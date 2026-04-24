Mario, Antonio, Yulissa... los opositores estafados por Centro Innova: "Insistían con el pago único, adelanté 1.400 euros"

El mensaje apareció sin aviso previo. Estaba escondido en el campus virtual. Era breve. Hablaba de "problemas económicos y financieros".

Confirmaba el cierre inmediato. Desde ese momento, miles de alumnos del Centro Innova, una academia que se promocionaba como referente en la preparación de oposiciones, quedaron a la deriva. Sin clases, sin tutores, sin certezas.

Lucía Gómez, de 26 años, que preparaba la oposición de Auxiliar Administrativo del Estado, había comenzado en enero de este año. Pagó 905 euros de una sola vez contra 995.

Le ofrecieron una promoción navideña. Le aseguraron que era la mejor opción. "Me dijeron que pagar todo junto era más económico", cuenta.

Lucía llevaba apenas cuatro meses de estudio. Estaba en una etapa inicial, pero con el examen cerca. Dedicaba entre dos y cuatro horas diarias. Intentaba adaptarse a un temario extenso y desconocido.

"Era la primera vez que estudiaba algo así", explica.

Lucía Gomez, preparando la oposición de Auxiliar Administrativo del Estado. Cedida

El servicio, dice, tenía fallos. Había materiales sin actualizar desde el año 2023. Algunos profesores leían directamente los PDF. Pero la estructura funcionaba. Hasta que dejó de hacerlo.

Primero llegó un correo en febrero. La empresa hablaba de dificultades financieras, pero prometía que nada cambiaría. Las clases seguirían y el acceso también. La normalidad duró poco.

"El cierre lo comunicaron en el campus virtual. Sin aviso previo", dice Lucía. Desde entonces, no obtuvo ninguna respuesta. Intentó comunicarse por todos los canales. No lo logró.

Hoy su situación es incierta. Tiene el examen el 23 de mayo. No se siente preparada. Perdió el acceso a clases en directo. El campus funciona de manera intermitente. "En cualquier momento puede desaparecer todo", advierte.

El impacto no es solo académico. También es económico y emocional. "Perdí dinero que ahorré con mi trabajo. Y meses de esfuerzo. Siento que todo fue en vano", dice.

Así tal cual como lo describe Lucía, el centro bajó la persiana de un día para otro. La empresa dejó de responder llamadas, correos y mensajes. El impacto fue inmediato y afectó a estudiantes en todo el país, también a profesores que llevaban meses sin cobrar.

Los testimonios recogidos por este periódico dibujan un mismo escenario. Personas que habían invertido dinero, tiempo y expectativas en un proyecto que se desmoronó sin explicaciones claras. Muchos hablan directamente de estafa.

Antonio, de 29 años, preparaba la oposición de Ayudante de Museos. Se había inscrito hacía un mes y medio. Pagó 1.650 euros por adelantado. La promoción incluía un año de formación y otro adicional.

El cierre llegó un día antes de su examen. "Fue repentino", explica. La academia dejó un mensaje en la web el 10 de abril. Después, silencio total.

Antonio, opositor a Ayudante de Museos Cedida

Antonio intentó contactar. No obtuvo respuesta. Hoy no puede continuar su preparación. No tiene recursos para pagar otra academia. "Perdí alrededor de 1.400 euros", calcula.

La decisión de pagar todo de una vez fue inducida. "Incluso a los que pagaban en cuotas los convencían de adelantar lo que faltaba", asegura.

Según él, la empresa sabía lo que iba a pasar. "Estoy seguro de que lo sabían. Llevaban también meses sin pagar a sus preparadores", afirma.

Yulissa, que preparaba la oposición de Tramitación Procesal y Administrativa, cuenta una experiencia similar. Se inscribió en noviembre de 2025. Pagó 1.369 euros al contado. También le ofrecieron un descuento.

"Era la academia con mejores reseñas", explica. Durante cinco meses, el servicio funcionó. Había clases semanales. Comunicación fluida. Algunas demoras en las respuestas.

El cierre la sorprendió. No hubo correo ni aviso formal. Solo una publicación en el área de alumnos. "Todo fue muy repentino", dice.

Intentó comunicarse. No obtuvo respuesta. Perdió el acceso a clases y actualizaciones. El material sigue disponible, pero con fallos. "No sabemos hasta cuándo", advierte.

El golpe económico es significativo. Calcula una pérdida de unos 800 euros. "Es casi un mes de sueldo", explica. Parte del dinero se lo prestaron sus padres.

También siente que hubo engaño. "Una empresa no quiebra de un día para otro. Algo sabían", sostiene.

Mario, de 27 años, también opositor a Auxiliar de Museos, llevaba un mes y medio en Innova. Su experiencia era "medio buena". Detectó cambios en los horarios de los profesores y clases que se cancelaban. Algo no encajaba.

Después se enteró de que muchos docentes llevaban tres meses sin cobrar. "Ahí entiendes que el problema venía de antes", dice.

El cierre fue discreto. Un mensaje escondido. Sin comunicación formal. Hoy depende del aula virtual. Es el único acceso a contenido. Pero falla. Y puede desaparecer.

Mario, opositor para Auxiliar de Museos Cedida

Mario cree que la responsabilidad está en la Dirección. "Los cargos directivos sabían que la empresa se estaba hundiendo", afirma. También destaca la situación de los alumnos más recientes. Algunos no llegaron a recibir ni el material impreso.

El número de afectados crece. Hay grupos de WhatsApp con más de 100 personas. Según las fuentes consultadas, se estima que pueden ser más de 1.200 alumnos en toda España.

Denuncia conjunta

Los afectados empezaron a organizarse. Impulsan una denuncia conjunta.

En paralelo, presentan reclamaciones individuales ante la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los organismos de consumo de cada comunidad. El objetivo es coordinar acciones, ganar fuerza y avanzar en la recuperación del dinero. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuesta.

El problema no afecta solo a los estudiantes. También a los profesores. Roberto Regal trabajaba como docente para opositores. Es autónomo. Durante tres años, dio clases en la plataforma.

Los pagos funcionaron al principio. Eran mensuales. Sin problemas. Pero en septiembre comenzaron los retrasos. Primero dos meses. Después tres. Luego pagos parciales.

Roberto Regal, profesor de la Academia Cedida

Roberto reclamaba cada semana. Lo hacía a través de Slack. Era el único canal disponible. La empresa respondía. Pedía paciencia. Atribuía la situación a una mala gestión anterior.



Mientras tanto, seguían entrando alumnos nuevos. Eso generaba confianza. Daba la sensación de continuidad.

La situación se volvió insostenible este año. Los primeros tres meses quedaron impagos. Finalmente, llegó el mensaje. La empresa se quedaba sin fondos. Podía entrar en concurso de acreedores.

Después de eso, silencio. "No tengo más información", dice Roberto.

El patrón se repite en todos los testimonios. Cobros adelantados, falta de transparencia, ausencia de comunicación y un cierre abrupto.

Ante las consultas y según pudo saber EL ESPAÑOL, la empresa ofreció una explicación distinta en una comunicación interna dirigida a profesores. Allí atribuye la crisis a la "anterior propiedad y administración", a la que acusa de haber vaciado el activo de la compañía y dejarla sin liquidez.

También confirma que prepara un concurso de acreedores.

Sin embargo, esa versión no disipa una de las principales dudas de los afectados: por qué

Muchos afectados coinciden en una sospecha: la empresa continuó captando alumnos cuando ya tenía problemas graves. Algunos se inscribieron semanas antes del cierre.

Hoy, la incertidumbre es total. No hay claridad sobre el estado legal de la empresa. No hay interlocutores. Las autoridades, según los testimonios, tampoco brindan respuestas concretas.

Antonio lo resume en una frase: "Me siento abandonado". Yulissa agrega: "Me siento estafada y con muchas dudas".

Lucía habla de frustración. Mario pide justicia. Roberto espera cobrar lo que le deben.

Mientras tanto, los opositores siguen estudiando. Como pueden. Algunos por su cuenta. Otros buscan nuevas academias. Muchos no pueden pagar otra vez.

El objetivo sigue siendo el mismo: Aprobar y conseguir un puesto, pero el camino se volvió más difícil.

El caso de Centro Innova expone una fragilidad estructural y deja una pregunta abierta. Qué mecanismos existen para proteger a los estudiantes. Y qué responsabilidad tienen las empresas que operan en este mercado.

En un contexto de alta competencia por el empleo público, la demanda de academias crece. También la oferta, no siempre con controles suficientes.

Por ahora, las respuestas no llegan. Y los afectados siguen esperando.