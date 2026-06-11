Nando 'el Gitano' exculpa a sus hijos del crimen del cantaor y dice que él llevaba las 4 pistolas: "¿Cómo les voy a dar un arma?"

En plena campaña agrícola no se puede cortar el Canal del Zújar porque suministra el riego a las tierras de muchos productores: desde Villanueva de la Serena hasta Don Benito. Pero la Policía Nacional sospecha que Nando 'El Gitano’ pudo tirar la pistola con la que mató a Matías de Paula a la citada infraestructura hidráulica de la Cuenca del Guadiana.

La cuestión no es menor porque se trata de encontrar el arma homicida que disparó la bala que atravesó el cráneo del cantaor flamenco: Matías de Paula. Todo ello, a la vista de que existen testigos protegidos que afirman que hubo dos pistoleros más al margen de Nando 'El Gitano': su hijo, Fernando junior, y su sobrino, Manuel, ambos en prisión.

De forma que localizar la pistola despejaría cualquier duda sobre la identidad de la persona que le dio el tiro de gracia al artista. “Podrían haber tirado las armas al río incluso al Canal del Zújar”, tal y como sospechan fuentes de la Policía Nacional.

De momento, el único dato sobre la identidad del ejecutor de Matías de Paula lo aporta el propio ‘Nando El Gitano’, al confesar haber apretado el gatillo durante su interrogatorio en los juzgados. Pero eso son las palabras de un hombre que quiere exculpar a sus dos hijos, su sobrino y su yerno: "Me estoy comiendo todo el marrón".

Falta una prueba objetiva: el arma del 'crimen del cantaor' para cotejarla con el test de la pólvora que se le hizo a cada detenido.

De hecho, tras escuchar la confesión de ‘Nando El Gitano’, el fiscal le vuelve a interpelar por el paradero de las cuatro pistolas que él mismo afirma que llevaba "metidas en la cintura y en la chaqueta", cuando se subió a un BMW con su hijo, Fernando, y su sobrino, Manuel, para desplazarse a la Plaza Rafael Alberti donde fue tiroteado el artista.

- Fiscal: Dice usted que todas las armas de fuego las ha perdido. ¿Todas?

- Nando: Sí.

- Al mismo tiempo, ¿usted dice que obligó a sus hijos a que le llevasen hasta La Haba porque tenía otra pistola?

- No, yo nunca he mencionado eso. Mírelo.

Nando 'El Gitano', acusado del crimen del cantaor Matías de Paula

- ¿Cómo obligó usted a su hijo y a su sobrino a llevarle en el coche?

- Con el arma que me quedaba en la mano. Me quedó una. Un 7,65 [una pistola semiautomática].

- ¿Y dónde estaba esa arma?

- Ese arma no sé dónde la dejé. La perdería cuando estuve corriendo por allí por la Policía. O si no, la deje en el ‘taxis’. Puede ser, no sé. Ese arma la he llevado siempre encima. La he llevado media vida. Es un arma que tendrá 150 años o por ahí.

Las respuestas de Fernando S. S., alias 'Nando El Gitano', un perro viejo en los juzgados con 18 antecedentes a sus espaldas, adolecen de concreción. Unas pistolas se le caen al huir del lugar del asesinato y otra la lleva consigo cuando sube al BMW con su hijo y su sobrino, pero la pierde cuatro días después, en un taxi que coge cuando está huido de la Policía y se desplaza desde La Haba hasta La Coronada a comprar heroína.

Incluso en la misma declaración llega a afirmar a la magistrada que familiares del difunto artista cogieron dos armas: un revólver del 38 y un 357 Magnum que se le cayeron al huir. Las cuentas no salen. Además, ni siquiera ha sido localizado el casquillo del único disparo que recibió entre ceja y ceja Matías de Paula y el jardín de la Plaza Rafael Alberti se ha registrado dos veces sin aparecer una sola pistola.

Tan solo hay 3 casquillos de 2 armas cortas, "posiblemente tipo revólver", pero el propio asesino confeso sostiene que disparó 12 o 13 veces. De forma que la Policía Nacional aguarda al resultado del estudio balístico comparativo para ver si cuadra con la prueba de la parafina que se practicó a 'Nando El Gitano', a su hijo, Fernando, y a su sobrino, Manuel.

Paralelamente, se está a la espera de que se vacíe el Canal del Zújar. "Igual hay sorpresas cuando acabe la campaña de regadío", subrayan fuentes de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL. Esta infraestructura tiene una longitud de 95 kilómetros y un caudal de 25 metros cúbico por segundo, al no haber un punto de referencia, no se ha enviado a buceadores a rastrear el fondo en busca de las cuatro pistolas a las que alude 'Nando El Gitano'.

"El canal tiene muchos kilómetros y ahora mismo sería muy difícil, ya que no se puede cortar el flujo de agua en plena campaña".

Un tramo del Canal del Zújar donde la Policía Nacional sospecha que Nando 'El Gitano' tiró sus armas.

Durante el interrogatorio del Ministerio Público, el cabeza de familia niega la acusación de la magistrada que sostiene que Fernando S.S., de 53 años, junto a sus dos hijos, su sobrino y su yerno, actuaron como una organización criminal para asesinar a Matías de Paula, por mantener una relación sentimental con Yolanda: la exmujer de Nando 'El Gitano'.

El atestado policial expone que los testigos protegidos afirman que Nando 'El Gitano' llegó en un BMW a la Plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena, a las tres de la tarde del viernes 15 de mayo, acompañado de su hijo, Fernando junior, y de su sobrino, Manuel, los cuales también dispararon al cantaor flamenco.

Todo ello, después de que otro de sus hijos, llamado Luis María, alias 'Luisito', junto a su yerno, Sergio, apodado 'El Pollino', peinasen la zona al volante de un Peugeot, amenazando a Matías de Paula: '¡Espérate valiente que te vas a enterar ahora!' '¡Espérate maricón!

- Fiscal: El cuerpo de Matías solo tiene un disparo.

- Nando 'El Gitano': ¿Uno? ¡Ah! Pues yo pensaba que tenía dos.

- Lo tiene en la parte de arriba de la frente. ¿Cómo le disparó usted?

- Vamos a ver, le voy a explicar. Yo me bajo del coche [BMW] y la casa de mi padre queda aquí. Le digo a mi hijo [Fernando] y a mi sobrino [Manuel], vamos a donde está mi padre. Ellos entran con el abuelo, yo veo a Matías y a sus dos sobrinos a unos treinta metros de mí. Sacó un arma y Matías me dice: '¿Qué pasa cornudo?'

Y le respondo: ‘Ahora te voy a decir lo que es un cornudo’. Me saqué el primer arma, luego saqué la otra y le dije: ‘Quita a los niños de en medio’. Cuando quitó a los dos chiquillos me lie a tiros: 'Pom, pom, pom...'.

Tirándole a los lados, no le quise ni dar. Cuando veo que Matías sale corriendo, miro para el matorral y veo una escopeta, le apunto, pego un tiro y 'pom, pom'. Pegué tres [disparos]. En ese momento, dejé de disparar y salió corriendo mi hijo [Fernando]: '¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Lo has matado!' Y yo le grité: ‘¡Sacarme de aquí!’

- Fiscal: ¿Sigue afirmando usted que ni su hijo ni su sobrino llevaban armas?

- Nando: Pero vamos a ver, en las condiciones que están ellos, que están en plena forma: ¿Usted cree que ellos iban a fallar un disparo?

¿Cómo le voy a dar yo un arma a mi hijo para que defienda mi orgullo y mi honor? No llevaban nada ni hicieron nada en contra de ese muerto.

El autor confeso del bautizado como 'crimen del cantaor' insiste en que sus familiares no le ayudaron en el asesinato, cuando llega el turno de preguntas de su abogado defensor: Alfredo Pereira. "Me estoy comiendo todo el marrón de lo que he hecho", afirma con vehemencia Nando 'El Gitano', tras dejar caer que es "adicto a la heroína", tiene "cáncer", se está "muriendo" y poco le importa pasar lo que le queda entre rejas.

Nando 'El Gitano', acusado del crimen del cantaor Matías de Paula

- Alfredo Pereira: ¿Cuándo salió usted de prisión?

- Nando: El mes pasado. El 16 o el 13 de abril.

- ¿Usted ha tenido el síndrome de abstinencia [de la heroína]?

- A la semana de salir de prisión ya me enganché. Me gasté todo el dinero que tenía, siempre iba con el mono, empastillado... Tomaba trankimazin, tranxilium... Cuando salí en libertad de la prisión de Córdoba, a mí no me dieron metadona ni nada.

Tenía una abstinencia, tal y como estoy ahora. Lo único que podía consumir era heroína y cocaína. Y con el síndrome sigo. Las veces que tenía para comprar, compraba, y cuando se me gastó el dinero, ya no podía comprar porque no tenía nada.

- ¿El día de los hechos estaba usted con síndrome de abstinencia?

- Pues como estoy ahora. No había consumido nada. No tenía manera.

- ¿Usted ha dicho que se citan allí en la Plaza Rafael Alberti?

- No, me cita Matías.

- ¿Cuándo se produce esa cita?

- Esa mañana [del viernes 15 de mayo]. Me llama esa mañana diciéndome que me vaya del piso porque quieren vivir ellos dos juntos [Matías y Yolanda, exmujer de Nando 'El Gitano']. Me dice que si no me da vergüenza que esté humillando a mis hijos, a mis nietos y a todo el mundo.

- ¿Quedan ustedes para hablar?

- Matías me dijo: 'Te estoy esperando en la puerta de tu padre'. Él vive cerca, por un callejón. Entonces, llamo a mi hijo [Fernando junior] y a mi sobrino [Manuel] y les digo que me lleven a casa del 'Pápa’ del Lolo’, a ver a mi padre porque llevaba mucho tiempo sin verlo.

Me recogieron en mi piso y me llevaron hasta la Plaza Rafael Alberti. Una vez que los veo, le dije que entrara a casa de 'Papá' del Lolo', de mi padre, y no llegaron a entrar cuando yo me lié a pegarle tiros [a Matías].

- ¿Sus hijos sabían lo que pasaba?

- Mis hijos sabían que estaban liados [Matías y su exmujer, Yolanda]. Pero a mí me lo ocultaban. Les he preguntado siempre. Yo quería saber la verdad. Les decía no me tengáis con esta intriga. Me estoy muriendo entre todos: vosotros y ella [Yolanda].

- ¿Su hijo [Fernando junior] sabía que había quedado ese día con este hombre?

- No. Yo no he quedado nunca con este hombre ni con nadie. Mi hijo no me habría llevado allí porque sabe que lo mato.

El difunto cantaor flamenco Matías de Paula, tocando su guitarra, junto a una imagen de la escena del crimen tomada por la Policía Nacional.

- Alfredo Pereira: Le pregunto todo esto porque hay testigos que dicen que salieron los tres del coche armados [Nando, su hijo, Fernando, y su sobrino, Manuel]?

- Nando: En los medios de comunicación sale que mi sobrino se quedó sentado en el BMW y fue mi hijo quien lo mató. Luego publican los medios que lo matamos mi hijo y yo. Son todo contradicciones y yo lo estoy verificando todo.

Lo he hecho yo. Allí no participó nadie porque no me hacía falta. Mi hijo y mi sobrino me preguntaban: '¿Qué hacemos 'pápa'?' '¿Qué hacemos tito?' yo les contesté: '¿Qué vais a hacer? Sacarme de aquí Llevarme a algún pueblo'.

- ¿Su hijo y su sobrino habían hablado con usted antes? ¿Les dijo lo que iba a hacer?

- No, en ningún momento. ¿Cómo lo van a saber? Jamás en la vida le he dicho a mi hijo que iba a matar a una persona: no tengo yo ese corazón. Pero sí tengo corazón para matar a una persona que me toque. Mis hijos me dijeron: 'Pápa', por favor, no vayas a buscar a nadie que te buscas una ruina'.

- Hay testigos que dicen que su hijo, Luis, fue antes con su yerno, Sergio, en un Peugeot, a la Plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena. ¿Usted mandó a alguien allí?

- Eso es mentira. Se lo estoy contando todo, letra por letra.

Unos agentes de la Policía Nacional inspeccionando una pared donde había casquillos de bala de las armas utilizadas contra Matías de Paula.

El letrado del bufete Pereira Aragüete Abogados confía tanto en la veracidad de la confesión de Nando 'El Gitano' que ha pedido la puesta en libertad de sus dos hijos, Fernando junior y Luisito, su sobrino, Manuel, y su yerno, Sergio 'El Pollino'. Este diario ha tenido acceso a los recursos de apelación presentados en el juzgado donde alega que "no hay riesgo de fuga" ni de destrucción de pruebas, tienen "arraigo" familiar y "domicilio conocido".

Además, sostiene que solo mostraron una actitud “huidiza” hacia la Policía, ante el "inminente riesgo contra su vida que suponían las amenazas proferidas por los familiares del fallecido". "Por consiguiente, se trata de una medida de naturaleza cautelar y excepcional que en ningún caso puede transformarse en una pena privativa de libertad anticipada".

Alfredo Pereira recalca que el contenido de la confesión de Nando 'El Gitano', corrobora la "ausencia absoluta de un móvil compartido" con los otros cuatro encarcelados, y resulta "incompatible" una actuación dolosa concertada como banda criminal.

El letrado recuerda que Nando 'El Gitano', con antecedentes de violencia de género sobre su exmujer, Yolanda, quiso acabar con Matías de Paula porque mantenían una relación sentimental: "Según se desprende del propio atestado policial, la hipótesis que vertebra la investigación sitúa el origen de los hechos en un presunto ataque de celos relacionado con la pareja sentimental del principal investigado".