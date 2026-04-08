José Juan López, jubilado de 83 años: "Los jóvenes viven peor que los pensionistas porque los salarios son muy bajos"

La jubilación. El momento que la gran mayoría de trabajadores anhela, especialmente al final de su carrera. Sin embargo, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta España actualmente es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Muchos jubilados no llegan a fin de mes, mientras que otros afortunadamente pueden disfrutar de una pensión digna, aunque algunos dudan de que esto siga siendo así dentro de unos años.

Han sido Antonio y Juan José López, dos hermanos jubilados que han querido hablar sobre esta situación en una entrevista realizada para La Vanguardia.

"Los jóvenes viven peor que los pensionistas porque los salarios son muy bajos y, aunque las pensiones también lo sean, todavía resultan más altas que lo que gana la gente joven", cuenta Juan José, médico jubilado de 83 años. Explica que existe una gran diferencia entre generaciones, la cual se evidencia especialmente en el acceso a la vivienda.

Asimismo, considera que habría que pensar en la financiación del modelo, defiende que en España se deberían pedir más impuestos, pero que la gente no está dispuesta a pagarlos. Asimismo, cuenta que "vive como puede" a pesar de cobrar una pensión de 2.500 euros y sostiene que "no es justo que un pensionista con más recursos cobre menos, porque si has pagado y trabajado muchos años, la pensión es una consecuencia de lo que has trabajado".

Por otra parte, su hermano Antonio López, que también cobra unos 2.500 euros mensuales con los que puede vivir con tranquilidad, muestra su preocupación acerca el futuro del sistema: "Pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones si no cambian algunas cosas".

Y al igual que su hermano, explica que la diferencia con respecto a los jóvenes es clara: "Los salarios son bajos, los puestos de trabajo, a no ser que seas una persona muy cualificada, son de baja calificación. Por lo tanto, los jóvenes cobran poco dinero, trabajan muchas horas y si quieren comprar una vivienda es muy caro. Nosotros, con nuestra edad, ya tenemos resuelto todo eso".

Para el exprofesor una solución sería un cambio en el sistema de recaudación con la llegada de población joven inmigrante que cotice: "Espero que cambien la manera de recaudar o que venga gente joven de otros países para que paguen impuestos", finaliza Antonio.