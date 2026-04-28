Este curso ha habido 5.331 casos violentos en institutos catalanes pero los docentes no quieren a los Mossos: "No son educadores"

Más allá de profesores y estudiantes, los institutos catalanes han incorporado unos nuevos actores en su rutina diaria: los Mossos d'Esquadra.

Los agentes no irán de uniforme. Tampoco portarán su arma. Caminarán de paisano por los pasillos con el fin de anticiparse a los problemas que puedan ocurrir en hasta 13 centros de enseñanza secundaria considerados de "alta conflictividad".

"Lo valoramos positivamente. Responde a una necesidad real. Hay que hacer más tarea de prevención de conflictos", sostiene la portavoz del sindicato mayoritario de Mossos SAP-ME, Imma Viudes, a EL ESPAÑOL.

Profesores, en contra

La medida arrancó este lunes como proyecto piloto y fue puesta en marcha por los departamentos de Educación e Interior del Gobierno catalán.

Los institutos donde se ha dado luz verde al proyecto están repartidos por toda la geografía catalana.

Pero lo cierto es que los docentes se han lanzado a la calle para exigir la paralización del proyecto. Un centenar de maestros se han manifestado con el lema "Más recursos sociales y menos policiales".

El Departamento de Educación ha contabilizado este curso en su Registro de Violencias del Alumnado (REVA) un total de 5.331 incidentes.

De este alarmante dato, 1.718 casos son de acoso escolar; 573 responden a agresiones, sin especificar si verbales, físicas o sexuales, y 165 referentes a situaciones de odio y discriminación.

Los Mossos bautizaron el programa como Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo.

Los agentes estarán en los institutos de manera estable y se coordinarán con las direcciones de los centros en cuestión para desarrollar el programa.

Desde el sindicato de maestros USTEC rechazan la prueba piloto de los Mossos en los centros educativos.

El USTEC considera que "esta medida no es la respuesta adecuada", a pesar de que reconocen que "la convivencia en los centros es un problema real y grave".

El sindicato del profesorado opina que el origen de la conflictividad en los centros viene de "causas estructurales" como la densidad de alumnos en las aulas, la falta de personal de atención educativa, la ausencia de orientación y la "infrafinanciación que arrastran desde hace años".

Desde USTEC denuncian que los problemas en las aulas no se resuelven con policías en los pasillos: "Se gestiona de forma distinta, pero las causas siguen intactas".

"Los cuerpos armados no son una herramienta educativa, no son educadores, y convertirlos en una figura estable dentro de los centros es un paso en mala dirección", afirma el sindicato.

Como posible solución al incremento de conflictos, los maestros proponen reducir los ratios de alumnado por clase, reforzar el personal docente y el Personal de Apoyo Educativo (PAE), el incremento de servicios de orientación en los centros y una educación inclusiva.

Conflictos disparados

Desde el SAP-ME apuestan por la "anticipación" a estos problemas. "Hay un aumento de la conflictividad que no se puede ignorar", agrega Viudes, la portavoz del sindicato mayoritario de Mossos.

Sin embargo, y a diferencia de los docentes, los agentes creen que su presencia en los pasillos de los institutos catalanes es compatible con las medidas que piden los propios profesores para atajar los problemas.

"Una medida no excluye a lo que ellos solicitan. No es incompatible con lo que piden los profesores", agregan desde el SAP-ME.

El sindicato de Mossos no considera necesariamente que la medida llegue tarde, dado que, de haberse aplicado años atrás, hubiera sido "imposible".

"Hace cinco años no sabemos si hubiera sido posible por la falta de medios que tenemos", apostilla Viudes.

Consideran que la presencia de los agentes en los centros y el contacto permanente con el personal docente de los mismos resolverá numerosos conflictos y disminuirán las cifras.

"La realidad desborda al profesorado", añaden, al mismo tiempo que consideran que los profesores "no están para realizar tareas de seguridad".

Los agentes hacen especial hincapié en un problema que prolifera en las aulas, y no solo en las de estos 13 centros concretos, sino en todas las de España, como es el bullying: "Se tiene que atajar de forma urgente".

Medida "extrema"

El secretario general del Partido Popular (PP) de Cataluña, Santiago Rodríguez, considera que el plan del Gobierno catalán es una medida "extrema" tras un fracaso de la política en el ámbito educativo.

"Ha habido un fracaso en otros tipos de políticas desde el punto de vista educativo que comporta que se tengan que adoptar estas medidas extremas", señaló Rodríguez durante una rueda de prensa.

Según recoge Europa Press, el portavoz popular criticó que "no se ha dotado de suficientes recursos a las escuelas como para evitar que se produzcan estas circunstancias".

Desde el PP catalán esperan a ver cómo evoluciona el plan piloto, puesto en marcha hace dos días.

"Si hay escuelas conflictivas y se considera necesario, y se llega a un acuerdo con la comunidad educativa que se puedan hacer estas actuaciones, no tendremos absolutamente nada que decir", concluyó.

"Señalamiento" de centros

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) exige al Gobierno del PSC una "rectificación" al modelo de implantación de los Mossos en las aulas catalanas.

Los republicanos critican que la medida no ha sido presentada en el Parlament y que desconocen los detalles.

Piden la comparecencia en la cámara de la consejera de Educación y Formación Profesional, al igual que de la consejera de Interior, para que den explicaciones sobre el piloto.

Desde ERC manifiestan que esta normativa "puede ser de entrada discriminatorio señalando centros" y que "está abocada al fracaso".

"No contribuye en absoluto a una mejora de la convivencia en los centros", insisten los republicanos catalanes.

Agresiones en las aulas

Atendiendo al informe de convivencia escolar de la Consejería catalana de Interior relativa al curso 2021-22, tres de cada cuatro alumnos aseguró haber sufrido una agresión sexual.

Pero lo cierto es que la cifra se agrava en el caso de las chicas, ya que el porcentaje aumenta hasta el 84%. El de los chicos, por su parte, se sitúa en el 65%.

Además, el mismo 84% aparece en la estadística de los alumnos que confirman percibir violencia en los centros de enseñanza.

Por otro lado, el 64% asegura haber sido víctima de una situación violenta, mientras que el 63% garantiza haber sido testigo de un conflicto.