Begoña Gómez escapó por la puerta y el agitador ultra Vito Quiles salió a cuatro patas: así fue el suceso del bar 'EsPanis'

Unos cuantos montones de leña se sitúan en la entrada. Ostentosos vehículos entran sin cesar. Está alejado del mundanal ruido. Un lugar discreto en el que poder pasar desapercibido.

En el nº12 de la Travesía de Peñascales, en el municipio madrileño de Las Rozas y a los pies de Torrelodones, se encuentra el restaurante EsPanis.

Entrada al restaurante. A. Blanco

En dicho establecimiento, en un salón reservado, se encontraba comiendo la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. En otro salón contiguo esperaba el agitador Vito Quiles.

Comida de tres

La primera dama no comió sola, sino acompañada. A un lado se sentaba Lourdes Solís Toledo, militante del PSOE en Torrelodones. Al otro, Blanca de Juan de Castro, su coordinadora de cátedra.

El trío terminó de comer y salió del reservado. Para salir de este amplio y señorial espacio hay que cruzar por otro salón. Este lugar cuenta con una barra. Aquí aguardaba Quiles.

Zona reservada del restaurante, donde comió Gómez con sus dos acompañantes. A. Blanco

Las tres mujeres acudieron a la parte delantera del restaurante, donde hay un par de mesas. Allí estuvieron de sobremesa. Tomaron unos vinos y un par de cafés.

Quiles se percata de la salida de Begoña Gómez y procede a salir y arranca su cuestionario.

El de Elche sale por la única puerta del restaurante y bloquea la salida hacia el exterior. Se acerca a Gómez, deja la salida hacia la calle libre y las dos acompañantes de ella le bloquean el paso.

Mesa donde Begoña Gómez hizo la sobremesa. A. Blanco

Aquí fue el momento cuando Quiles se ve acorralado y, en su afán de buscar respuestas a sus preguntas, salta por un vallado y tiene que gatear por las mesas de la terraza.

Quiles gateando sobre las mesas. E. E.

"¡Quita, Charo!"

Consigue salir del lugar. Todos se encuentran fuera del restaurante EsPanis, a los pies de la carretera. Llegan los escoltas de Gómez.

Quiles continúa intentando preguntar a la esposa de Sánchez cuando intervienen los agentes de esta y Solís, la militante socialista de Torrelodones, se abalanza sobre él por la espalda con la intención de que deje de preguntar y grabar.

El comunicador trata de zafarse de ella al grito de: "¡Quita, Charo!" y de "Policía, Policía".

Exterior del restaurante. A. Blanco

Por su parte, Solís le dice desesperadamente, en alusión al móvil con el que graba: "Quita esa mierda". Continúan los agarrones y le espeta al joven: "Eres un mierda".

El martes, el mismo día que sucedieron los hechos, Gómez formalizó su denuncia contra Quiles ante la Policía Nacional. Sin embargo, Moncloa no ha precisado el delito de que se le acusa.

Este periódico ha intentado contactar con el Gobierno, pero no ha sido posible.

Las personas presentes en el restaurante sostienen a EL ESPAÑOL que el lugar "no tiene nada que ver". "Es una pena, mancha la imagen de este sitio que es genial", añaden.

Además, la dueña del mismo lamenta que "la gente está poniendo malas reseñas por lo que ha pasado".

"Desde las tres de la tarde de ayer no ha parado de venir gente para preguntar y curiosear", agrega esta mujer hastiada.

Zona por la que tuvo saltar Quiles. A. Blanco

El interior del establecimiento cuenta con numerosas cámaras de vigilancia. En ambos comedores, al menos, se hallan dos videocámaras, según ha comprobado este periódico in situ.

Además, el exterior también cuenta con cámaras. Las imágenes ya están siendo investigadas por la Guardia Civil de Torrelodones.

Desde la puerta del restaurante madrileño hay, aproximadamente, 15 minutos en coche hasta el Palacio de la Moncloa.

"Inventada del Gobierno"

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Quiles para conocer su versión de los hechos, más allá de lo que se muestra en su propia grabación.

"Nos quieren hacer creer lo que no ha pasado", dice al otro lado del teléfono de manera contundente.

Siguiendo en esta línea, el veinteañero considera que "todo es una cortina de humo y una inventada del Gobierno. Es una distorsión de la realidad".

Quiles asegura que acudió solo al restaurante, únicamente con la compañía de su cámara, mientras que Gómez estaba con sus dos acompañantes y con los escoltas, quienes esperaban fuera.

El joven confirma que aún no ha puesto la denuncia pero que la interpondrá "en pocas horas": "Será contra Begoña por falso testimonio y contra el resto por agresión".

Militante del PSOE

Pero, ¿quiénes son las dos mujeres que acompañaron a Gómez durante su comida?

Por un lado, se encuentra Lourdes Solís Toledo.

Lourdes Solís Toledo, una de las dos acompañantes en la comida de Begoña Gómez. E. E.

Esta mujer consta como militante del PSOE en Torrelodones, según se deja ver en su perfil de Linkedin. Sin embargo, este ha sido eliminado.

Según los medios locales, Solís figuró en las listas de la agrupación socialista en sexta posición durante las elecciones municipales de mayo de 2023.

"Hemos querido mantener la columna vertebral de la ejecutiva actual e incorporar tres nuevas compañeras. Estas son: Estíbaliz Navarro, que se va a hacer cargo de Igualdad; Paloma Olayo, que asume Servicios Públicos; y Lourdes Solís que va a gestionar Educación”, señaló el PSOE de Torrelodones en un comunicado.

Asimismo, Solís también aparece en un documento de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) donde se ofrece una plaza de profesor asociado para la asignatura de Fundamentos del Análisis Económico en la Facultad de Comercio y Turismo.

"Amiga de toda la vida"

Solís sería una “amiga de toda la vida” de Begoña Gómez, según fuentes del entorno de Sánchez que sitúan el inicio de su relación en la adolescencia.

En 2021, tras la destitución de José Luis Ábalos, Sánchez decide cesar al gerente del PSOE, Mariano Moreno, quien había alertado de los abultados gastos del secretario de Organización y quien habría estado entregando dinero en efectivo.

En ese momento, Ferraz eleva al cargo de gerente a Ana Fuente y es entonces cuando Begoña Gómez, según fuentes de Ferraz, aprovecha para aupar a su amiga como número dos y responsable de “compliance”, es decir, de todo el cumplimiento normativo.

Durante varios años, Solís es la encargada de supervisar el cumplimiento de las leyes, en especial la de financiación, y de establecer códigos éticos internos.

Es entonces cuando la amiga de Gómez se afilia al partido y, un año más tarde, ocupa el puesto número 6 en la lista del PSOE en Torrelodones.

Solís establece una buena relación con el secretario de Organización, Santos Cerdán.

Algunos trabajadores de Ferraz la definen como “la garganta profunda” de Begoña Gómez en Ferraz durante aquellos años.

Ya desde la llegada de Sánchez a Moncloa, su entonces marido, Juan Martorell, es aupado al Consejo Superior de Deportes como alto cargo.

Su poder va creciendo, hasta convertirse en “el delegado de Sánchez” en la institución. Incluso aseguran que tuvo un papel clave durante la destitución de Víctor Francos como presidente del CSD.

Directora de cátedra

"Ha sido un verdadero placer charlar a la hora del café con Isabel G. y con Begoña Gómez sobre los ODS y la necesidad de las empresas de incorporar este "nuevo idioma" en el ADN empresarial".

En el otro lado de la balanza se encuentra Blanca de Juan de Castro. Con una simple búsqueda se hallan dos perfiles de Linkedin distintos.

El primero de ellos, con poca actividad. Apenas tres interacciones.

Pero, en el otro, se pueden apreciar las muestras de cariño hacia la mujer del Presidente del Gobierno.

Blanca de Juan de Castro, durante la comisión de investigación sobre la cátedra de Begoña Gómez. Asamblea de Madrid.

"Gracias a la Universidad Complutense de Madrid por darnos la oportunidad de formarnos en todas estas cuestiones tan apasionantes y que definirán nuestro futuro", agrega su publicación de Linkedin.

En su perfil empresarial, De Juan se define como "captadora de fondos en la UCM" y se puede leer como frase introductoria en su biografía: "Trabajando para el bien común".

Su currículum es extenso. Casi todos los oficios que ha desempeñado a lo largo de su carrera han estado relacionados con la captación de fondos.

Pero si uno de los puestos destaca sobre el resto es el de "coordinadora de Cátedra Extraordinaria de Transformación Social y Competitiva", coordinadora de la cátedra que dirigía Begoña Gómez.

Cobro de 21.000 euros

Según la agencia de noticias Servimedia, De Juan cobró más de 21.000 euros entre 2021 y 2022 y no tenía un despacho específico asignado para realizar su labor.

Así lo figura en un informe que la Complutense remitió al Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, del que es titular Juan Carlos Peinado.

En este dictamen, que lleva fecha del pasado 20 de mayo, la institución académica detalla que De Juan no tuvo contrato laboral con la universidad, sino que ejerció como coordinadora y docente en el marco de la normativa de estudios de formación permanente, que permite nombrar a expertos externos sin vinculación contractual.

En el informe remitido al juzgado madrileño se especifica que la coordinadora percibió 10.036 euros en 2021 y 9.460 euros en 2022 por labores de coordinación y docencia tanto en la cátedra como en el máster de Fundraising.

La Complutense aclara que De Juan no tenía asignado ningún puesto físico de trabajo al no estar contratada laboralmente, aunque podía utilizar un despacho compartido con directores y codirectores de los másteres.

Las clases que impartía se desarrollaban en las aulas 1, 1 bis y 3 de la Escuela de Gobierno de la UCM, donde se realizaban las actividades docentes de los dos másteres en los que participaba como profesora externa.

La coordinadora fue nombrada inicialmente en el curso 2020/21 a propuesta de los diferentes directores de los títulos de formación permanente, en su condición de experta no vinculada contractualmente con la universidad.