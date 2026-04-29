Anatomía del joven español: el 68% no está "satisfecho" con la Democracia y el 61% cree que la migración hace subir los delitos

La salud, la familia y ganar dinero. Esos son los tres principales aspectos que más preocupan a los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años.

De acuerdo con el reciente informe Jóvenes Españoles 2026 publicado por la Fundación SM, con encuestas realizadas a más de 5.000 jóvenes, el bienestar sanitario (75 %), el entorno familiar (71,8 %) y tener una buena economía (59,7 %) son los tres puntos que más inquietan a los adolescentes.

Por otro lado, los jóvenes también se posicionan sobre otras cuestiones muy determinantes en sus vidas, como son la Democracia, la religión y la inmigración.

Apoyo a la democracia

El estudio subraya que la Democracia "es otra de las grandes dimensiones que configuran la política de un país, y en este caso, de los jóvenes".

Por ello, el informe revela que en torno a un tercio (68%) de los jóvenes encuestados considera sentirse "poco" o "muy insatisfecho" con el funcionamiento de la Democracia en España.

Continuando con las estadísticas publicadas, el 61% de los preguntados sostiene que la Democracia "es siempre preferible a un régimen autoritario (Dictadura), mientras que el 26% piensa que "en ocasiones" un sistema de estas características "puede llegar a ser mejor que la Democracia"; y el 12% restante se muestra indiferente.

Si estas cifras se comparan a las publicadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mayo de 2019, se aprecia que el apoyo a la Democracia ha disminuido, de superar el 80% a quedarse cerca del 60%.

En función de la ideología de los jóvenes y su apoyo a una democracia o a una dictadura, el 68% de los chavales de extrema izquierda apuesta por el régimen democrático, frente al 57% de los encuestados de extrema derecha.

Y en cuanto a aquellos que "en ocasiones" prefieren un sistema autoritario a una democracia, los jóvenes de extrema derecha (38,5%) encabezan el ranking, en contraposición al 20,8% de los de extrema izquierda.

Importancia de la religión

Por otro lado, a los jóvenes españoles también les inquietan las cuestiones religiosas y espirituales.

El informe de la Fundación SM detecta un aumento de la importancia atribuida a este aspecto.

El 38,4% de los jóvenes encuestados considera la religión como un aspecto "bastante" o "muy importante" en sus vidas.

Las estadísticas referente a 2025 son las mayores que expone el estudio. Por su parte, en 2020 el porcentaje se situó en el 22,7%.

En 2016, volvió a disminuir hasta el 16%. En 2005 se nota un ligero incremento, hasta el 19%, y el dato más antiguo del informe, relativo a 1994, apunta que el 33% de los jóvenes considera "bastante" o "muy importante" la religión.

Los jóvenes que se identifican como católicos —practicantes o no— pasa del 31,6 % en 2020 al 45 % en 2025, mientras disminuyen las posiciones no religiosas (agnósticos y no creyentes).

Las identidades religiosas se vuelven más flexibles y combinan elementos de distintas tradiciones espirituales.

Así, entre los católicos practicantes, el 60 % afirma creer también en el karma, casi la mitad en la reencarnación, el 44 % en las artes mágicas, el 40 % en energías curativas y el 37 % en la predicción del futuro.

"Demasiados inmigrantes"

El informe de la citada fundación también hace especial hincapié en la cuestión migratoria.

De acuerdo con el informe, el 72% de los jóvenes encuestados respaldan la afirmación de que "los inmigrantes deben esforzarse por adaptarse a las costumbres y las culturas españolas y no al revés".

Siguiendo en esta línea, el 65% de los jóvenes sondeados consideran que "empieza a haber demasiados inmigrantes en España", mientras que el 26% creen que "hay que respetar todas las costumbres de los inmigrantes, a menos que vayan contra la Constitución".

Los datos también reflejan que el 33% están "de acuerdo" con que "la presencia de inmigrantes" ha incrementado los niveles de delincuencia y el 35% con que "se debe atender y acoger" a los menores no acompañados (Menas).

"Les damos demasiadas facilidades"

Además, el 60 % opina que se les da demasiadas facilidades y el 61 % vincula su presencia al aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

"La migración ilegal está entre las principales problemas que los jóvenes identifican como que les afecta y demandan una acción prioritaria del Gobierno", explicó a EFE la coordinadora del estudio, Ariadna Pérez, quien ha destacado que la investigación muestra un avance del discurso de percepción de amenaza de la migración.

Por ejemplo, si en 2020 el 65 % de los jóvenes quería vivir en una sociedad diversa, el informe recoge el descenso hasta el 42 % en 2025.

"Otra dimensión donde se percibe la migración como amenaza es en los recursos del Estado de Bienestar y lo vemos con indicadores como el de que les damos demasiadas facilidades, y está conectado con la creencia de que la política migratoria que es demasiado laxa", agregó Pérez.

Por otro lado, baja la idea de que "quitan el trabajo": así lo piensa el 78 % en 2005, el 47 % en 2020 y el 43 % en 2025; y se mantiene estable la percepción de que son necesarios a nivel económico, tal y como expresa en torno a la mitad de los jóvenes.

Un buen trabajo

Los jóvenes priorizan la seguridad económica para ser felices. Señalan como lo más importante para ese objetivo el de tener un buen empleo (20,24 %), disponer de una vivienda propia (14,3 %) y tener mucho dinero (14,13 %).

Estos datos reflejan que la juventud asocia la felicidad, sobre todo, a aspectos materiales, mientras que otras opciones, como poder divertirse (10,45 %) o ayudar a los demás (3,24 %), quedan bastante por detrás en importancia.

Se mantienen las desigualdades educativas según el origen social: el 35 % de las personas jóvenes con progenitores con estudios universitarios cursan o han completado estudios superiores, frente al 18,4 % de quienes proceden de familias con niveles educativos medios o bajos.