Imagen de una patrulla de la Policía Nacional remitida a los medios. Policía Nacional

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Muere un aficionado del Racing de Santander tras una pelea con un seguidor del Albacete horas antes del partido

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre, aficionado del Albacete, por la presunta muerte de un seguidor del Racing de Santander. El suceso ocurrió horas antes del partido.

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