Un voto al "azar anulado": la candidata socialista, Olga Manzano, se confunde al depositar su papeleta

Uno de los momentos más surrealistas que se han producido este domingo electoral en Andalucía ha tenido lugar en una mesa electoral en Cuevas del Campo. Ha sido la cabeza de lista del PSOE al Parlamento de Andalucía por Granada, Olga Manzano, la que ha provocado este embrollo.

Al ir a votar Manzano se ha confundido sobre la mesa electoral en la que debía depositar su papeleta. Pero, lo que más polémica ha generado ha sido la decisión que ha tomado la Junta Electoral ante esta confusión. La solución para tratar de remendar este error ha sido anular, al azar, uno de los votos que se encontrasen en esta urna.

Lo cual ha generado cierto revuelo y críticas en redes sociales al invalidar un voto de un ciudadano que es imposible saber a quién corresponde ni si coincide con el partido introducido por la candidata de la mesa electoral.

"No se repita el voto"

Según el propio PSOE, Manzano había acudido este domingo a ejercer su derecho a voto en la mesa electoral que le correspondía y donde siempre había ido a votar. Se trata de la Mesa 1 de la Casa de Cultura de este municipio granadino.

El error se produjo al acudir a esa mesa, a la uno, y que ninguno de los responsables al frente de ella se haya dado cuenta ni hubiese comprobado que no figuraba en esa lista.

Cuando se han dado cuenta instantes después de depositar la papeleta han podido comprobar que tendría que haber votado en la Mesa 2.

Como resulta habitual en este tipo de incidencias, la mesa ha tenido que ponerse en contacto con la Junta Electoral donde la jueza ha establecido que se procediese a anular, al azar, uno de los votos de la Mesa 1.

Desacuerdo del PSOE

Ha sido el propio Partido Socialista el que ha presentado un recurso para tratar de impugnar esta decisión tomada por la Junta Electoral, ya que consideran que "existen los mecanismos suficientes para dejar constancia de la incidencia sin invalidar ningún voto emitido", han señalado.

Por eso, para los socialistas este incidente podría solucionarse dejando constancia de que Olga Manzano ha ejercido su derecho a voto en la Mesa 1 en vez de en la Mesa 2 que sería donde le correspondería, algo que consideran "no altera ni afecta al resultado" de todo el pueblo ya que en ese caso sí, todos los votos contarían igualmente sin necesidad de invalidar el de ningún ciudadano que ha acudido en el día de hoy a votar. Y, menos, hacerlo de una forma fortuita.

Esperan que tengan en cuenta su solicitud ya que consideran que se trata de una "cuestión administrativa", y por eso su recurso tiene el fin de que no se altere el derecho a voto de todos los ciudadanos.