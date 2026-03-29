El crimen del cortijo de Almería de la marihuana: Javier mató a tiros a su cuñada e hirió a su hermano "por desavenencias"

La zona, marcada por conflictos entre clanes por el control de la marihuana, fue sometida a un fuerte dispositivo policial para evitar represalias familiares y capturar a los sospechosos.

Tras el tiroteo, Javier y su pareja Rocío Rodríguez Gómez huyeron y fueron grabados en una gasolinera cercana antes de entregarse a la Guardia Civil 72 horas después.

El crimen ocurrió en una vivienda dedicada al cultivo de marihuana, donde la Guardia Civil halló 1.400 plantas y enganches ilegales a la red eléctrica.

Javier Nieto Santiago mató a tiros a su cuñada Rosa María e hirió gravemente a su hermano Antonio tras una disputa familiar en un cortijo de Almería.

Los hermanos Nieto Santiago venían manteniendo rencillas. Este martes, Javier, en presencia de su pareja, Rocío, acabó a balazos con las diferencias con su hermano Antonio. El problema es que su hermano no murió y a quien se llevó por delante fue a su cuñada Rosa María.

Todo ocurrió en un cortijo próximo a la Rambla del Conquín, justo en el límite fronterizo entre Rioja y Pechina: dos pueblecitos almerienses marcados por las disputas y los tiroteos entre clanes por el control del cultivo de la marihuana.

El cortijo en cuestión era propiedad de Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, pero allí vivían Antonio y su mujer, Rosa María. Él recibió un plomazo en la cabeza y ella dos disparos que fueron mortales de necesidad. Eran las once de la mañana del martes, cuando la sangre empezó a regar este inmueble en el que se cultiva maría.

Tanto Javier como Rocío sabían que se iba a montar una escabechina familiar y optaron por fugarse tras lo sucedido en el cortijo. Cuando llegó la Guardia Civil encontró 1.400 plantas de maría en la vivienda del tiroteo y en otra contigua, ambas con enganches ilegales a la red eléctrica para tener una plantación a coste cero.

"Hubo que cercar los dos cortijos con un dispositivo especial de seguridad por la tensión que había entre los familiares de los clanes", tal y como explica una fuente del Instituto Armado. De inmediato, se puso en busca y captura a los dueños de la vivienda donde se localizó el cuerpo sin vida de Rosa María y a Antonio herido de gravedad.

Las cámaras de los informativos de Canal Sur filman la llegada de una patrulla de la Guardia Civil al cortijo de Rioja donde se produjo el crimen.

"En principio, se buscaba a Javier como supuesto autor material de los disparos y a Rocío como supuesta colaboradora". La Policía Judicial manejaba varias hipótesis acerca de este crimen, desde un ajuste de cuentas por rencillas familiares, por temas de drogas o por una deuda económica.

"A los investigadores les constan desavenencias entre los dos hermanos y cruce de amenazas". En la Comarca del Bajo Andarax se desplegó un operativo de película para dar caza a los dos sospechosos, la versión narcoquinqui de la famosa pareja de forajidos norteamericana Bonnie and Clyde.

Hubo controles en los accesos a pueblos y carreteras, agentes de la Guardia Civil doblando turnos, perros buscando el rastro de Javier y Rocío y drones sobrevolando Rioja, Pechina o Tabernas. "La búsqueda estaba siendo muy intensa y estaba vigilado todo el círculo familiar y social de los dos sospechosos".

En más de una ocasión se dan cobijo entre miembros de un clan, de forma que el operativo "cerró el círculo" sobre los allegados de Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez. A la espera de que alguno tirara de la manta, desvelando el paradero de la pareja, la Policía Judicial peinó cámaras en carreteras de la zona y en comercios. Los investigadores revisaron y revisaron hasta que cantaron bingo.

Las cámaras del bar de la gasolinera de Benahadux les habían filmado tras el crimen del cortijo de Rioja. En las imágenes, se aprecia a Rocío con el rostro nervioso, casi temeroso, consciente de que está en busca y captura, mientras su pareja, Javier, con gesto serio, se mueve a la defensiva entre las mesas de los clientes.

Rocío y su marido, Javier, fueron grabados en el bar de una gasolinera después del homicidio. G. C.

El cortijo se ubica en la Barriada El Marraque y la estación de servicio de Benahadux estaba a unos tres kilómetros de distancia. De modo que la Policía Judicial podía trazar una ruta de huida del matrimonio y podía intuir que no había llegado muy lejos. Puede que ni siquiera hubiesen salido de la provincia de Almería.

Así que se optó por meterles más presión y este viernes, justo 72 horas después del crimen de Rosa María, madre de cuatro hijos, mientras que su marido Antonio se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital Torrecárdenas, la Guardia Civil envió las imágenes de los sospechosos a todos los medios de comunicación.

La difusión de las fotos se produjo con autorización judicial. En un comunicado del Instituto Armado se pedía "colaboración ciudadana" aportando esta información:

"La Guardia Civil ha recabado las evidencias necesarias que determinan la presunta autoría del homicidio a Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, hermano y cuñada del herido por arma de fuego, propietarios de la vivienda donde sucedieron los hechos y actualmente en paradero desconocido. Ambos hermanos tenían antecedentes de problemas familiares y amenazas".

"Con el fin de averiguar el paradero de los autores fugados, Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, la Guardia Civil solicita la máxima difusión de esta información, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Guardia Civil en Almería".

Esta medida es poco usual, pero los sospechosos sumaban tres días en paradero desconocido y el cerco de vigilancia sobre los miembros del clan no terminaba de dar sus frutos. "Todo el entorno de los sospechosos estaba vigilado", según recalca esta fuente del Instituto Armado

Un agente de la Policía Judicial con Javier, supuesto autor material de la muerte a balazos de su cuñada. Efe

"El hermano de Antonio estaba en todo momento en el Hospital Torrecárdenas". Era evidente que este familiar no estaba dando cobertura a su otro hermano, Javier. En los clanes Nieto y Rodríguez contenían el aliento, para que los familiares de la difunta Rosa María y el malherido Antonio no optasen por aplicar la Ley del Talión: el temido ojo por ojo, diente por diente, con el que un clan hace pagar una muerte con otra muerte.

Por suerte, el incesante trabajo del dispositivo de búsqueda y la presión mediática terminaron surtiendo efecto. Tanto Javier Nieto Santiago como Rocío Rodríguez Gómez eran plenamente conscientes de que las carreteras de Almería se habían convertido en una ratonera con controles, que sus familiares estaban monitorizados, y que sus caras estaban en todos los medios del país.

"Este sábado, los dos sospechosos se entregaron voluntariamente en la Comandancia de Almería". Javier y Rocío fueron a un cuartel seguro para evitar represalias y de paso, lograr una circunstancia atenuante de su responsabilidad penal, de cara a su puesta a disposición judicial.

La entrega voluntaria del matrimonio rebajaba la tensión acumulada en Rioja y Pechina, cuya suma de sus censos no llega ni a los 5.000 vecinos, pero que en varias ocasiones se han visto salpicados "por tiroteos entre clanes por controlar el cultivo de la marihuana", según recuerda una fuente de la Benemérita. "Por esa zona hubo una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil, con 400 agentes movilizados, contra el tráfico de drogas".

Javier y Rocío serán trasladados al juzgado "en cuestión de horas". Allí tendrán la oportunidad de seguir colaborando con la Justicia, para aclarar por qué se saldó a tiros la disputa entre los hermanos Nieto Santiago y cuál era el origen de la misma: temas económicos, drogas o rencillas familiares. "Hasta que no declaren no se confirmará el rol que jugó cada uno en lo ocurrido en el cortijo".