La otra Rioja, de bastión 'rojo' durante 44 años a ser el único municipio andaluz donde Vox ha ganado "sin colgar carteles"

En las primeras elecciones municipales que tuvo Andalucía en 1979, el Partido Comunista (PCE) triunfó en el municipio de Rioja (Almería). Al fin de su mandato en 1983, los siguientes 40 años siguió gobernando la izquierda, entre Izquierda Unida y el PSOE.

Pero en 2023 se puso fin a ese tradicional mandato de 44 años de la izquierda cuando accedió a la alcaldía el Partido Popular. Ahora, en las elecciones autonómicas que se han celebrado este domingo, se ha consolidado el triunfo de la derecha, al haberse convertido Vox en la fuerza más votada recabando el 30,1% del sufragio total.

Este dato es especialmente simbólico porque, pese a tratarse de un antiguo santuario progresista, es el único de los 785 municipios de toda Andalucía donde el partido de Santiago Abascal ha quedado el primero.

Y este éxito se ha logrado a pesar de que fuentes municipales recalcan a EL ESPAÑOL que la formación verde "ni siquiera ha puesto carteles en las calles".

Por su parte, miembros de Vox a nivel provincial explican a este diario que el partido "no tiene ningún concejal ni coordinador en el municipio".

El candidato de Vox, Manuel Gavira, celebra los resultados de las autonómicas andaluzas. Joaquín Corchero Europa Press

El discurso que la formación ha llevado a cabo en Rioja y toda la provincia ha sido "exactamente el mismo que se ha desarrollado en el resto de Andalucía".

El programa de su candidato, Manuel Gavira, ha girado en torno a la llamada 'prioridad nacional' ante los inmigrantes, aumentar la inversión en sanidad, ampliar el suelo disponible para construir vivienda y reducir los impuestos.

Pero respecto a las causas que les han llevado a triunfar en el municipio riojeño, desde el partido explican que lo que ha calado entre los electores han sido "las campañas sobre la sanidad. Hemos realizado muchas mesas informativas y repartos de folletos. La gente estaba cabreada con ese tema".

No en vano, en el municipio apenas existe un consultorio médico que ofrece sus servicios solo de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Una foto de archivo del Consultorio Médico de Rioja (Almería).

Sin embargo, el éxito de los de Abascal en este rincón almeriense no puede achacarse principalmente a su discurso migratorio. Rioja no es un municipio donde exista una fuerte presión extranjera, como explican tanto desde Vox como desde el PSOE a este diario.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, su población inmigrante es de 151 personas, lo que representa menos de un 10% de sus 1.609 habitantes.

Diez votos de ventaja

El núcleo urbano de Rioja se levanta a apenas 13 kilómetros de la capital provincial, sobre un paraje semidesértico cuya economía depende principalmente del cultivo de naranjo y otros vegetales.

En las últimas elecciones municipales, en mayo de 2023, el partido de Santiago Abascal no logró ninguna representación en el municipio: apenas se hicieron con un 1,5% de los votos.

Sí que accedieron al Ayuntamiento el PP, que ostenta la alcaldía con un 36,19% de los votos y tres concejales; el PSOE, con un 32,67% y otros tres ediles y Con Andalucía (antecesor de Por Andalucía), con un 29,05% y un concejal.

Sin embargo, en las autonómicas de este domingo el panorama político a nivel municipal ha dado un vuelco tras la victoria de Vox con 210 votantes: 10 más de los que han obtenido los populares, que se han quedado con el 28,6% del escrutinio total.

La tercera fuerza más votada ha sido el PSOE, con un 21,2% y la cuarta Por Andalucía, heredera de la Izquierda Unida que gobernó durante tres legislaturas en el Ayuntamiento, con un 12%.

Otros partidos con una votación que han salido de las andaluzas en Rioja con unos resultados minoritarios son Se Acabó La Fiesta (2,4%), Adelante Andalucía (1,7%) o Falange Española de las JONS (0,6%, apenas cuatro votos).

Desde el PSOE local no entran a hacer valoraciones sobre los resultados electorales en el municipio: "Todavía no nos hemos reunido".

Tampoco dan una explicación a las posibles causas del éxito de Vox: "No han puesto ni carteles en el pueblo. Ni siquiera había interventores de su partido durante el desarrollo de las elecciones".

Únicamente valoran que el auge del partido que capitanea en Andalucía Manuel Gavira "preocupa bastante". Aunque tampoco explican por qué.

Por su parte, EL ESPAÑOL también se ha puesto en contacto con fuentes de Por Andalucía, pero han rechazado hacer declaraciones.

Desde el Ayuntamiento, cuya alcaldesa, Olga González, es del PP, tampoco han atendido a este diario al cierre de este reportaje.