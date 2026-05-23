'Ares', la unidad de seis guardias civiles que Marlaska disolvió al revelar irregularidades en el tonelaje de Plus Ultra en Barajas

Seis guardias civiles. Un sargento y cinco agentes más compusieron, durante más de 10 años, la unidad de élite de la Guardia Civil que fue la pesadilla de muchos pasajeros que llegaban a España entrando por Madrid.

Y no solo fue un quebradero de cabeza para contrabandistas, narcotraficantes o mercaderes de personas, sino también para las aerolíneas que pudieran ser objeto de investigación.

El grupo Ares del Instituto Armado, adscrito a la Unidad de Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, abrió el melón de las "irregularidades" de una de las aerolíneas situadas a día de hoy en el vórtice central de las autoridades: Plus Ultra.

"Presionaron desde arriba"

Sin embargo, hasta hace poco más de un año estos agentes prestaban servicio en las cuatro terminales del aeródromo madrileño, el más concurrido de España cuyo tráfico anual soportado alcanza los 60 millones de pasajeros.

Según comentan fuentes cercanas al grupo en cuestión a EL ESPAÑOL, el Ministerio del Interior, bajo las directrices de Fernando Grande-Marlaska, disolvió la unidad hace más de un año.

"Eran muy buenos", señalan fuentes del Cuerpo Armado a este periódico que conocía de primera mano cómo era el trabajo de estos policías aeroportuarios.

La citada agrupación policial estaba especializada en la investigación de las irregularidades y problemas que interfieran en la seguridad aérea, ya sean posibles delitos de falsedad documental o el tráfico de mercancías peligrosas, entre otras labores.

Trabajaban mano a mano con el diverso personal del aeropuerto, desde agentes aduaneros, adscritos al Ministerio de Hacienda; pasando por los comandantes de vuelo hasta llegar a los trabajadores de las aerolíneas.

Pueden presumir de ser pioneros en realizar las primeras pesquisas que estrecharon el cerco a la aerolínea Plus Ultra, ahora en el ojo del huracán policial por su relación con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La aerolínea fue rescatada en 2021 por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por valor de 53 millones de euros.

El grupo Ares comenzó a recibir denuncias sobre la compañía aérea. "Presionaron desde arriba, el coronel del aeropuerto dijo que las retiraran y así se hizo", sostienen fuentes cercanas al grupo a EL ESPAÑOL.

"También vieron irregularidades en Air Europa", agregan estas mismas fuentes sobre la aerolínea que también se encuentra inmersa en un proceso judicial relativo a su rescate por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Algunos de los agentes que compusieron en su día y durante más de una década el grupo en cuestión de Fiscal y Fronteras continúan en el aeródromo de la capital, pero están "en otros cometidos": "El sargento que mandaba sigue, el resto están dispersos por ahí".

"Otros están en mercancías y control de recintos aduaneros, otros en Seguridad Ciudadana... son agentes con una gran experiencia en temas de impuestos especiales, combustibles...", apostillan.

Según publicó The Objective, los agentes de Ares investigaron numerosos vuelos donde detectaron "irregularidades".

Además, el grupo era un refuerzo de la Agencia Española de Seguridad Aérea, (AESA) dependiente del Ministerio de Transportes.

Agentes de la Unidad de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas (Madrid) durante la pandemia. Europa Press

Los investigadores portuarios pusieron el foco, especialmente, en un trayecto aéreo.

Se trata del vuelo Madrid-Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Este recorrido llamó especialmente la atención a los agentes al dilucidar que el avión llevaba un sobrepeso de 10 toneladas.

El vuelo, a pesar de llevar esos 10.000 kilos de más, se completó.

El sobrepeso del tonelaje se denunció y el grupo Ares vio indicios de que se cometieron "irregularidades" en dicho vuelo.

Fuentes judiciales confirman a EL ESPAÑOL que los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid, pero se archivaron el pasado 5 de enero de 2023.

El juez no vio delito, al igual que tampoco lo vio la Fiscalía Provincial de Madrid.

Tal y como publicó The Objective, el expediente del caso se trasladó a la AESA y el grupo Ares solicitó una reunión presencial con esta agencia para comentar los hechos.

Días después, se disolvió el grupo y se reubicó a los agentes.

EL ESPAÑOL ha tratado de conocer la versión del Ministerio del Interior, de Transportes y de la Dirección General de la Guardia Civil sobre la disolución del grupo Ares, pero al cierre de este reportaje las preguntas no han sido respondidas.

Ares, OCON-Sur, Seprona...

Lo cierto es que el grupo Ares no es el único equipo del Instituto Armado que ha sido desmantelado durante el mandato de Grande-Marlaska.

OCON-Sur y Seprona. La primera, desarticulada en su totalidad. La segunda, reducida en Cataluña.

El caso del OCON-Sur es el más evidente. La unidad de élite antidroga en la zona del Estrecho que lideraba el teniente coronel David Oliva fue de las disoluciones de Interior más sonadas.

Y no fue para menos, teniendo en cuenta las brillantes estadísticas que manejaban.

En sus cuatro años de existencia, desde 2018 a 2022, el OCON-Sur consiguió desarticular a los principales clanes de la droga de la zona con la detención de más de 10.000 personas, junto con la incautación de más de 1.400 toneladas de droga.

Uno de los grandes golpes de la extinta unidad antinarcos fue la operación Dismantle, que en el verano de 2020 detuvo a 157 miembros del clan ligado a Antonio Tejón, más conocido como el Castaña.

Pero lo cierto es que la desarticulación de OCON-Sur fue de la noche a la mañana.

Atendiendo a la información reflejada en la Memoria de la Fiscalía Especial Antidroga relativa a 2022, la disolución del grupo antidroga "se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa alguna ni a la Fiscalía de Andalucía ni a los órganos judiciales, que conocieron los hechos por la prensa".

A los agentes destinados en la citada unidad se les reubicó "de forma paulatina" en los Equipos de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) del Instituto Armado.

Policía de la naturaleza

Por otro lado, está la "expulsión" del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Cataluña, la Policía de la naturaleza.

Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denuncian "la decisión del Ejecutivo de echar de Cataluña a los guardias civiles".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a un agente del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Doñana (Huelva). Europa Press

"No debería coger a nadie por sorpresa porque desde su llegada al Gobierno hemos sido la moneda de cambio con la que se ha pagado los votos de los que querían la independencia de Cataluña", agregan.

La AEGC puso el grito en el cielo especialmente porque esto sucedió en medio del brote de peste porcina que azotó la comunidad y se decidió transferir las competencias a los Mossos d'Esquadra y a los Agentes Rurales.

Los agentes sostienen que dejándoles fuera, el Ejecutivo "pone en riesgo no solo a las granjas catalanas, arriesga la economía de cientos de familias de toda España".