María Jesús San José, la socialista vasca que se preocupa por las víctimas de Franco pero excarcela a los asesinos de ETA

El 12 de julio de 2024, una desconocida María Jesús San José, que ya era consejera de Justicia del País Vasco, fue preguntada en un acto público por un permiso extraordinario que se le había concedido a la etarra 'Anboto' para salir de prisión a cuidar a su madre.

En aquella ocasión, echó balones fuera al asegurar que se trataba de "un permiso basado en una instrucción de 2012, cuando gobernaba Mariano Rajoy y las competencias en materia de instituciones penitenciarias no estaban transferidas a la comunidad".

Marcó tanta distancia con esa noticia que incluso afirmó que su departamento se había enterado esa misma mañana "por una noticia en un medio de comunicación".

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, en una imagen de archivo. Europa Press

Llevaba solo unos días en el cargo.

Pero menos de dos años después, en su historial político se destaca la aprobación de regímenes de semilibertad a 47 presos de ETA.

Este posicionamiento se interpreta como "una cesión a las exigencias de Bildu con la única finalidad de permanecer en el poder".

Así lo explican a EL ESPAÑOL fuentes que abandonaron el Partido Socialista de Euskadi.

Una de esta, asegura que en la formación autonómica "hay un sector que no está satisfecho con la liberación de los presos a cambio de nada y sin arrepentimiento".

Otra califica a la propia María Jesús San José como "la mano ejecutora de un pacto no verbalizado del Gobierno de Sánchez con Bildu".

Santuario socialista

María Jesús Carmen San José López nació en 1966 en Sestao, un municipio vizcaíno que ha sido históricamente uno de los núcleos más importantes del socialismo vasco.

Crecer en ese entorno obrero, en una comunidad políticamente articulada en torno al socialismo, influyó en la percepción política de San José.

Sin embargo, los años de su juventud estuvieron marcados en el País Vasco por el azote de la banda terrorista ETA.

Imagen fechada en 2017 en la que una pintada en una pared de Iturmendi (Navarra) ensalza a ETA. Efe

Tras completar su educación secundaria, San José cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Deusto entre 1984 y 1989.

La elección de esta universidad no era casual: se trataba del centro universitario de referencia de Bilbao y sus alrededores, donde se formaron muchos de los abogados y políticos destacados del País Vasco.

De hecho, por sus aulas pasaron otras figuras del socialismo euskaldún, como es el caso de Idoia Mendia, a quien sucedió en 2016 en su primera etapa como consejera de Justicia.

San José se incorporó a la función pública en 1994 como asesora jurídica del Gobierno Vasco, apenas un año después de que el Partido Socialista de Euskadi se fusionara con la formación Euskadiko Ezkerra, dando lugar al actual PSE-EE.

De manera que antes de ser una figura de primera línea, acumuló dos décadas de experiencia como técnica y asesora jurídica en la Administración vasca.

En 1996 pasó al Departamento de Interior, y en 1997 al de Justicia, Empleo y Seguridad Social, donde permaneció 13 años.

Uno de los saltos más importantes de su carrera tuvo lugar en 2015, cuando fue nombrada directora de Función Pública de la Diputación Foral de Álava.

Este traslado a Vitoria-Gasteiz, capital del territorio histórico de Álava, marcaría su nueva identidad política: San José pasaría a ser una figura del PSE alavés, con militancia activa en la ejecutiva provincial.

Primera etapa

El salto a la Consejería llegó apenas un año más tarde, cuando el lehendakari Iñigo Urkullu la nombró titular del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

Era la primera vez que San José ocupaba un cargo de primer nivel en el Ejecutivo autonómico, y lo hizo en una cartera que combinaba las políticas de empleo —muy sensibles en la Euskadi postcrisis— con las de justicia.

Durante ese período (2016-2020), la consejera impulsó diversas políticas de conciliación laboral y familiar, y se mantuvo activa en los debates sobre memoria democrática.

Sin embargo, no fue un mandato marcado por grandes controversias.

Segunda etapa

En las elecciones autonómicas de 2020 no repitió como consejera, y desempeñó la legislatura como diputada del Parlamento Vasco.

No fue hasta 2024, tras las elecciones autonómicas, que el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, la designó consejera de Justicia y Derechos Humanos: una cartera de enorme peso simbólico y político en Euskadi.

San José se puso al frente de un departamento que, por primera vez, asumía la gestión integral de las prisiones vascas, después del traspaso de competencias penitenciarias del Estado a la Comunidad Autónoma.

Desde su llegada al cargo, San José anunció un "cambio de ciclo" en las políticas de memoria, se implicó en la entrega de los llamados "Cuadernos de Memoria y Reconocimiento" a familias de víctimas de ETA cuyos casos no habían sido esclarecidos del todo, e inauguró exposiciones sobre el terrorismo de ETA, los GAL y el nazismo.

También sorprendió en enero de 2026 visitando el Valle de Cuelgamuros [antiguo Valle de los Caídos] acompañada por dos familias vascas.

En esta infraestructura se hallan los cuerpos sin vida de ciudadanos vascos que murieron durante la Guerra Civil.

San José acudió para asistir a una entrega de restos inhumados a sus respectivos familiares.

Regímenes de semilibertad

Pero la acción que ha generado mayor controversia es la política penitenciaria respecto a los presos de ETA.

Pintada a favor de ETA EFE

Desde que asumió la consejería en junio de 2024, San José ha concedido el tercer grado que permite salir de prisión de lunes a viernes durante el día a un total de 34 presos etarras, además de aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario [un régimen de semilibertad] a otros 13 internos.

San José ha defendido sistemáticamente estas decisiones apelando al principio de legalidad: "Estoy aquí para cumplir la ley y no para juzgar de nuevo a las personas".

Sin embargo, numerosos sectores de la política e incluso asociaciones de víctimas del terrorismo como la AVT han protestado contra esto, al considerar que se conceden estos regímenes penitenciarios sin constatar que los presos de ETA hayan mostrado arrepentimiento por sus acciones.

A pesar de las polémicas por la política penitenciaria, San José niega estar dando la espalda a los familiares de las víctimas del grupo armado.

En julio de 2024 afirmó ante víctimas que no cesaría "en el intento de conseguir que cuando los presos de ETA salieran de prisión lo hicieran admitiendo no sólo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado".

En noviembre declaró que no se cansa de "pedir a los presos que reconozcan el daño causado y que colaboren con la justicia".

La figura de San José encarna una de las tensiones más profundas de la política vasca contemporánea: la que enfrenta el principio de legalidad en la ejecución penitenciaria con la exigencia moral de las víctimas de que los terroristas demuestren arrepentimiento genuino antes de obtener beneficios.

San José sostiene que ambas exigencias son compatibles —aplicar la ley y pedir arrepentimiento— y que negarse a aplicar la ley por razones políticas sería, en sí mismo, un acto ilegítimo.

En cambio, las principales asociaciones de víctimas de ETA no comparten sus políticas.