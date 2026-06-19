Los Mossos descartan que Isak Andic usara el móvil y se estuviera moviendo cuando cayó mortalmente

Isak Andic, fundador de Mango, estaba parado y sin usar su móvil cuando se precipitó mortalmente el 14 de diciembre de 2024, en una excursión en la ruta de senderismo del camino de Les Feixades, en la montaña de Montserrat, en las afueras de Barcelona, según un informe de los Mossos d'Esquadra.

En ese informe, al que tuvo acceso EFE, debilita la hipótesis de que Isak Andic cayera por una distracción. Todo esto en el marco de la causa en la que una jueza de Martorell (Barcelona) investiga a Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre.

Adicionalmente, los Mossos infieren que antes de la caída, la víctima estaba inmóvil y la cámara de su teléfono no estaba activada.

Esto se contradice con la primera versión que Jonathan Andic entregó a las autoridades, en la que aseguró que él se adelantó a su progenitor por unos tres o cuatro metros, mientras él hacía fotos con su móvil.

No lo tenía a la vista, dijo. Y mientras caminaba, Jonathan Andic habría escuchado un ruido de piedras cayendo, se giró y vio un cuerpo rodando entre los matorrales.

Después de ese testimonio, en una segunda declaración, afirmó que su padre había utilizado el móvil al principio de su excursión por Montserrat, pero que posteriormente no lo volvió a ver distraído con el teléfono.

Investigación

Según el volcado del móvil de Isak Andic, la jueza concluyó que él sólo utilizó el teléfono al inicio del camino para tomar varias fotografías y grabar un vídeo.

Sobre ello, el equipo de emergencia halló el teléfono en el bolsillo delantero de su pantalón.

Los Mossos, adicionalmente, aseguran que la víctima realizó tres fotografías y un vídeo con su móvil a las 12:17 horas del 14 de diciembre de 2024.

Por la geolocalización y las imágenes tomadas, se constató que el lugar exacto donde las tomó fue en el inicio del recorrido, en las escaleras donde empieza la ruta de la montaña de Montserrat.

Por su parte, la defensa de Jonathan Andic sostiene en sus informes que la "pretendida contradicción" sobre los hechos no supone un "elemento incriminatorio".

"Que su padre hiciera las fotos al inicio o posteriormente es perfectamente irrelevante a efectos incriminatorios. Es más, no es incompatible, pudo pararse en los dos momentos, hacer el ademán de fotografiar y no hacerlo, como al parecer sucedió", añadió en su momento la defensa en un recurso ante la Audiencia de Barcelona.