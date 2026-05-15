La patrullera 'Audaz' de Aduanas fue arrollada y acorralada por 6 narcolanchas en Almería: "Los operativos son una ruleta rusa"

Apenas ha transcurrido una semana desde que los dos agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Huelva, Jerónimo y Germán, perdieran la vida tras ser arrollados por una narcolancha.

Un suceso similar, con narcos de por medio, ha vuelto a tener lugar en la zona andaluza. Afortunadamente, no se han tenido que lamentar víctimas mortales.

Una narcolancha ha arrollado a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda.

El delegado de Almería del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) sostiene a EL ESPAÑOL que la patrullera en cuestión, la Audaz V, tiene apenas un mes y medio.

Era de madrugada cuando los agentes aduaneros, avisados por el helicóptero, detectaron seis narcolanchas y una con dos tripulantes a bordo y varias garrafas de gasolina para el petaqueo.

Este término hace referencia al suministro de combustible para las narcolanchas.

Una vez detectó la aeronave la narcolancha, la Audaz V comenzó una persecución que duró hasta 40 minutos.

Finalmente, dieron con ella y se aproximaron el resto de narcolanchas. Una de estas arrolló a la Audaz V.

Afortunadamente, solo se han contabilizado daños materiales.

"No dudaron en ir a por nosotros. Fue una maniobra estudiada", lamentan desde SIAT Almería.

La patrullera aduanera llevaba seis tripulantes a bordo, el patrón, un jefe mecánico y cuatro agentes.

Desde SIAT exigen que se reconozca su profesión de riesgo al verse expuestos ante estas situaciones de peligro en las que les pueden quitar la vida.

Además, consideran que desde que el petaqueo se incluyó en el Código Penal y conlleva penas de prisión, "los narcos se han vuelto más violentos".

"Ruleta rusa operacional"

Por su parte, desde UGT han acusado a la Agencia Tributaria de convertir las persecuciones que realiza el SVA a las narcolanchas detectadas en las costas de Almería en una "ruleta rusa operacional" después del suceso con la Audaz V.

"La AEAT lleva años ignorando advertencias sobre seguridad, ergonomía y protección de las tripulaciones", han trasladado desde el sindicato en una nota recogida por Europa Press.

Siguiendo en esta línea, los funcionarios denuncian el "grave riesgo operacional preventivo" al que están sometidos.

"Lo sucedido en Almería evidencia un problema mucho más profundo, la falta de prioridad real de la seguridad laboral dentro del SVA", agregan desde UGT.