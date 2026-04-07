Un chófer soplón, un falso cura secuestrador, 'Polla de Hierro' y otros 9 acusados: el bestiario del juicio de la trama 'Kitchen'

"No te he podido conseguir nada más que billetes de 500 tronco".

Con esta frase más propia del argot juvenil que de una conversación entre dos policías, se dirigía el excomisario Villarejo al denominado cocinero de la operación Kitchen, el chófer y agente Sergio Javier Ríos Esgueva.

La trama judicial que cerca a la cúpula de Interior bajo el mandato de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo afronta estos días su recta final. Arranca el juicio.

Anticorrupción y numerosas acusaciones sientan en el banquillo a exjerarcas de Interior, como el que fuera el propio ministro en tiempos de Rajoy, Jorge Fernández Díaz; al ex secretario de Estado y mano derecha de Díaz, Francisco Martínez Vázquez, o al ex nº2 de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Sin embargo, los tentáculos de la Kitchen también salpicaron a otros personajes de la trama, como fue el falso cura secuestrador de la familia Bárcenas, Enrique Olivares, y el exmarido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, alias Polla de Hierro.

De izquierda a derecha y sentados en la primera fila, el exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz (i) y su número dos, Francisco Martínez (2i), ex secretario de Estado de Seguridad, Eugenio Pino (2d), exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y Marcelino Martín Blas (d), antiguo responsable de Asuntos Internos. Efe

El 'cocinero'

Sergio Javier Ríos Esgueva. Funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y chófer de Bárcenas. Exmilitar nacido en el 75. Ceuta.

Era una persona de máxima confianza de Bárcenas y con posibilidad de "entrar hasta la cocina". De ahí el nombre de Kitchen.

Según figura en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Ríos Esgueva era la persona que desde principios de febrero de 2013 ejercía de chófer del matrimonio Bárcenas.

El exchófer de Bárcenas, Sergio Javier Ríos Esgueva. Europa Press

Él sabía todo acerca del extesorero popular y de su mujer, Rosalía Iglesias. Dónde comían, a quién veían... Y también era conocedor de sus conversaciones privadas.

A cambio de un sueldo mensual de en torno a los 2.000 euros, el objetivo de Ríos Esgueva era obtener información sensible de Bárcenas.

Por esas labores de espionaje realizadas, Interior le recompensó con un puesto en la Policía Nacional. Entró al Cuerpo gracias a las "maniobras de la Secretaría de Estado pese a que no cumplía los requisitos" para acceder al mismo.

Ingresó en la Escuela, situada en Ávila, en 2015. Su primer destino, en prácticas, fue en la comisaría de distrito de Moncloa-Aravaca, en Madrid.

El 23 de junio de 2017 obtuvo finalmente destino en la Unidad de Extranjería y Documentación. Cuatro días después, fue enviado a laBrigada Móvil, la Policía del Transporte.

Debido a su implicación en la Kitchen, en septiembre de 2021 fue suspendido de empleo y sueldo. La Fiscalía pide 12 años y cinco meses de prisión por su implicación en la trama.

El falso cura y 'Polla de Hierro'

Propio de un sainete. El falso cura. Enrique Olivares, de 75 años, entró pistola en mano a la casa de los Bárcenas en Madrid el 23 de octubre de 2013 con el fin de robar varios pendrives con documentación sobre la supuesta caja B del PP.

Una documentación "que pudiera hundir al Gobierno".

El atuendo sacerdotal no fue aleatorio. Si entró disfrazado fue porque sabía que Rosalía, la esposa de Bárcenas, "era muy religiosa" y, al ver a una persona así, "le inspiraría confianza".

Olivares, cuando se encontró con la esposa del extesorero popular, con la sotana y el alzacuellos, dijo ser un "sacerdote de instituciones penitenciarias" y que "quería informarle sobre la situación de su marido".

El falso cura es un delincuente común. Ingresó en la prisión de Cuenca en 2018, pero le dio un ictus y fue trasladado a Estremera (Madrid), una prisión con más medios sanitarios.

El extesorero del PP Luis Bárcenas (izquierda), su mujer, Rosalía Iglesias (d), y el falso cura Enrique Olivares. EE

Y luego está el apodado por Villarejo Polla de Hierro. El que fuera el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, estuvo vinculado con la Kitchen.

El mote surge de la influencia política de Cospedal. El pintoresco apodo fue escuchado por primera vez en una grabación del excomisario.

Anticorrupción mantiene que la amistad entre López del Hierro y Villarejo fue clave en la captación del chófer de Bárcenas.

María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro en una imagen de 2019.

López del Hierro consolidó su relación con Cospedal en 2009, pero conoce a Villarejo desde mucho antes, cuando ambos arrancaban sus primeros negocios.

Cabe destacar que ni el falso cura ni Polla de Hierro están acusados en la trama Kitchen.

El excomisario Villarejo

Otro de los sujetos que se sienta en el banquillo de la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional es el excomisario José Manuel Villarejo Pérez.

El ex mando policial, principal investigado del caso Tándem, ya ha sido condenado en dos ocasiones.

Villarejo encargó, y siempre de acuerdo con el escrito de acusación, ganarse la confianza y lograr la colaboración del cocinero en la trama a cambio del sueldo de 2.000 euros.

El excomisario de la Policía, José Manuel Villarejo. G.V/EP

Y, para asegurarse su silencio, le garantizó la plaza en la Policía Nacional, que finalmente sí le adjudicaron.

Para Villarejo, solicitan una pena de 19 años de cárcel por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho.

Ministro y mano derecha

Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez Vázquez conformaban la cúpula del Ministerio del Interior bajo el mandato de Rajoy. El 1 y el 2.

Fernández Díaz era el titular de la cartera, mientras que Martínez Vázquez era el secretario de Estado de Seguridad.

El secretario de Estado de Seguridad jurando su cargo ante Fernández Díaz, situado a la izquierda de la imagen. E.E.

Ambos están acusados de ordenar el espionaje al extesorero del PP mediante todo este operativo.

Fernández Díaz "estaba al tanto de todos los movimientos del operativo siendo informado puntualmente por su secretario de Estado", Martínez Vázquez, con el fin de evitar el procedimiento de la Gürtel.

Para ambos investigados, la Fiscalía pide 15 años de prisión.

'Cospedín' y el exDAO

Andrés Manuel Gómez Gordo. Inspector jefe de la Policía y también llamado Cospedín por su cercanía a la exministra de Defensa, exsecretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que el marido de Cospedal, López del Hierro, fue quien puso en contacto al inspector Gómez Gordo, apodado Andy, con el comisario Villarejo, para que ambos captaran como topo al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos.

Cospedal y Gómez Gordo en una imagen de archivo

Por su parte, el ex Director Adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, es otro de los sentados en el banquillo.

El exnúmero dos de la Policía sostuvo ante el juez cuando fue citado a declarar como investigado el pasado 17 de enero de 2019 que fueron los responsables de Asuntos Internos de la Policía quienes le propusieron realizar la investigación.

De izquierda a derecha, Fernández Díaz, extitular de Interior; en el centro, Pino, el exDAO, y a la derecha, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. E. E.

Para Cospedín y el exDAO, la Fiscalía solicita 15 años de prisión.

Asuntos Internos

Otra de las piezas claves en la Kitchen es el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

Lideró la Unidad que evita los casos de cohecho en el Cuerpo entre 2012 y 2015.

Martín Blas negó rotundamente cualquier participación en el espionaje a Luis Bárcenas y su familia, afirmando que "jamás tuvo conocimiento de la existencia de un operativo policial" para sustraer documentación ni recibió órdenes de Pino.

El exjefe de Asuntos Internos, Martín Blas. Congreso de los Diputados

Su abogado atribuyó su imputación a la "animadversión" de Villarejo, Pino y otros mandos, y acusa a las acusaciones de actuar con "temeridad y mala fe"; la Fiscalía pide 2 años y 6 meses por encubrimiento.

El Ministerio Fiscal pide 16 años de cárcel.

Cercanos al exDAO

José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y José Luis Olivera Serrano. Otros tres mandos policiales más en el banquillo

Fuentes Gago fue inspector jefe de la Policía con Pino como DAO y al mismo tiempo su jefe de gabinete, mientras que Díaz Sevillano era el llamado "hombre de confianza" de Pino y Olivera Serrano también ostentó el cargo de comisario.

El inspector de la Policía, José Ángel Fuentes Gago. Congreso de los Diputados

A los tres se les acusa de tener conocimientos del espionaje al extesorero del PP.

Para este trío policial, la Fiscalía también solicita 16 años de prisión.

La Audiencia Nacional arrancó ayer el juicio y lo prolongará hasta el próximo 30 de junio.