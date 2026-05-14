Nikolai Kolesov, el fabricante de helicópteros militares de Putin que escondía en Mallorca un imperio de cinco villas de lujo

"Mientras decenas de miles de personas mueren, él vive rodeado de lujos, desviando miles de millones robados a países de la OTAN, comprando propiedades de élite y ocultándolas a nombre de familiares".

En su lucha incesante contra el Gobierno de Vladimir Putin, la asociación rusa Fundación Anticorrupción busca cercenar todos los tentáculos que alimentan al Kremlin.

Y Nikolai Kolesov es uno de ellos. Es el brazo armado aéreo del líder ruso. Además, el magnate cuenta con un imperio inmobiliario situado en España valorado en más de 18 millones de euros.

Imperio en España

Kolesov goza (o gozaba) de un gran abanico residencial en España. En Palma de Mallorca, concretamente.

Propietario de la empresa Russian Helicopters, la entidad que fabrica las aeronaves de las que dispone el Ejecutivo ruso para la guerra con Ucrania, el oligarca poseía cinco lujosas villas en el archipiélago balear, hasta que fueron embargadas por su implicación en el conflicto bélico.

Sin embargo, al chequear los registros, el empresario no figura en ninguno de los documentos que acrediten la posesión de dichas viviendas.

En la nota de una de las residencias, situada en el municipio de Calviá, aparece el nombre de una niña de cuatro años. En otra, el de un niño de cinco... Pero estos no son unos críos cualquiera: son sus hijos.

¿Niños millonarios? Nada más lejos de la realidad. Los hijos actuaban de testaferros de su padre con el fin de ocultar su patrimonio y no sufrir las sanciones europeas por su acercamiento a Putin.

Siguiendo en esta línea, en 2022, uno de sus domicilios fue puesto a nombre de su hija Nikol.

Dos años después, otra de las villas fue traspasada a otro de sus sucesores, Alexéi, que a su vez es ahijado del exministro de Defensa ruso Anatoly Serdyukov.

Nikolai Kolesov, magnate y fabricante de armas ligado a Putin.

Otra de sus propiedades, ubicada en Magaluf, está estimada en tres millones de euros. Kolesov la puso a nombre de Lyudmila, su hermana mayor.

Las otras dos restantes, sin embargo, figuran a nombre de JSC Star, una sociedad rusa del sector aeroespacial que centra su actividad mercantil en el desarrollo y fabricación de sistemas de control para motores de aviación.

Inscribió las propiedades a nombre de sus familiares con el fin de burlar el embargo decretado en junio del año pasado a sus inmuebles en Mallorca.

Cada villa goza de una extensión de entre 500 y 750 metros cuadrados. Todas cuentan con piscina y, al menos, una decena de cámaras de vigilancia. El núcleo de la trama es el intento de venta de las cinco villas.

Por ello, la Policía Nacional irrumpió hace escasos dos meses en varias de las viviendas que componen el quinteto con el fin de registrarlas.

Una de las villas de Kolesov en Calviá, en Palma de Mallorca. Fundación Anticorrupción

Los uniformados incautaron seis vehículos de alta gama y hasta 300.000 euros en efectivo.

Y fuera de los terrenos del empresario y durante el mismo dispositivo policial, los agentes de la Comisaría General de Información, los expertos en Inteligencia del Cuerpo, detuvieron a tres personas relacionadas con el ruso por ayudarle a traspasar las viviendas a sus familiares.

Abogada rusa detenida

En el marco de la denominada operación Oszan, los policías arrestaron a una abogada rusa con perfecto dominio del castellano, especializada en operaciones inmobiliarias de ciudadanos rusos en Mallorca y a una trabajadora de una inmobiliaria de la localidad palmesana de Portals Nous.

Y finalmente al marido de la empleada de la inmobiliaria. A día de hoy, todos han sido puestos en libertad.

Los tres fueron detenidos como presuntos autores de varios delitos, entre los que se encuentran el blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública, frustración de la ejecución, insolvencia punible y pertenencia a organización criminal.

Delitos económicos no tan conocidos como pueden ser frustración de la ejecución o insolvencia punible hacen referencia a la ocultación o venta del patrimonio con el fin de evitar el pago de deudas.

La letrada sostuvo ante el juez de instrucción que los notarios con los que firmaba las operaciones inmobiliarias daban el visto bueno, por lo que comprendía que no había ningún problema, según el periódico balear Última Hora.

El empresario ruso también cuenta con propiedades en su país de origen, la península de Crimea y Dubái.

Fuentes de la Policía Nacional descartan a EL ESPAÑOL que se haya detenido a Kolesov.

Su exmujer Diana, 30 años menor que él, vive en España. A diferencia de ella, él viaja con regularidad a Zimbabue para hacer negocios.

La mujer ha indicado que en alguna ocasión ha sido agredida por su exmarido, pero no forzada sexualmente.

Asimismo, ha señalado que lleva más de cuatro años sin ver a sus hijos y que su padre, el empresario ruso, "les está lavando el cerebro".

Sancionado por la UE

Con fecha a 16 de diciembre de 2024, la Unión Europea (UE) sancionó al fabricante de armas ruso Kolesov por sus acciones que "menoscaban o amenazan la integridad territorial y la independencia de Ucrania".

"Russian Helicopters es una empresa clave dentro del complejo militar-industrial ruso", refleja la sanción europea.

"Diversos tipos de helicópteros y otros equipos de armamento de defensa de Russian Helicopters son utilizados por las Fuerzas Armadas rusas en su guerra de agresión contra Ucrania", agrega el documento.

Estar incluido en esta lista implica la congelación de activos, como pueden ser las cuentas bancarias propiedades o bienes que la persona tenga dentro de la UE: este es el caso del empresario ruso en Mallorca a pesar de que sus propiedades estén a nombre de sus hijos.

Este hecho también conlleva la prohibición de la financiación, es decir, que ningún ciudadano de los Veintisiete puede enviarle dinero o hacer negocios con él, y, por último y no menos importante, la prohibición de viajar a cualquier país miembro.

Pero lo cierto es que el afín a Putin también ha sido sancionado por Reino Unido, Canadá, Australia y Suiza.

Distinciones oficiales

Kolesov, natural de la región de Kazán, situada al suroeste de Rusia, ha sido distinguido con hasta 21 medallas oficiales reconociendo "su servicio a Rusia".

En 2007, Putin le nominó para gobernador del óblast -región- de Amur. Salió electo gracias al refrendo de los diputados. Pero su carrera política fue breve.

Apenas un año después, fue designado director general de una de las filiales de la Corporación Estatal de Tecnologías Rusas.

De ahí, dio el salto a Russian Helicopters, la sociedad encargada de suministrar al Kremlin aeronaves de guerra.

Pero fue en 2021 cuando se consagró como presidente del holding armamentístico de helicópteros que lidera a día de hoy.

Complejo residencial de Kolesov en Calviá. Fundación Anticorrupción

Legado de Navalny

Maria Pevchik es la persona clave en todo este entramado que gira en torno al hombre de los helicópteros.

Esta periodista de origen ruso lideró la investigación de la Fundación Anticorrupción que destapó el colosal patrimonio del magnate de los helicópteros en Mallorca.

La citada fundación vio la luz gracias al principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalny, fallecido en extrañas circunstancias en 2024.

Él fue quien fundó la organización con el fin de "continuar" su misión: denunciar y exponer casos de corrupción a un alto nivel relacionados con el Ejecutivo ruso.

Ya en octubre de 2025, Fundación Anticorrupción solicitó a las autoridades españolas el embargo de los inmuebles de Kolesov.

Incluso, activistas de la citada organización se manifestaron en Madrid con el fin de que apresasen al empresario.

Activistas de la Fundación Anticorrupción manifestándose en Madrid, a 14 de marzo de 2026, para pedir la incautación de bienes de Kolesov. Fundación Anticorrupción

Tal y como se recoge en su web, el ruso "convirtió la industria de defensa en su negocio personal".

"Mediante una red de empresas fantasma, transfirió más de 20 empresas de defensa a su nombre y al de sus familiares, además de registrar villas, palacios, aviones y helicópteros a su nombre. Incluso sus hijos pequeños se vieron involucrados en las tramas de corrupción", añade la página.

La periodista que tiró de la manta aseguró en una entrevista concedida al diario balear Última Hora que no fueron a por Kolesov en concreto, sino que ellos buscan quién viaja a determinados destinos y por varios motivos.

Pevchikh subrayó que encontraron el imperio inmobiliario de su compatriota gracias a la minuciosa búsqueda que realizaron en diferentes registros de varios países y de numerosos oligarcas y sus parientes más cercanos.

La comunicadora también confirmó que en los documentos legales en España, el magnate ruso aparece como Kolesov Kolesov, duplicando su apellido, a pesar de que su nombre real es "Nikolai Aleksandrovich Kolesov".

La informadora también considera que Mallorca es un punto deseado para estos oligarcas, debido al clima, el paisaje o la comida.

" Además, España, tristemente, tiene un largo historial en ser un hogar para la mafia rusa. Probablemente, creían que Mallorca sería un lugar seguro para los corruptos", zanjó.