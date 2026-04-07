"Mamá, ya estoy en Bilbao. Me envían a un centro": el fraude de familias marroquíes para que País Vasco tutele a sus hijos

Una adolescente, de 16 años, entró a una comisaría de Bilbao. Era verano del 2023. Los agentes la miraron. Ellos ya conocían cuál iba a ser el discurso.

En un principio, Aisha -nombre protegido- habló en árabe. Los policías no le entendían. Entonces, llamaron a un traductor.

—Mi familia me abandonó. Llegué en patera desde Marruecos y no tengo adónde ir— dijo.

El agente Francisco -nombre protegido-, mediante el traductor, le dijo que tramitarían su ingreso en uno de los centros de menores de la capital vasca.

Pero antes de ello, por costumbre, Francisco le dijo a Aisha que si tenía algún número de teléfono al cual llamar en su país para avisarle a un conocido lo sucedido.

Ella dijo que sí. Francisco le entregó el teléfono y ella digitó los números. Tanto él como el traductor se alejaron de la escena para que Aisha tuviera confianza y se pudiera comunicar con tranquilidad.

—Madre, ya estoy en Bilbao. Espero que estés tranquila, que llegué bien. Me identificaron y ahora, se supone, me van a llevar al centro de menores— dijo.

Pensó que nadie la había escuchado.

Momentos después de colgar el teléfono, el traductor le contó a Francisco lo que había escuchado. A él no se le hizo extraño. No era el primer caso que levantaba sospechas por un posible fraude.

La historia le contrariaba. Sabía que algo no iba bien. Aisha no tenía pinta de haber llegado en patera. Tampoco de tener las carencias que mencionaba.

Igualmente, Francisco cumplió con su labor. Hizo el registro y, posteriormente, la llevó al centro de menores.

"Hasta allí llegaba mi trabajo. No supe nada más de Aisha. Pero todos los días recibíamos personas que decían haber sido abandonados o abandonadas. Y muchos de esos casos, posiblemente, eran fraudulentos", asegura Francisco para EL ESPAÑOL.

Perfiles

En algunas ocasiones, los menores que son “abandonados” provienen de diferentes partes de la Unión Europea. No entran en pateras. Por lo general, son viajes en avión.

También, dice Francisco, suelen ser acompañados por familiares hasta las cercanías de la comisaría para cerciorarse de que los menores entren y sean aceptados.

Por ello, para el agente no fue una sorpresa enterarse de que la Policía Municipal de Bilbao, en las últimas dos semanas, ha imputado a dos familias marroquíes, procedentes de Bélgica, por abandonar a menores en la capital vizcaína.

“Esto no es algo nuevo. Ha estado desde siempre. Pero desde 2022 hay un aumento considerable en los casos que se registran en la Policía Municipal”, asegura.

Antecedentes

El patrón siempre se repite, pero los actores cambian, dice Francisco. El caso de Aisha es uno de los cientos que atendió durante más de cinco años en Bilbao.

“Tuve que atender a hombres que, con seguridad, superaban los 40 años. Ellos decían que eran menores de edad y portaban documentación falsa. Todo para poder ir a un centro de acogida”, añade.

En otra ocasión, también atendió a un menor que, supuestamente, se había accidentado.

"Vi cómo se retorcía del dolor en el suelo y después, cuando la ambulancia se lo llevó, me contaron que se puso feliz. Eso es porque hay una ayuda de emergencia que les da 2.300 euros por eso", expresa.

Para Francisco el problema no es una mafia. Tampoco hay organizaciones detrás de ello. Son jóvenes que, explica, van a Bilbao con un relato aprendido y con respuestas preparadas.

“Las familias marroquíes lo que buscan es tener una boca menos que alimentar y también que esos hijos, cuando perciban ayudas, les envíen dinero”, dice.

En ello concuerda un funcionario de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.

Una de las particularidades de estos casos es que el perfil de los menores proviene de familias "con recursos, con nivel y que no están huyendo de nada. Quieren colocar en el sistema al adolescente porque saben lo que hay".

Adicionalmente, el funcionario analiza que, con ello, hay un cambio “en el tablero”. No son casos aislados. Son situaciones premeditadas.

"El problema que se está generando es que es un método replicable y no requiere de mafias, tampoco de pateras. Esos menores provienen de vuelos dentro del espacio Schengen", asegura.

Para él, no se les debe tratar como inmigración irregular dado que están entrando legalmente a España. "Lo que tienes es un posible abandono de menor y un uso fraudulento del sistema", concluye.

Ahora esos menores ya no arriesgan su vida en pateras -aunque hay otros casos en los que sí-. Esta nueva modalidad de inmigración ocurre en zonas grises, en las que un vacío legal les otorga un salto más cómodo.