Las imágenes de los coches de la Guardia Civil ametrallados por los narcos en Huelva: "Si están dentro, no lo cuentan"

El tiroteo de la madrugada de este jueves en Aljaraque (Huelva) entre varios agentes de la Guardia Civil y un grupo de narcotraficantes se ha saldado con varios vehículos del Instituto Armado con impactos de bala. Muchos de los presentes consideran un milagro que ninguno de los especialistas antidroga hayan salido ilesos.

EL ESPAÑOL ha accedido a las imágenes que muestran los impactos de balas de distintos calibres contra la luna y la carrocería de varios de los automóviles alcanzados. Fuentes del cuerpo valoran que "si llega a haber agentes dentro, no lo cuentan".

El tiroteo se produjo después de que un grupo de agentes de paisano del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Huelva diera el alto a un grupo de narcotraficantes.

Los tiradores eran al menos dos, aunque los agentes creen que llegaron a ser más. Utilizaron, según fuentes presenciales, fusiles de asalto. Pertenecían a un clan de Huelva que en ese momento la Guardia Civil trataba de interceptar.

Otro vehículo alcanzado por una de las balas del tiroteo. E. E.

Los agentes antidroga se encontraban participando en un dispositivo con diferentes especialidades por tierra y por mar, para la interceptación de una lancha que fue detectada a ocho kilómetros de la playa de Punta Umbría.

En la playa había varias personas esperando para realizar la descarga de las sustancias estupefacientes, y en ese momento varios agentes les dieron el alto.

Sin embargo, los narcotraficantes trataron de impedir su detención abriendo fuego con armas largas.

A pesar de los impactos que recibieron los vehículos, no hubo que lamentar heridos.

Tras responder con disparos, los delincuentes trataron de huir corriendo del lugar. Solamente uno de ellos fue detenido. Pero el resto no pudieron llevarse consigo los 56 fardos con 1.120 kilos de hachís que fueron incautados por los agentes.

Un proyectil impacta contra la puerta de un vehículo de la Guardia Civil. E. E.

Para localizar a los fugados, se estableció un dispositivo de cierre en el que participan agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial, además de haberse solicitado ayuda a otros cuerpos policiales.

Desde el sindicato JUCIL critican que "es cuestión de tiempo que tengamos que presenciar otro trágico suceso ante un mal endémico como es el narcotráfico".

"Mientras, el Gobierno y el ministro del Interior siguen sin reconocer la profesión de riesgo, sin declarar el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como zona de especial singularidad, y el poder legislativo sigue sin legislar".

Del mismo modo, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Huelva, también han lanzado un dardo contra la gestión del Gobierno: "¿Interior necesita más guardias civiles asesinados por esta gentuza para parar esto?"

"Veníamos avisando y denunciando que iba a pasar, nuestros compañeros han sido tiroteados con armas largas por narcos esta madrugada. Por suerte no ha salido herido ningún compañero".

Fusiles de asalto

Según revelaban el pasado mes de marzo fuentes de la lucha contra el crimen organizado a EL ESPAÑOL, las organizaciones que inundan de droga el Guadalquivir y el sur de España tienen en su poder una cifra cada vez mayor de armas de guerra. Las esconden en arsenales secretos. No tienen miedo en usarlas. Y las reciben gracias a las gestiones de clanes de Marruecos y de Francia que trafican con ellas y las envían por millares a España.

Era lo que alertaban a EL ESPAÑOL diversos mandos de la lucha contra el narcotráfico tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, así como del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior.

Según describían estas fuentes, hace tiempo que el mercado negro de armas de guerra hacia nuestro país está liderado por dos tipos de organizaciones. Marroquíes y franceses dominan las rutas que introducen fusiles de asalto y otro tipo de armas largas cuyo uso es cada vez más común por parte de los clanes del sur de España, la puerta de entrada de la cocaína y el hachís hacia Europa.

"Los clanes de Marruecos y las mafias que operan en ciudades francesas como Marsella", señalaba uno de los principales responsables del combate contra las drogas en todo el territorio. Esas dos son las organizaciones que en los últimos años han proporcionado de forma masiva rifles de asalto a las bandas que operan en el Guadalquivir, en el Estrecho, en el Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol.

Según las fuentes consultadas, las organizaciones afincadas en Marruecos encontraron un nicho de mercado junto a organizaciones en Francia, con las que les unen múltiples lazos.

La Policía ya les sigue el rastro. "Son ellos los que han conseguido situarse en la posición adecuada, con contactos en Turquía, en Países del Este".

Esta misma fuente describía la afinidad entre ambas mafias: "Los franceses, sobre todo en Marsella, tienen buenas conexiones con Marruecos. A Francia llega mucha arma larga y tienen buena sintonía con ellos".

Y los marroquíes, a su vez, tienen buenos contactos y tratos con las mafias que operan en el Campo de Gibraltar. A ellos les venden el armamento.