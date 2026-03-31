El 112 debió derivar a bomberos la llamada de la pasarela de El Bocal: así lo marca el protocolo para "un fallo de estructura"

El vecino que llamó al 112, el lunes 2 de marzo, justo 24 horas antes de que seis jóvenes muriesen en la pasarela de El Bocal, alertó del mal estado de la estructura y la operadora del 112 debió movilizar a los bomberos para que interviniesen en la pasarela, en vez de derivar ese aviso a la Policía Local de Santander.

Así lo establece el protocolo del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA): “El objeto del presente documento es determinar las emergencias en las que es necesario que se movilice el Jefe de Guardia (Jefe de Parque en el turno de guardia) en función de la tipología de intervenciones y de la envergadura del riesgo para personas, bienes o medio ambiente”.

“La siguiente relación de emergencias, distribuida en función de la tipología de las mismas, tiene el objetivo de determinar en cuáles es preciso que se movilice el Jefe de Guardia y acuda al lugar del incidente para realizar una gestión eficaz de los medios disponibles, utilizando el principio de proporcionalidad de competencia operativa”.

El jefe de guardia de bomberos suele ser un sargento y se debe recurrir a su figura en 17 tipos concretos de emergencia. La número doce se correspondería -a priori- con la pasarela de El Bocal: “Accidente en industria / fallo de estructura / explosión con personas atrapadas. En todos los casos, se movilizará al jefe de guardia”.

A partir de ahí, el jefe de guardia de bomberos podría haber catalogado el aviso y haber establecido medidas, como por ejemplo, cerrar la pasarela de El Bocal al paso de peatones. “Emergencias de Nivel 1: Aquellas que no suponen un riesgo inminente para personas, pero que requieren la intervención de Bomberos. Emergencias de Nivel 2: Aquellas que suponen un riesgo inminente para personas”.

Una captura de lo que dice el protocolo del del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).

Todo apunta a que este es el motivo por el que la magistrada ha incluido a la operadora del 112 en el paquete de investigados por la tragedia de El Bocal. Allí murieron Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Ainara y Xabi, debido a que la pasarela se convirtió en un tobogán mortal hacia un acantilado, en cuanto pusieron un pie en la estructura la tarde del martes 3 de marzo, a pesar de que un día antes un vecino alertó de sus problemas.

Esta técnico de la centralita del 112, supuestamente, no aplicó bien el protocolo operativo del SEMCA porque debió desviar esa llamada del vecino al jefe de guardia de alguno de los seis parques de bomberos de Cantabria. Por lógica, al que se ubica en Santander, aunque había otros en la línea de costa como el de Laredo o Valdáliga.

“La legislación de Cantabria define cómo deben actuar las operadoras del 112 y recoge que el fallo de una estructura es competencia única de los bomberos. Lo primero que hay que hacer es enviar al jefe de guardia en todos los casos: eso es lo que debería haber ocurrido cuando un señor llamó para denunciar fallos en la integridad de la pasarela”.

Tal reflexión la realiza Jesús Nieto, abogado defensor de la primera investigada en esta trágica historia: la agente de la Policía Local de Santander, a la que se derivó la llamada de marras que hizo un vecino al 112. “A nadie se le ha ocurrido mirar en internet esa normativa”. “¿Cómo es posible que nadie llamase a los bomberos?”

“Dejando lo sucedido al margen que es verdaderamente terrible, mi clienta está investigada por hacer lo que dice el protocolo de Servicio de Emergencias de Cantabria. ¿Nadie tiene ni idea de cómo funciona?, tal y como se pregunta el letrado Jesús Nieto, al tiempo que avanza que aportará ese documento a la magistrada, como prueba de la inocencia de su clienta.

Todos los círculos rojos se corresponden con tornillería oxidada o partida en la pasarela de El Bocal. Cedida

De hecho, el abogado explica que la agente de la Policía Local de Santander en su declaración afirmó a la magistrada que no envió un coche patrulla a la pasarela de El Bocal porque estaría “usurpando las funciones” de la centralita del 112 y de los bomberos. “Cuando mi clienta declaró mostró extrañeza porque nadie era consciente de la normativa del SEMCA”.

“En Emergencias está todo protocolarizado para que la subjetividad humana sea mínima y parece que nadie conocía esos protocolos”. “En las competencias de bomberos se recoge que en los fallos de estructuras hay que enviar al jefe de guardia de bomberos en todos los casos”. “En sus funciones se establece que tendrá la facultad única de cerrar o permitir accesos”. "Eso es lo que mi clienta declaró en el juzgado".

De forma que la operadora del 112 que declaró el viernes como testigo ha pasado a estar investigada, junto a la policía local y el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación de Costas y el director de Obras de la senda costera que incluye la pasarela de El Bocal. "La estructura estaba ruinosa: eso es obvio", sentencia el letrado.

A pesar de que la Policía Nacional sostiene como hipótesis del siniestro que "cedió la tornillería de la pasarela", a causa de un proceso de oxidación por exposición al salitre, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha solicitado un informe pericial a un ingeniero -con conocimientos técnicos- para afinar en las conclusiones de la tragedia y determinar si hay que ampliar la lista de investigados.

Entretanto, en Santander se han producido protestas para mostrar su solidaridad con las familias de los seis jóvenes fallecidos y con Ainara: la única superviviente de aquella funesta celebración que protagonizaron el 3 de marzo, cuando cruzaron la senda costera tras conocer la asignación de sus prácticas de empresa y sus Eramus en el Grado Superior de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal del CIFP La Granja.

'Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal'. Es el lema que se ha podido leer en una protesta ciudadana para exigir responsabilidades penales a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander, por su dejadez con el proyecto de la senda costera desde el Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, y cuyos miradores y pasarelas que conectaban acantilados se reclamaba su demolición desde 2014.

Una de las protestas ciudadanas que ha tenido lugar en Santander tras la tragedia de El Bocal. Cedida

“Estamos esperando el informe pericial que es mucho más relevante que el de la Policía Nacional”, según sostiene el letrado Jesús Nieto, encargado de defender a la agente de la Policía Local de Santander, primera investigada en la tragedia de El Bocal', o "cabeza de turco", como su abogado la denomina.

“Mi clienta, como agente de la Policía Local, era la que debía recibir órdenes porque la competencia única es de bomberos”. “La cuestión aquí es por qué no se mandó desde el 112 al jefe de guardia de bomberos porque ellos son los que tienen el conocimiento y la cualificación técnica. Unos policías locales no saben cómo funciona la estructura de un puente”.

- ¿Usted ha solicitado que la operadora del 112 pase de testigo a investigada?

- Jesúsb Nieto: Como estrategia de defensa, yo no he pedido que esta muchacha del 112 esté investigada. Yo parto de la base de que ella actuó como le habían enseñado, con poca formación, cuando en un fallo de estructura no llama a los bomberos que es lo que dice el protocolo del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).

La formación que tiene es bastante paupérrima y se quiere cargar sobre ella toda la culpabilidad, cuando aquí, realmente, hay que culpabilizar a determinados estamentos políticos que han permitido que a pesar de las denuncias que había sobre la pasarela, desde el año 2014, han pasado olímpicamente de su clausura, rehabilitación o derrumbe. Es una verdadera temeridad que la pasarela de El Bocal siguiera abierta.