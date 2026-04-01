Díaz-Balart, el 'halcón' más cercano a Marco Rubio: 'Ceuta y Melilla no están en España sino en Marruecos. Estas cosas se discuten entre amigos y aliados'

A Mario Díaz-Balart (Fort Lauderdale, Miami, 1961) nadie puede darle lecciones sobre la historia de Cuba.

Este congresista estadounidense, del Partido Republicano y ascendencia cubana, es sobrino del mismísimo Fidel Castro y proviene de una familia muy ligada a la política del país antes de la Revolución.

Pero más allá de su historia personal, en el plano político se desempeña como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y preside el Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados.

El congresista Mario Díaz-Balart, uno de los 'Crazy Cubans', junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En otras palabras, tiene gran influencia sobre la política exterior y los presupuestos de ayuda internacional.

Desde su despacho de Miami, atiende a EL ESPAÑOL en un momento especialmente convulso para las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España.

Una crisis que comenzó cuando el Gobierno de Madrid negó a Washington usar las bases militares conjuntas de Rota y Morón para operaciones vinculadas a la guerra contra Irán. Ya entonces Donald Trump amenazó con cortar todo el comercio con España.

Pero esta semana, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez fue un paso más allá y cerró también el espacio aéreo español a los aviones militares estadounidenses implicados en ese conflicto.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado la postura española de "inaceptable" y ha planteado revisar el papel de la OTAN.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Reuters

En este contexto, Mario Díaz-Balart tacha la postura del Gobierno español, de "decepcionante": "Este individuo [Pedro Sánchez] está poniendo en peligro la alianza entre Estados Unidos y España".

Y esta posición, a su juicio, puede traer consecuencias negativas relacionadas con la presencia de las bases militares de Washington en suelo español.

"Hemos visto que [Sánchez] es un presidente que actúa en formas agresivas y no me sorprendería si la Administración de EEUU está buscando opciones alternativas que sean distintas a las que hemos tenido con España por muchas décadas".

Aunque Díaz-Balart subraya que apoya que ambos países mantengan buenas relaciones. "Sin embargo, parece que el señor Sánchez estima más la relación con los dictadores de Irán, Cuba y Venezuela que con los Estados Unidos",

PREGUNTA.– ¿Estados Unidos contempla a Marruecos como una alternativa donde llevar las bases militares si España sigue con su postura de 'no a la guerra'?

RESPUESTA.– Es interesante, porque Ceuta y Melilla están en territorio marroquí. La actitud del Rey de Marruecos ha sido positiva.

Siempre es interesante ver cuál es la realidad geopolítica y geográfica de Marruecos, estos son temas importantes para este país.

La relación entre EEUU y el país alauita se ha mantenido consistente, es muy importante, hay una alianza que ha permanecido incluso en épocas difíciles.

Y esas son preguntas que existen: la actitud de Ceuta y Melilla y si son parte de España o deben ser parte de Marruecos son temas que siempre están abiertos y se resuelven a través de alianzas y de amistad.

Pero es muy triste que este individuo [Sánchez] esté poniendo en peligro esa alianza entre los Estados Unidos y España, algo que no ha hecho el Reino de Marruecos.

P.– ¿Esta postura de Pedro Sánchez puede suponer que Estados Unidos apoye a corto plazo una soberanía marroquí de Ceuta y Melilla?

R.– Eso sería una decisión de la Administración, pero repito que la relación entre Marruecos y los Estados Unidos ha sido muy larga, muy positiva.

Igual que la relación con España ha sido muy larga y muy positiva.

La cuestión es que Ceuta y Melilla no están en el territorio geográfico de España, están en el territorio de Marruecos, y ese tipo de cosas se establecen, se negocian y se discuten entre amigos y aliados.

Pero es triste que Pedro Sánchez parezca estar empecinado en esas alianzas con dictaduras corruptas [Irán, Cuba y Venezuela].

La pregunta es, ¿cuál va a ser la actitud de los Estados Unidos? Y el presidente Trump es un individuo con el cual yo sugiero a todo el mundo que no se juega.

Un avión KC-135 de la Fuerza Aérea estadounidense en la base de Morón, en una imagen de archivo. Marcelo del Pozo Reuters

P.– Más allá de las bases militares, ¿cómo está afectando el 'no a la guerra' del Gobierno de España las relaciones Madrid-Washington? ¿Se empieza a ver a Pedro Sánchez más como una especie de enemigo que como un aliado?

R.– Hay que admitir que Sánchez es bastante consistente, en el sentido de que cuando hablamos de su actitud hacia el dictador Maduro, hacia la dictadura en Cuba o en Irán…

Ahí desafortunadamente es relativamente consistente en, aparentemente, siempre buscar pretextos para, si no ayudar a esas dictaduras, al menos no hacer nada que las pueda molestar.

Siempre parece estar no del lado de los pueblos de esos países, tampoco de sus aliados, pero sí de los dictadores y eso es algo que se nota. Ha sido bastante consistente en buscar pretextos para ayudar a las dictaduras antidemocráticas

P.– ¿Qué espera el Gobierno de EEUU de Pedro Sánchez a corto plazo?

R.– Uno espera que los aliados se comporten como tal. Y esta ha sido una alianza muy importante por décadas, una relación muy estrecha, muy importante y muy positiva para España y para los Estados Unidos.

Pero repito, parece que el señor Sánchez estima más la relación con estos dictadores que con los Estados Unidos, y eso es desafortunado porque cada actuación tiene consecuencias.

Yo siempre he apoyado y sigo apoyando esa relación tan importante, pero repito, Pedro Sánchez creo que es un caso emblemático de algunos que quieren que los Estados Unidos vengan a ayudar, a asistir con dinero, equipo y hasta sangre norteamericana cuando les hace falta a ellos.

Pero cuando es al contrario, dicen 'no, eso no es nuestro problema'. Sánchez, más que eso, parece siempre estar del lado de las dictaduras.

Intervención en Cuba

Mario Díaz-Balart conforma, junto a los congresistas Carlos Giménez y María Elvira Salazar, el trío apodado por el propio presidente de la Cámara, Mike Johnson, como los 'Crazy Cubans'.

Los miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez (I-D), conocidos como los 'Crazy Cubans'.

El grupo conversó directamente con Trump por teléfono para pedirle que endureciera las sanciones contra Venezuela y logró que el año pasado la Administración cancelara la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar allí.

Un éxito político que tenía el objetivo de aislar y presionar al régimen chavista.

Esto demostró su influencia real -conjunta con Carlos Giménez y María Elvira Salazar- sobre la agenda de la Casa Blanca, especialmente en los asuntos relacionados con América Latina.

En este ámbito, Díaz-Balart es especialmente crítico contra el régimen de La Habana.

Su lucha por la liberación de Cuba está directamente relacionada con su vinculación familiar con Fidel Castro.

Su tía, Mirta, fue la primera esposa del dictador caribeño. Pero además, su padre, Rafael, fue líder de la llamada 'Mayoría' en la Cámara de Representantes de Cuba durante la dictadura de Batista.

La familia Díaz-Balart tuvo un papel muy relevante durante este período histórico de la isla que finalizó tras la Revolución que llevó al poder al castrismo.

De ahí viene la ideología anticastrista de Díaz-Balart, que a pesar de haber nacido en Fort Lauderdale (Miami), siempre se ha movido en un entorno en el que la política ha estado presente.

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel EFE

P.– ¿Qué planes tiene Estados Unidos a corto plazo para Cuba?

R.– El presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, tienen una actitud muy consistente.

Ambos han dicho que esta dictadura lleva casi siete décadas sin elecciones, sin libertad de prensa, con miles de presos políticos incluyendo hasta menores de edad, músicos que tienen sentencias de décadas de prisión solamente por participar en una canción...

Tuvimos una audiencia en Washington con miembros de la Inteligencia de Ucrania, y según ellos, hay 20.000 tropas cubanas luchando a favor de Putin en suelo ucraniano.

Sabemos que los que estaban guardando al corrupto narcodictador en Venezuela eran cubanos. También lo que el pasado secretario general de la OEA ha dicho públicamente en múltiples ocasiones: que era básicamente un ejército de ocupación cubano en Venezuela.

Esta es una dictadura que ha sido muy dañina para el mundo y más particularmente para su propio pueblo, donde hay más de 1.000 presos políticos, donde no hay una economía.

Este presidente, Trump, ha dicho que eso no es aceptable y no está dispuesto a aceptar lo que todo el mundo sabe que es un cáncer para su propio pueblo y para todo el hemisferio.

Y es un presidente que actúa. No le gusta utilizar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero si tiene que recurrir a ellas, lo hace de una forma eficaz y con resultados muy, muy, muy devastadores para los enemigos y positivos para la humanidad.

Lo hemos visto a través de los años que lleva en la presidencia. Por eso yo le recomiendo a la tiranía en Cuba que, si no creen aTrump, deberían preguntarle al señor Maduro, que parece que tampoco lo creyó.

P.– ¿En qué término se encuentran las negociaciones que Díaz-Canel dijo que estaban en marcha, a pesar de que al poco tiempo Trump dijo que tendrá 'el honor de tomar Cuba'?

R.– Díaz-Canel tiene menos poder que un perrito de falda, es el títere de turno. El poder es uno: Raúl Castro.

Se han mantenido conversaciones con varias personas que rodean a Raúl Castro, pero yo no las pondría en la categoría de negociaciones.

Son conversaciones más similares a las que el mismo presidente Trump mantuvo con Maduro, que no fueron para darle concesiones o para negociar: eran para hacerles saber que Trump no está jugando y que esa dictadura no es aceptada.

Transición en Venezuela

P.– ¿En qué punto se encuentra la transición a la democracia en Venezuela? ¿Existe algún líder en quien el Gobierno de EEUU confíe para sustituir a Delcy Rodríguez, o planean seguir conversando con ella para dirigir esta etapa?

R.– El mismo presidente de los Estados Unidos dijo recientemente: 'A mí me gusta mucho Delcy porque está haciendo lo que yo digo. Si no hace lo que yo le digo, ya no me va a gustar'.

La Administración ha tenido siempre muy claro que, para que haya normalización real, inversión, estabilidad y un futuro para Venezuela, este proceso tiene que culminar con elecciones libres.

Para eso hay ciertas cosas que todavía tienen que ocurrir. Hasta ahora el régimen en Venezuela está actuando, está cumpliendo los términos de esas conversaciones.

No pueden ser elecciones cosméticas, el pueblo de Venezuela debe poder determinar quiénes serán sus mandatarios legítimos.

Imagen de Nicolás Maduro compartida por Donald Trump.

Intervención en Irán

P.– ¿Qué balance hace sobre la intervención de Estados Unidos en Irán?

R.– Está yendo asombrosamente bien. Obviamente, las acciones bélicas siempre son peligrosísimas y se tratan de evitar.

Pero aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Número uno, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que Irán tenía este programa nuclear para proveer electricidad barata al pueblo. Estaban buscando armamento nuclear.

Número dos, todo lo que este régimen ha dicho a lo largo de su existencia son mentiras. Las Fuerzas Armadas de Irán han sido totalmente diseñadas para proteger su capacidad nuclear porque esa era la meta primordial.

Los Estados Unidos le ofrecieron darle gratis todo el material nuclear para desarrollar un programa pacífico y no lo quisieron.

Y este presidente [Trump] no está dispuesto a seguir con esa hipocresía de creer algo en lo que nadie sensato puede creer, y por lo tanto tuvo que tomar esa medida.

Esto ha sido militarmente bueno. Lo que vimos, también en Venezuela, demuestra la capacidad suprema que tienen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que no se comparan con ninguna otra fuerza armada del mundo.

Irán contaba con equipo ultramoderno ruso y chino, igual que en el caso de Venezuela.

Esta intervención, militarmente, ha sido asombrosa. Están muy por delante de lo que tenían en los planes para estos momentos en cuanto a la destrucción de la habilidad del régimen de exportar el terrorismo, también en acabar con sus capacidades nucleares y de misiles.

El problema más grande que hemos visto en esta guerra han sido los drones iraníes. Son los mismos que exportaban a Rusia.

Pero el armamento que Irán poseía está siendo destruido sistemáticamente de una forma brillante.

Yo sé que esto se va a terminar cuando el presidente decida que la meta militar se ha logrado. Y yo creo que eso no se demorará mucho más tiempo.

Las defensas de la OTAN destruyeron un misil procedente de Irán en elespacio aéreo de Turquía. Reuters

P.– En febrero publicó un tweet en el que afirmaba que "las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua no sobrevivirán a otro período de liderazgo de Estados Unidos bajo el presidente Trump". Maduro ha caído, y todas las miradas están puestas sobre Cuba. ¿Cree que ese régimen caerá incluso antes que el de Irán?

R.– El régimen iraní tiene múltiples niveles, pero muchos de sus líderes puestos a dedo han sido eliminados. Se trata de un régimen que no tiene el apoyo popular, pero tiene las armas.

Y en el caso de Cuba hay una dictadura que tampoco tiene apoyo popular. Vemos que los cubanos se están echando a las calles continuamente en todos los municipios de la isla. Los apagones allí no comenzaron después de la captura de Maduro. Esto ya lleva más de un año.

Y eso se debe a la corrupción, a la incapacidad del régimen de tener una economía que funcione, de resolver ningún problema.

Ha perdido toda legitimidad posible, y todo eso les ha caído al mismo tiempo que se han encontrado con un presidente que no está dispuesto a pretender que un dinosaurio que tiene 93 años [Raúl Castro], nunca electo, que está ahí solamente por las armas y la crueldad, representa a un Gobierno legítimo.

Yo trabajé muy de cerca con Trump en su primer término y con el entonces senador, Marco Rubio, en temas de Latinoamérica.

Entonces estaba convencido, y lo sigo estando, de que las dictaduras en este hemisferio, la de Venezuela, la de Cuba y la de Nicaragua, no hubiesen sobrevivido a otros cuatro años de una presidencia de Donald Trump.

Y eso lo decía porque trabajé de cerca con el presidente y su Administración y vi cómo piensa y lo que estaba haciendo y quería hacer.

La dictadura de Cuba yo creo que será la próxima. Y después, la de Nicaragua.

Estoy convencido de que no van a sobrevivir a esta Administración del presidente Trump porque no está dispuesto a jugar al jueguito de que estas dictaduras deben tratarse como si no fueran corruptas, asesinas, muy dañinas para su propio pueblo y para todo el hemisferio.

Yo nunca he estado dispuesto a poner una fecha. Pero aunque yo nunca apuesto, apostaría a que la próxima que va a caer es la dictadura de La Habana.