El viento agrava un incendio en Sierra Espuña (Murcia) que ha devorado 400 hectáreas y movilizan a la UME

Una brigada forestal, este domingo, trabajando en la extinción del incendio en Sierra Espuña. Marcial Guillén / Efe

El viento se ha convertido en el peor enemigo del incendio forestal declarado en Sierra Espuña: uno de los pulmones verdes más importantes de la Región de Murcia.

De momento, desde el Ejecutivo de la Región de Murcia confirman que las llamas han arrasado 400 hectáreas y la Delegación del Gobierno ha movilizado a la UME: la Unidad Militar de Emergencias.

"Por precaución, se ha desalojado a un grupo scout en la Finca Caruana", tal y como ha detallado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, en su cuenta de 'X'.

El incendio forestal se ha desatado a las 11:42 horas de este domingo, cuando el 112 recibía varias llamadas alertando de una columna de humo cerca de El Llano de las Cabras: una zona de Sierra Espuña que se ubica en el término municipal de Totana.

"Ante el riesgo de propagación, se activó de inmediato un dispositivo de respuesta en el que se han movilizado y desplazado a la zona efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia de los parques de Lorca y Alhama de Murcia - Totana", según ha detallado Emergencias.

Bomberos y guardias civiles, este domingo, desplegados en Sierra Espuña.

Las llamas se han propagado con rapidez, debido a que este domingo había una alerta amarilla de la AEMET por fuertes rachas de viento que oscilarían de 40 a 70 kilómetros por hora.

De hecho, ni los dos helicópteros movilizados ni las brigadas forestales ni los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento -procedentes de hasta 5 localidades- han logrado frenar el fuego.



Hay un frente activo de 2 kilómetros y en la zona ya se han movilizado 150 efectivos, incluso agentes de la Guardia Civil, a la espera de la llegada de la Unidad Militar de Emergencias a Sierra Espuña.

El Plan Informur se ha elevado al nivel 2 ante la evolución del fuego y a la zona se ha desplazado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.

López Miras, este domingo, para informarse de los pormenores del incendio. CARM

El Puesto de Mando Avanzado se ha instalado en el Llano de las Cabras y al mismo se han acercado los alcaldes de Totana y Aledo, preocupados por los daños que puedan causar las llamas a Sierra Espuña: un espacio natural con varias figuras de protección ambiental por su fauna y su vegetación.

"Esperemos que, según dicen los técnicos, la evolución sea favorable a partir de las 20 horas y se cumpla la previsión de una bajada de intensidad del viento", según ha detallado López Miras a la agencia EFE.

"Ahora mismo, hay 150 efectivos trabajando sobre el terreno, entre brigadas forestales, bomberos del consorcio y efectivos de Protección Civil, además de cuatro helicópteros", según ha apuntado el presidente murciano, al tiempo que ha "agradecido" el "trabajo" y la "profesionalidad" de los efectivos de emergencias para extinguir el fuego.

La columna de humo de Sierra Espuña se puede divisar desde Lorca, a 48 kilómetros de distancia, debido al viento. De hecho, desde la Consejería de Presidencia se subraya que ese factor está jugando en contra de los bomberos: "Incendio forestal conducido por viento, cuya intensidad complica las labores de extinción y condiciona su comportamiento".

La Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) alerta de las rachas de viento que se están detectando en la zona: "Desde AMETSE seguimos con preocupación las noticias que nos llegan desde Sierra Espuña, donde se ha declarado un incendio en el paraje del Llano de las Cabras. Nuestras estaciones en la zona reportan rachas de viento del norte de hasta 60 kilómetros por hora".