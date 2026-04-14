Yuan Lee, el opositor chino que denuncia las amistades peligrosas del PSOE con Pekín: "España es la puerta de los comunistas a Europa"

"Mucha gente piensa que los chinos no son un peligro ni representan una amenaza en España porque tienen una imagen pública de gente pacífica y laboriosa", asegura el activista Yuan Lee.

"No me malinterpreten. No me refiero a todos los chinos porque también lo soy, sino a su partido comunista y a un régimen totalitario criminal que ha matado a 80 millones de personas; que sustrae órganos de presos políticos; que persigue a abogados de derechos humanos y que está engañando al mundo entero".

Yuan Lee vino a vivir a España hace más de diez años como estudiante y, tan pronto como empezó a criticar a su gobierno desde su antigua posición de periodista, se vio obligado incluso a romper los lazos con sus padres para ahorrarles las represalias de los comunistas.

Ha pasado muchos años sin volver. Y este fin de semana, ha sido el presidente español quien ha viajado a su país por cuarta vez.

Claro que mucho antes de que Sánchez comenzara a consolidar este acercamiento "íntimo" entre España y China, Zapatero ya había trazado las rutas, abierto las puertas del Partido y preparado el terreno para que el presidente actual pise China como si estuviera en casa.

"Los socialistas no dejan de hablar del genocidio de Gaza mientras algunos de los suyos se reúnen con los comunistas de Pekín", afirma.

"¿Se han preguntado ustedes quiénes les pagan los viajes a esas delegaciones de españoles que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero?".

El activista cree que "el expresidente del Gobierno es el que lo controla todo. Es la llave del PSOE, el que va a hundir a España y la va a convertir en una provincia de China".

"De hecho, España ya es el eslabón débil de Europa; la puerta que están usando los comunistas para franquearse el paso a Europa", añade.

No es posible confraternizar con el gobierno de Pekín sin hacerlo al mismo tiempo con el Partido Comunista Chino (PCCh) y eso es lo que, según Lee, Zapatero lleva haciendo desde que accedió a la presidencia y más aún, tras abandonarla.

Fue, de hecho, uno de los primeros jefes de gobierno europeos que en 2005 abogaron por levantar el embargo de armas impuesto tras la masacre de Tiananmen de 1989.

Nunca una palabra sobre la represión en Hong Kong, los campos de Xinjiang o la censura sistemática en una dictadura que, según organismos internacionales, acumula uno de los historiales más graves de represión y crímenes de estado del siglo XXI.

En realidad, es al contrario.

"Siempre que voy a China puedo sentir que el pueblo chino está cada vez más feliz y tiene más confianza", llegó a decir Rodríguez Zapatero en una entrevista con el Diario del Pueblo, órgano oficial del PCCh, publicada en 2019.

El viceministro del Departamento Internacional del PCCh, Ma Hui, durante su visita institucional a la Generalitat a principios de este año, en el marco de su ronda de contactos políticos en España, que incluyó reuniones con Zapatero, el PCE y dirigentes del PP. IDCCC

No había mucho que interpretar ahí, ni espacio para los equívocos.

En 2019, en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China, Zapatero concedió entrevistas simultáneas a dos medios del Partido —Guangming Daily y el Diario del Pueblo—.

En ellas formuló una idea que luego repetiría a menudo: España debía convertirse en "el mejor amigo de China en Europa" y viceversa.

No era la primera vez que el hombre al que se acusa de lobista al servicio de la dictadura china se alineaba con su gobierno.

En junio de 2021, el China Daily divulgó un artículo firmado por el propio expresidente donde aseguraba: "El principio de una sola China es trascendental y siempre lo he defendido como parte central de la identidad de China".

En los últimos días, Xi Jinping ha recibido a la líder del principal partido de la oposición taiwanesa para vender la "reunificación pacífica" como una "inevitabilidad histórica", un mensaje dirigido tanto a la isla como a las capitales europeas que miran con recelo el avance chino en el estrecho.

Zapatero llegó a presentar la Nueva Ruta de la Seda como una "gran oportunidad" para el crecimiento global y defendió la necesidad de reforzar el multilateralismo frente al unilateralismo occidental, adoptando sin matices los marcos conceptuales promovidos por Pekín.

La llamada Nueva Ruta de la Seda es el gran proyecto geopolítico de Xi Jinping para conectar China con Asia, África, Europa y América Latina mediante una red de puertos, ferrocarriles, autopistas, parques industriales y corredores energéticos financiados con dinero chino.



En Bruselas y en varias capitales occidentales se percibe esta iniciativa como un intento de captura de infraestructuras estratégicas y de expansión de la influencia del Partido Comunista más allá de sus fronteras.

Y lo escribió, además, tres meses después de que la Asamblea Nacional Popular aprobara una reforma profunda del sistema electoral de Hong Kong.

Esta medida reducía drásticamente la representación democrática: sólo "patriotas" leales a Pekín podían postularse, mientras que candidatos prodemocracia quedaban vetados.

En el transcurso de ese mismo año, crecía la presión militar de Pekín sobre Taiwán: vuelos de cazas chinos en la zona de identificación aérea taiwanesa alcanzaron cifras récord mientras Washington incrementaba sus gestos de apoyo a Taipéi y reforzaba la venta de armas a la isla.

El capotazo de Zapatero les venía como anillo al dedo. Y la lista continúa.

En octubre de 2023, en pleno aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España, el expresidente aterrizó en Pekín invitado por el Departamento Internacional del Comité Central del Partido (IDCPC).

No se reunió con empresarios ni con académicos. Lo recibió Liu Jianchao, el hombre del Partido encargado de las relaciones internacionales.

El comunicado oficial describió a Zapatero como un aliado, alguien que "apoya la multipolaridad" y "contribuye a la cooperación".

De entre los retratos más vistosos que han mostrado a Zapatero junto a cerezos en flor y la bandera roja del PCCh se halla el que reproduce esta información y que le tomaron el 4 de julio de 2024 con el dirigente comunista Ma Hui en la sala número tres del IDCPC.

Para el Partido Comunista, Zapatero no es un turista accidental. Es alguien que sirve para reforzar su narrativa en un momento en que Europa no cesa de hablar de "riesgo sistémico" y de "injerencia" cuando se menciona a China.

La nota adjunta que publicaron en sus boletines los comunistas era tan grisácea como el lenguaje burocrático del buró político: "Ma Hui elogió a José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en promover las relaciones entre China y España, y entre China y Europa".

En Qingdao, junio de 2025, el guion propagandístico se amplió. El People’s Daily Online, edición digital del órgano central del PCCh, le dedicó una entrevista que cualquier analista de propaganda archivaría con subrayados rojos.

Ma Hui, viceministro del Departamento Internacional del Partido Comunista chino, durante su visita a la Generalitat de Cataluña en enero pasado, dentro de una ronda de contactos políticos en España que incluyó reuniones con Zapatero y el PCE. IDCCC

Esto es lo que literalmente afirmó Zapatero: "Los notables logros de China en los últimos años en crecimiento económico, en reducción de la pobreza y en tecnología son un ejemplo".

"La Unión Europea debe profundizar su cooperación práctica con China en campos como la inteligencia artificial y la formación profesional. Debemos defender juntos el libre comercio frente a las barreras", añadió.

No hubo preguntas incómodas ni contrapunto. Solo una plataforma para que un expresidente europeo recitara obedientemente los tropos del partido.

El foro estaba organizado por la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero y por la Asociación China-UE, presidida por Liu Qibao, exjefe del Departamento de Propaganda del Partido Comunista chino.

También en junio del pasado año, en Bruselas, la Comisión Europea lanzaba una advertencia oficial a España por adjudicar a Huawei el contrato para almacenar las escuchas judiciales.

Bruselas hablaba de "riesgo de injerencia". Zapatero, en cambio, de abrir puertas, de eliminar barreras, de más cooperación tecnológica.

Una de las últimas fotos que se ha hecho el expresidente socialista en compañía de los comunistas se la tomaron el pasado 23 de septiembre en Nanjing, donde Zapatero encabezó junto a la exministra Magdalena Álvarez la delegación española en un foro económico.

La web del Ayuntamiento de Nanjing lo identificó como el presidente del Consejo de Cooperación Económica y Desarrollo Europa-China, la plataforma chino-europea fundada en Madrid en mayo de 2024 bajo el padrinazgo de la embajada china.

Es un detalle clave: Zapatero ya no aparece como un exmandatario que viaja por su cuenta, sino como responsable de una estructura estable de interlocución con el entorno del Partido, como si fuera un dirigente más de la familia roja.

Zapatero acudió allí a dar brillo a un evento diseñado para presentar a China como potencia fiable en sectores estratégicos —vehículos autónomos, inteligencia artificial, biomedicina— mientras esas mismas industrias son vistas en Bruselas como palanca de influencia de Pekín en Europa.

Para los comunistas no puede haber un mejor aliado: un antiguo jefe de Gobierno europeo gustosamente convertido en rostro útil de su "poder blando".

La misma escena se ha repetido como un patrón en una larga lista de ocasiones: banderas rojas con la hoz y el martillo impresas en oro, cuadros del Partido, lenguaje burocrático y un expresidente español prestando su cuerpo y su voz al guión de Pekín.

Los comunistas están encantados. Y el amor es recíproco.

"China tiene un modelo propio, quizá no sea mi favorito, pero no pretende imponérselo a nadie", aseguró en una de sus visitas (las declaraciones fueron recogidas por la agencia Xinhua).

En el Guangming Daily llegó incluso a pedir a Europa que abandonase sus prejuicios para tratar a China como aliado estratégico.

Aunque no lo verbalizó de una manera explícita, al referirse a aparcar los prejuicios se asumía que hablaba de olvidarse de Hong Kong, de los campos de reeducación en Xinjiang, de los abogados de derechos humanos perseguidos o de la censura sistemática que amordaza a 1.400 millones de personas.

Los llamados campos de reeducación en Xinjiang son un sistema masivo de internamiento y adoctrinamiento donde, según la ONU y organizaciones de derechos humanos, China ha encerrado a más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas.

Se combinan detenciones arbitrarias, trabajo forzoso y "formación política" obligatoria en instalaciones que distintos informes internacionales describen como posibles escenarios de crímenes de lesa humanidad.

En España, muchas de las giras de Zapatero suelen conocerse tarde y mal. No aparecen en la agenda oficial porque pertenecen al ámbito privado. O eso solía sostener el expresidente.

Preparando el terreno

Lo cierto es que cada viaje de Pedro Sánchez a Pekín ha venido precedido de una ronda preparatoria del expresidente, y la que arrancó el pasado sábado —del 11 al 15, cuarto desembarco oficial de Sánchez en China en cuatro años— no es la excepción.

Ningún líder occidental ha pisado el país asiático tantas veces en tan poco tiempo y se acostumbra a convenir que Zapatero es el gran arquitecto de al menos una parte de la hoja de ruta extraoficial del presidente actual.

Su influencia ayuda a decidir qué empresas chinas se sentarán con Sánchez en los márgenes de la agenda oficial: quién entra en la foto y quién se queda fuera.

El primero de los viajes del presidente actual —marzo de 2023, Foro de Boao, primer encuentro con Xi Jinping en la isla de Hainan— se produjo cuando Zapatero ya llevaba años moviéndose con soltura por los pasillos del ya citado Departamento Internacional del Comité Central del PCCh, organismo que gestiona las relaciones del Partido con las formaciones políticas extranjeras.

El segundo se llevó a cabo en septiembre de 2024 e incluyó una escala en Shanghái. Dos meses antes, en julio de aquel año, Zapatero se había sentado a solas con Ma Hui, viceministro del IDCPC, en la sala número tres del Departamento en Pekín.

Esa es precisamente la foto sobre moqueta beige arriba mencionada. En torno a las tazas de té verde se despachó un asunto muy concreto: el plan europeo de aranceles adicionales a la importación de vehículos eléctricos chinos.

Así figura, textualmente, en una nota emitida entonces por el propio Comité Central.

El tercer viaje, en abril de 2025, se preparó también desde Boao. En marzo de ese año, apenas tres semanas antes del desembarco de Sánchez, Zapatero acudió al foro de Hainan y pasó varios días allí en contacto con cuadros del Partido y con representantes empresariales chinos.

Cuando el presidente del Gobierno aterrizó en Pekín encontró una agenda empresarial de alto nivel esperándole.

Moncloa la presentó como un encuentro con los CEOs de una docena de compañías chinas interesadas en invertir en España.

El cuarto viaje, el que arrancó este sábado, se ha ido cociendo en rondas sucesivas a lo largo del último año.

Por un lado, en septiembre de 2025, Zapatero viajó directamente a China para participar en el China Europe Talent Forum.

Y, por otro, durante los últimos meses, han menudeado sus visitas discretas a la embajada china de la calle Arturo Soria de Madrid.

Idilio español

En paralelo a los movimientos del expresidente, el propio Partido Comunista chino ha cruzado en varias ocasiones el tablero en sentido contrario.

Entre el 18 y el 20 de enero de este año, el viceministro del IDCPC, Ma Hui, encabezó la visita a España de una delegación de los comunistas dentro de una agenda de interlocución transversal que abarcaba a toda la clase política española.

Según una escueta nota el propio Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista chino, se reunió, entre otros, con el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, y su presidente, José Luis Centella.

También con dos dirigentes del Partido Popular; con el presidente interino de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau; y con el fundador del foro Conoce China.

Pero el primer nombre que aparece en el comunicado del IDCCC es, una vez más, el de Zapatero.

La delegación participó además en una "sesión informativa" dirigida a "diversos sectores de la sociedad española" para presentar las resoluciones del IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista y el borrador del XV Plan Quinquenal.

Propaganda de partido, expuesta en territorio europeo, con representantes políticos españoles en la sala y el aparato diplomático chino ejerciendo de anfitrión.

La estructura desde la que Zapatero gestiona sus asuntos chinos tiene nombre: el Consejo de Cooperación Económica y Desarrollo Europa-China, una organización fundada en mayo de 2024 en Madrid bajo el patronaje directo de la Embajada china en España.

Zapatero figura como presidente fundador. El día a día lo lleva un empresario chino, Pan Feng, desde el distrito pequinés de Shunyi.

Cuando se ha preguntado a los miembros del Gobierno por los viajes de su antecesor, Moncloa los ha atribuido sistemáticamente al "ámbito privado".

Cuando se le ha preguntado por Huawei —adjudicataria del contrato para almacenar las escuchas judiciales policiales en un centro de datos de la Comunidad de Madrid—, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha defendido que la empresa cumple con los estándares y no accede a los datos.

Y cuando se le ha preguntado por Zapatero, Sánchez ha preferido, en general, no responder.

Pero lo cierto es que se ha servido sin complejos de su predecesor. El expresidente cerró junto a él la campaña de las elecciones de Castilla y León el mes pasado en Valladolid.

Sánchez lo ha reclamado como "talismán" en los momentos políticos más delicados. Y, sobre todo, ha ido construyendo con China, viaje a viaje, esa relación que el propio Partido Comunista celebra ya en sus órganos de propaganda sin disimulo.

El vestido de Begoña

Este cuarto viaje llega además en el peor momento posible para las costuras atlánticas del Gobierno.

Donald Trump acaba de calificar a España de "socio terrible" tras la negativa de Sánchez a prestar apoyo militar a la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.

La relación con Washington atraviesa el punto más bajo de los últimos años y el presidente responde volando hacia el lado contrario del tablero.

Y lo hace con un acompañamiento llamativo: por primera vez, el régimen chino ha cursado una invitación formal a su esposa, Begoña Gómez, a pocos días de que el juez Juan Carlos Peinado decida si la envía a juicio.

La imagen de la primera dama descendiendo del avión con un vestido rojo —color simbólico del Partido— fue difundida como parte de la escenografía de bienvenida, en línea con la liturgia política que acompaña este tipo de visitas.

Llegada de Pedro Sánchez a China, acompañado de su mujer, Begoña Gómez. EFE

No es un detalle menor. En la cultura política del Partido Comunista chino, la escenografía forma parte del mensaje.

Los gestos, los colores y la puesta en escena se integran en un relato cuidadosamente construido para proyectar afinidad, respeto y normalización institucional.

Lo que en Madrid puede interpretarse como una imagen anecdótica, en Pekín se incorpora sin matices a la narrativa oficial de acercamiento.

Es en ese contexto donde el papel previo de Zapatero adquiere todo su sentido.

No como acompañante ocasional, sino como pieza de un engranaje que ha ido preparando el terreno político y simbólico para eliminar fricciones.

A su vez, mientras Sánchez va y viene de Pekín y cultiva las amistades chinas arropado por Zapatero, alrededor del expresidente se ha ido consolidando una red de consultoras y viejos ministros orbitando alrededor de China.

En Madrid, el socialista preside el consejo asesor de GATE Center. Sobre el papel, es un think tank privado sin ánimo de lucro que se define como un espacio de reflexión sobre los cambios políticos, económicos y sociales en las regiones emergentes y su impacto en el orden internacional.

En la práctica, el centro funciona como plataforma de influencia estrechamente ligada a empresarios chinos. O en otras palabras, es la pieza central del lobby de Zapatero.

Según OKDiario, este think tank registrado como asociación está gestionado por la consultora Thinking Heads, de Daniel Romero-Abreu, amigo del expresidente.

Y luego están sus viejos ministros orbitando en torno a Huawei.

José Blanco y Antonio Hernando, este último hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones del Gobierno de Sánchez —es decir, el hombre encargado ahora de supervisar precisamente a Huawei desde el propio Ejecutivo—, llegaron al asunto desde la consultora Acento.

Segundo Martínez, exjefe de seguridad de Zapatero en Moncloa, es hoy jefe de seguridad de Huawei España.

Ese ecosistema explica la plataforma. Pero lo esencial no está en las estructuras, sino en el uso que Pekín hace de ellas.

La foto bajo la bandera roja. La entrevista en el Diario del Pueblo. La sonrisa en Nankín. Eso es lo que cuenta.

La 'rama china' del PSOE

La oposición española ha construido todo un relato sobre esas evidencias. El PP lo llama "la rama china" del PSOE.

Miguel Tellado habla de Zapatero como "reina madre de la corrupción socialista" y "caballo de Troya de Pekín".

Son acusaciones políticas, pero encuentran combustible en la realidad fotográfica y textual: fotos en portales del PCCh, frases en diarios de partido, contratos con Huawei, viejos colaboradores reciclados en consultoras chinas o directamente en el propio Gobierno.

El 2 de marzo de este año, Zapatero compareció ante la comisión del caso Koldo del Senado.

El PP le acusó en sede parlamentaria de ser "lobista de regímenes totalitarios" y solicitó formalmente a la Agencia Tributaria un informe sobre sus cuentas bancarias en el extranjero y sobre si ha recibido pagos procedentes de China o de Venezuela, además de todas sus declaraciones de IRPF desde 2003.

El expresidente tachó la petición de "fake" e "ilegal", se consideró víctima de una "persecución arbitraria" y no descartó recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.

Leído en conjunto, el papel de Zapatero no se explica por su capacidad de influencia política en España, sino por su utilidad como validador externo del relato chino en Europa.