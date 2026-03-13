La cruz de las 30.000 víctimas de la red de robo de coches en España: "En Marruecos los prefieren sin mucha tecnología"

Toni se sintió inestable. El robo de su Alfa Romeo en una madrugada de noviembre de 2025 lo obligó a aceptar que su esfuerzo puede desaparecer en un amanecer. “Lo dejé aparcado en la noche y cuando salí a trabajar no lo vi por ninguna parte”, comenta.

Ángela se sintió vulnerada. El problema no solo fue el robo de su Toyota Land Cruiser en Badajoz durante la noche del 19 de noviembre de 2025. El miedo recae en la sensación de sentirse observada. "Estoy segura de que me hicieron un seguimiento para ese hurto", asegura.

Daniel se sintió impotente. Su furgoneta la robaron frente a su casa en la noche del 20 de noviembre. No escuchó ni sintió nada. "Cuando salí en la mañana no estaba mi coche", dice.

Toni, Ángela y Daniel tienen en común ser tres de las 33.032 víctimas de robo de coches en España durante 2025. Otra similitud es la noche como aliada de los delincuentes.

A ello se le suma que ninguno recuperó su coche. Ese es el desenlace más común: aceptar que los días pasan sin respuesta. "Ahora tengo otro coche, pero todos los días publico fotos en redes sociales del que hurtaron. Quiero una respuesta", añade Toni.

Todos concuerdan en que, posiblemente, no vuelvan a ver sus coches. La Guardia Civil, pese a la denuncia, no da una respuesta. Ana Belén se suma desde la nostalgia. A ella le robaron un Opel Vivaro de nueve plazas en 2022 y nunca pudo recuperarlo.

"La gente me dice que me resigne, que posiblemente mi coche ya esté rodando por Marruecos. La mayoría de lo que roban va para allá", asegura Ángela.

Miguel Ángel Plaza, gerente de la empresa World Cars, encargada de recuperar coches, explica que este tipo de delito se hace con tres finalidades. La primera es desguazarlos en talleres clandestinos para que sus repuestos sean vendidos en el mercado negro.

La segunda opción es llevarlos a otros países, dependiendo del modelo y año. "En Marruecos prefieren los coches que no tienen tanta tecnología y que no son tan nuevos", dice Plaza.

Y la tercera alternativa recae en coches que se roban para cometer ilícitos y después son abandonados. "En estos casos buscan coches rápidos para poder huir. En algunos casos son recuperados porque se abandonan en pueblos. Pasan allí días, semanas o meses hasta que alguien lo reporta", añade el experto.

Modus operandi

Un robo no puede tardar más de cinco minutos, dice Plaza. En caso de que se demore más, ya no sería rentable. "Se exponen a que los vean, que se active alguna alarma o que el dueño salga de forma repentina", agrega.

Por ello, Ángela siente que en su caso había alguien vigilándola con antelación. Sabía a qué hora ingresaba a su casa, que posiblemente no iba a salir y también un punto importante: tenía un duplicado de su llave.

"Lo que me dijo la Guardia Civil es que, por el tiempo que tardaron y la facilidad con la que lo hicieron, tenían un duplicado de la llave", expresa.

Además, los coches robados pocas veces son de oportunidad. La mayoría se hacen bajo "pedido".

"Desde Marruecos las bandas suelen enviar personas con encargos específicos. Es decir, robar 200 coches del Seat León, que es uno de los más hurtados. Suelen pedir vehículos que no tengan mucha tecnología. Allá no interesa porque no tienen muchos avances de ese tipo. Lo que buscan son coches comunes", comenta Plaza.

Ellos tienen aliados específicos. Una vez hurtado, los delincuentes que no tienen tecnología para detectar si un coche tiene GPS, hacen una "prueba". Suelen abandonar los coches dos o tres días en algún pueblo.

Si regresan al cabo de ese tiempo y sigue en el sitio, el coche es "seguro" de ser robado. A eso le llaman "dormir" un coche.

Después de ese proceso, el coche es llevado a un taller ilegal para ser desguazado. Estos están ubicados en Vicálvaro, Alcobendas, Leganés, Toledo, Móstoles o Alcalá de Henares.

Y allí recae la razón principal por la cual los robos, mayoritariamente, son en la noche: la denuncia no es inmediata y otorga un margen para que los delincuentes escondan el coche o lo trasladen a una nave.

"Si una persona llega a su casa sobre las 20, el robo se produce a las 22, posiblemente se dé cuenta a las 9 o 10 del siguiente día. La denuncia se hace una hora después, entonces hay un tiempo muy amplio para que el coche sea desaparecido", complementa María Vázquez Rubio, administradora de la empresa de recuperación de coches.

Otros destinos

"Lo más complicado de que te hurten un coche es que lo dejas allí una noche y a la mañana siguiente no hay nada. Es como si se hubiera esfumado. Pasas de tener comodidad a tener preguntas", expresa Esteban.

Su caso es similar al de Toni, Ángela y Daniel. Pero Esteban tiene una diferencia: su coche, un Volkswagen, fue captado por Cataluña. Allí se le perdió el rastro. "Sé que probablemente mi coche está en otro país", asegura.

Y es que las marcas de los coches pueden definir su destino. No todos terminan desguazados o viajando a Marruecos. Los Audi, BMW, Seat, Volkswagen y Peugeot son dirigidos a Polonia, Bulgaria o Rumanía.

Allí, si el coche tiene un precio de mercado de 60.000 euros, son vendidos por 15.000. En muchos casos, la Guardia Civil es avisada de que el coche robado se encuentra en uno de esos tres países.

Pero, ni sabiendo dónde está, puede recuperarse. "La ley en esos países pone mil problemas porque alegan que el comprador ha sido de buena fe. Cómo va a ser de buena fe si compras un coche por menos de la mitad de su precio", explica Vázquez.

En España, cuatro de cada 10 coches son recuperados. "Nosotros investigamos muchos casos y trabajamos con aseguradoras porque la Guardia Civil no puede investigar todos los casos a profundidad", agrega Plaza.

Por lo general, la tasa de éxito es más alta durante los primeros cinco días. Allí es cuando suelen "dejarlos dormir" y se debe estar atento en pueblos aledaños a la ciudad en la que se robó el vehículo.

Si transcurre más tiempo, lo más probable es que el coche ya haya sido desguazado o esté viajando a otro país, sea Marruecos, Polonia, Bulgaria o Rumanía.

"Es muy fácil cambiarles la matrícula. Nosotros hemos notado un aumento muy grande en el flujo de trabajo, sobre todo en las zonas de Cataluña, Madrid y Andalucía. Son las tres comunidades más afectadas", complementa Plaza.

Lo mismo sucede con los coches que roban en Francia o Alemania. Vázquez añade que la empresa trabaja con policías de otros países debido a que muchos de esos ilícitos terminan en España.

Lo que queda

Ángela, Toni, Esteban y Daniel, con el paso del tiempo, han aceptado su realidad: están en el 60% de la estadística que no recuperó su coche. La investigación sigue abierta. Y así continuará.

Los cuatro consiguieron nuevos coches. También saben que aparcar frente a casa no es sinónimo de seguridad.

Ninguno de ellos volvió a ver su hogar con los ojos de antes. Ellos coinciden en que, probablemente, hubo alguien que los acechó en la oscuridad.

Ángela se siente inquieta. Toni se siente inseguro. Daniel se siente frustrado. "La vida no es justa", dice ella. Ellos concuerdan en que la seguridad debería ser superior. Sin embargo, pocas cosas se rigen bajo las normas naturales y lo material es una suerte que puede desaparecer en un amanecer.