseguro que ese es probablemente el menor de los problemas que tiene ahora mismo el dispositivo", afirma.

El exresponsable de Cometa lamenta que ningún medio haya puesto el foco en aspectos tan importantes como los tiempos reales de respuesta del servicio, el cumplimiento de los niveles de calidad comprometidos por la adjudicataria o la supervisión que ejerce el propio Ministerio de Igualdad sobre un contrato del que depende la protección de miles de mujeres.

Explica que él mismo llegó a implantar mecanismos de control que ni siquiera contemplaba el contrato.

"Yo tenía mis propios automatismos, fuera incluso de lo que exigía el pliego. Si un dispositivo llevaba mucho tiempo sin movimiento o conectado al cargador, generaba alertas para que mis compañeras investigaran qué estaba pasando".

Lo hacía para trabajar de forma proactiva y no esperar a reaccionar "cuando el riesgo ya es real, que es lo que pasa en muchas ocasiones"

También menciona otro informe que, según denuncia, no aparece en los informes oficiales: la pérdida de confianza en el propio sistema.

"Ya sería alarmante que hubiera un equilibrio en la curva de evolución de los dispositivos activos, pues todavía lo es más que desde 2024 haya habido un descenso de 266 activos. Eso es desconfianza judicial porque el sistema no funciona como debería", afirma.

Evolución del número de dispositivos telemáticos activos de seguimiento de violencia de género entre 2017 y 2026 (actualización: mayo de 2026) Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Por otro lado señala que el problema de las falsas incidencias genera tanta ansiedad que algunas mujeres dejan de portar el terminal (el móvil que le avisa si su agresor quebranta la orden de alejamiento).

"Si la víctima deja de llevarlo encima, el sistema pierde gran parte de su capacidad de protegerla. Es importante que eso se sepa".

El excoordinador asegura, además, que muchas de las deficiencias que hoy reconoce la Fiscalía ya eran conocidas mucho antes. "Yo advertí de estos problemas antes de que aparecieran en la Memoria de la Fiscalía. Ya figuraban en las actas de las comisiones provinciales sobre violencia de género y se conocían dentro de la Administración", sostiene.

A su juicio, el verdadero debate gira en torno a que el sistema —Cometa— encargado de proteger a las víctimas "no está siendo supervisado con el rigor que exige un servicio del que depende la vida de las mujeres".

El nuevo contrato

Cuando el Ministerio de Igualdad comenzó a redactar la nueva licitación, a finales de 2025, el objetivo declarado era evitar que se repitieran "los problemas que habían marcado el contrato anterior".

El pliego, al que ha tenido acceso este medio, insiste en la necesidad de "garantizar la continuidad del servicio" durante el cambio de adjudicataria y de impedir que una nueva migración tecnológica volviera a afectar al sistema que protege a las víctimas con mayor riesgo.

Traducido a la práctica, el Ministerio de Ana Redondo pretendía que el relevo entre empresas pudiera hacerse rápido, sin perder información, sin interrumpir el servicio y sin repetir las incidencias que acompañaron al cambio de 2024.

El pliego incorpora además nuevas exigencias técnicas: tobilleras con mayor autonomía, tarjetas eSIM multioperador para reducir los problemas de cobertura, actualización remota del software y un proceso de migración que debía completarse sin afectar al funcionamiento del sistema.

La Mesa de Contratación consideró finalmente que la oferta presentada de nuevo por Vodafone España y Securitas Seguridad España era la que mejor respondía a esos objetivos. Además, era la que podía hacerlo "mejor" y de manera más económica.

Tabla comparativa de las ofertas económicas presentadas por Vodafone España y la UTE Orange-Securitas Direct en la licitación del sistema Cometa (7 de mayo de 2026). Acta de la Mesa de Contratación del Ministerio de Igualdad

Por todo ello, se le otorgó la mayor puntuación técnica: 41,3 puntos sobre un máximo de 46, frente a la oferta de Orange y Securitas Direct, que se queda en 26,7.

Sin embargo, el informe técnico, fechado el 14 de febrero y elaborado por ingenieros informáticos para La Volaera, al que ha tenido acceso este diario, concluye que la nueva licitación mantiene varias de las debilidades estructurales que provocaron la crisis de 2024.

La primera afecta al propio cambio de adjudicataria. Según el informe, el calendario previsto sigue siendo "materialmente imposible" para cualquier empresa que no gestione ya el servicio.

Migrar miles de dispositivos, trasladar el histórico de datos, integrar la plataforma tecnológica, formar al personal y mantener operativo un sistema que funciona las 24 horas del día exige mucho más tiempo del previsto.

Cláusula del Pliego de Prescripciones Técnicas que limita a un máximo de tres meses la colaboración del adjudicatario saliente con la nueva empresa durante la transición del servicio. . Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente 202603PA0001 (Ministerio de Igualdad). Pág. 11.

En la práctica, sostienen los ingenieros, el diseño del contrato termina favoreciendo al actual adjudicatario, el único que dispone de la infraestructura y del conocimiento necesarios para continuar prestando el servicio sin reconstruirlo desde cero.

El informe también cuestiona que el Ministerio siga sin incorporar una de las principales soluciones técnicas para corregir los problemas de cobertura.

El pliego no exige compatibilidad con el estándar 3GPP Release 17, una tecnología ya presente en dispositivos de última generación que permite complementar la geolocalización mediante conexión satelital cuando desaparece la cobertura móvil.

Traducido a la práctica: en numerosas zonas rurales o de montaña, donde precisamente la Fiscalía ha venido alertando de problemas de cobertura, el funcionamiento del sistema seguirá dependiendo exclusivamente de la red terrestre.

Para los autores del informe, esa decisión perpetúa una desigualdad territorial en la protección de las víctimas.

"Es como si hubiera víctimas de primera y de segunda", declara en conversación con este periódico María Martín, presidenta de La Volaera.

Mientras que en las grandes ciudades la monitorización puede mantenerse con relativa normalidad, en determinadas zonas de la España rural continúan existiendo áreas donde la pérdida de cobertura compromete el seguimiento de los dispositivos.

Además obliga, en ocasiones, a que jueces y fiscales recurran a medidas cautelares más restrictivas para garantizar la seguridad de la víctima.

Los expertos detectan importantes carencias en la gobernanza tecnológica del sistema también. El pliego menciona de forma genérica a los servicios TIC, pero no identifica un responsable técnico concreto dentro del Ministerio de Igualdad con capacidad para dirigir la evolución de la plataforma. "El know-how lo tiene el adjudicatario, no el Ministerio", resume el informe.

Según el análisis, el pliego atribuye a la empresa adjudicataria funciones que exceden la mera prestación técnica, como la gestión de incidencias, la elaboración de informes dirigidos a los juzgados y las comunicaciones con los órganos judiciales y la Fiscalía.

Los ingenieros consideran que esa externalización reduce la capacidad de control directo de la Administración sobre un servicio crítico que maneja datos especialmente sensibles.

El pliego atribuye a los agentes de la Sala Cometa la recepción de resoluciones judiciales, la gestión de altas y bajas en el sistema y la monitorización de los dispositivos. Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente 202603PA0001 (Ministerio de Igualdad), págs. 16-17.

Precisamente, sobre la protección de esa información también alertan de varias deficiencias. El informe reprocha que el pliego continúe citando el derogado Real Decreto 3/2010 en lugar del vigente Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y fija los requisitos mínimos de ciberseguridad para los sistemas de las administraciones públicas.

"Utilizar referencias normativas obsoletas dificulta exigir estándares actualizados de ciberseguridad en un sistema que almacena datos de localización en tiempo real, antecedentes penales e información judicial de víctimas y agresores".

La conclusión del informe es que el nuevo contrato corrige algunos aspectos del anterior, pero mantiene intacta una dependencia tecnológica de la empresa adjudicataria que limita la capacidad del Ministerio para supervisar, controlar y evolucionar por sí mismo uno de los sistemas de protección más sensibles de la Administración.

La promesa del mapa

En diciembre de 2025, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial pidió al Centro Cometa la elaboración de un mapa nacional de las zonas sin cobertura.

Su entonces presidenta, Esther Rojo, explicó que las comisiones provinciales de violencia sobre la mujer y varios jueces venían advirtiendo de problemas de geolocalización "sobre todo en zonas rurales aisladas y zonas de montaña", donde el sistema podía dejar de localizar correctamente al agresor o a la víctima.

El objetivo era identificar esos puntos ciegos y trasladar esa información a jueces, tribunales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad antes de acordar una orden de protección.

Dos días después, el propio Ministerio de Igualdad anunció que había encargado oficialmente esa cartografía a la unión temporal de empresas responsable del sistema Cometa.

Prometió actualizarla de forma periódica con todos los operadores de telefonía y distribuir sus conclusiones entre jueces, policías y el propio Observatorio para mejorar la toma de decisiones.

Sin embargo, meses después, ese mapa sigue sin hacerse público y no consta que haya sido distribuido a los órganos judiciales, pese a que el propio Ministerio anunció que serviría para conocer exactamente dónde el sistema puede dejar de funcionar.

EL ESPAÑOL ha solicitado tanto al Ministerio de Igualdad como al Consejo General del Poder Judicial conocer si el documento ha sido finalizado, distribuido a los órganos judiciales o incorporado a los protocolos de actuación, sin haber obtenido respuesta al cierre de esta edición.

Avisos no emitidos

"Me genera mucha desazón que se haya puesto en duda un sistema que funciona, que impide asesinatos a diario. Ninguna mujer con el dispositivo Cometa ha sido asesinada".

Con estas palabras defendía la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este mes de mayo el funcionamiento del sistema de pulseras telemáticas, apenas unos días después de que el Ministerio renovara el contrato con Vodafone y Securitas.

Sin embargo, mientras el Ministerio sostiene que el sistema "funciona", los últimos meses han dejado una sucesión de episodios que cuestionan precisamente la fiabilidad del mecanismo cuando más se necesita.

El 16 de febrero de 2026, una mujer de 31 años fue brutalmente agredida por su expareja en Sant Antoni (Ibiza), pese a que este tenía una orden de alejamiento y portaba una pulsera telemática.

Según la información publicada por Periódico de Ibiza, la alerta del sistema Cometa no se activó hasta que los agentes de la Guardia Civil llevaban ya varios minutos en el domicilio, adonde habían acudido tras la llamada de un familiar de la víctima.

Es decir, el aviso automático llegó cuando la intervención policial ya estaba en marcha. La víctima quedó en coma ingresada en la UCI.

Apenas unas semanas antes, el 24 de enero, otra mujer inscrita en el sistema VioGén fue asesinada en Alhaurín el Grande (Málaga). Su caso permanecía activo con medidas judiciales de alejamiento y comunicación, catalogado como riesgo bajo. Fueron los vecinos quienes alertaron al 112 al escuchar los gritos de auxilio.

Los problemas tampoco afectan únicamente a las agresiones consumadas. En Zaragoza, un juzgado archivó recientemente un procedimiento por quebrantamiento de una orden de alejamiento después de que un informe del propio Centro Cometa reconociera que el dispositivo había generado 34 falsas alarmas.

El sistema admitía que esas incidencias podían deberse, entre otras causas, a una batería insuficiente o, de nuevo, a una cobertura deficiente, sin que existiera realmente un acercamiento del agresor.

El abogado que ejerció la defensa en ese procedimiento, Simón Lahoz, ha explicado a EL ESPAÑOL que fue precisamente ese informe técnico solicitado al Centro Cometa el que desmontó la acusación y evitó que su cliente fuera juzgado por unos hechos que finalmente quedaron archivados.

"Al final puede suceder que acabe condenado quien no ha quebrantado la orden o, al contrario, que por los fallos y el efecto del cuento del lobo, cuando la alarma sea real la víctima termine sufriendo una agresión", advierte el letrado.