Muere Urbizu 'El Escopeta', un etarra huido que vivió 45 años en México: participó en el asesinato de 7 guardias civiles

Hilario Urbizu San Román, uno de los rostros de la ETA más sanguinaria de los años de plomo, murió el pasado martes 14 de abril a los 76 años en México.

Urbizu murió lejos de las prisiones españolas. De hecho, lo hizo en la cama de un hospital en Aguascalientes, el estado mexicano en el que se refugió durante más de 40 años.

Con la muerte de El Escopeta, se cierra un capítulo de impunidad que comenzó con su exilio en la década de 1980 y que termina con una extradición fallida por prescripción de delitos.

Para entender quién era Urbizu hay que retroceder a la década de 1980. A "los años de plomo", cuando ETA mataba casi a diario.

La sombra de Ispáster

El 8 de enero, este joven navarro, sin haber llegado todavía a la treintena, disparó a ráfaga de metralleta al Seat 124 de Sebastián Arroyo, un guardia civil retirado, que acababa de salir de la fábrica en la que trabajaba a las afueras de Alsasua, donde residía con su mujer y sus cuatro hijos.

Menos de un mes más tarde, participó en el comando que llevó a cabo una de las emboscadas más atroces de la banda: el atentado de Ispáster (Vizcaya).

En esta emboscada, seis guardias civiles que escoltaban un convoy cargado de material pesado destinado a la fábrica de armas de la Markina fueron sorprendidos por la explosión de una granada de mano. Acto seguido, el comando terrorista ametralló el furgón.

Las víctimas fueron José Martínez Pérez, Carlos Gómez Trillo, José Gómez Mariñán, Alfredo Díez Marcos, Antonio Marín Gamero y Victoriano Villamor González.

La propia torpeza de los etarras hizo que una de las granadas, al explotar, hiriera de gravedad a dos terroristas, Gregorio Olabarria Bengo y Javier Gorrotxategi Agote, que finalmente fallecieron horas después.

Hilario, sin embargo, logró escapar con vida convirtiéndose este en el sangriento salvoconducto con el que iniciaría su huida de cuarenta años.

Pero antes, también se llevaría a cabo el robo masivo de 8.000 kilos de dinamita Goma-2 en un polvorín en Soto de la Marina (Cantabria).

El refugio mexicano

Urbizu llegó a Oaxaca poco tiempo después. Durante décadas, México fue uno de los refugios de ETA.

Gracias a la herencia del asilo republicano y a una legislación laxa con los delitos políticos, decenas de etarras se integraron en la sociedad mexicana como prósperos empresarios o pacíficos vecinos. Urbizu fue uno de ellos.

La suerte se le terminó el 6 de mayo de 2015, cuando las autoridades mexicanas lo detuvieron en Aguascalientes tras ser visto entre los asistentes de una corrida del torero José Tomás, según informó una fuente de la secretaría de Seguridad Federal.

La detención fue el resultado de una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Federal Mexicana en virtud de una orden internacional cursada por el juez Santiago Pedraz.

Sin embargo, su arresto fue un espejismo de justicia. Urbizu fue recluido inicialmente en el Reclusorio de Oriente, pero cuatro meses más tarde fue trasladado al hospital Torre Médico de Tepepan para ser tratado del cáncer que padecía.

Finalmente, el 13 de septiembre de 2015 fue puesto en libertad después de que el Gobierno mexicano determinara como improcedente la petición del Ejecutivo español de extraditar a Urbizu por prescripción de los delitos.

En los últimos años, el acoso policial y el cambio de postura del Gobierno mexicano empujó a muchos de los miembros de ETA a Venezuela. Urbizu decidió quedarse.

Se quedó para ver cómo la banda anunciaba su cese definitivo en 2011 y cómo, uno a uno, sus antiguos camaradas eran arrestados.

Desde que ETA anunciara el cese de su actividad armada en 2011, las fuerzas de seguridad han detenido a 96 personas vinculadas a la banda en todo el mundo.

Él sobrevivió a todos los intentos de captura legal, protegido por la distancia y por una judicatura extranjera que no entendió la herida abierta que dejaba en España.

Con su fallecimiento en México, el Instituto Armado cierra oficialmente uno de sus expedientes más antiguos de su lista de los "Más buscados".

Su baja definitiva del censo de fugitivos pone fin a más de 40 años de huida, consolidando una impunidad que las autoridades españolas no pudieron revertir en los juzgados mexicanos.