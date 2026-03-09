Raúl violaba a su hijastra de 4 años en Novelda (Alicante) y su pareja Natalia lo sabía: "No me gustan sus caricias"

Raúl B. P., de 48 años y natural de Alicante, presuntamente, violó a su hijastra de cuatro años y la madre de la niña lo sabía.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva de fuentes cercanas a la investigación, el supuesto autor de los hechos agredió sexualmente a la niña en 2024 "en numerosas ocasiones", cuando esta tenía dos años.

Todo ello, y siempre atendiendo a la información relativa al caso, con el beneplácito de la madre de la pequeña, Natalia M. V, ya que, supuestamente, lo sabía.

Denuncia de la abuela

Quien decidió poner fin al calvario de la menor fue su abuela, Susana P. P., denunciando los hechos ante la Guardia Civil de Novelda (Alicante).

La denunciante sostuvo a los agentes del Instituto Armado que la pareja de su hija "le ha tocado sus partes íntimas con un ánimo que podría ir más allá de lo que sería una relación propia de tutela o amistad".

Natalia dijo que lo sucedido entre Raúl B. P. y su hija no podía ser así, y que respondería a algún "tipo de juego" entre él y la menor "que pudiera haber sacado de contexto" o incluso "malinterpretado".

Asimismo, la abuela está convencida de que su nieta "está sufriendo" algún tipo de maltrato, vejación o agresión que "excede" lo que sería un comportamiento corriente entre un padre y su hija.

Maltrato a la menor

"Imbécil, idiota, qué asco de niña... ya se ha cargado el pintauñas, desgraciada". Estos son algunos de los insultos que profería la madre sobre su hija y que ha podido conocer EL ESPAÑOL mediante unos audios.

En otra de las notas de voz, "literalmente se manifiesta que "la aporrea", es decir, literalmente se pega a la menor".

El abogado de la acusación particular, Julen Martínez, sostiene mediante un escrito remitido al juzgado instructor de la causa que "estos son algunos, de entre otros muchos episodios de maltrato".

Asimismo, instan a que se aplique una medida de protección a la niña "con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la menor de tan solo cuatro años".

"Caricias" de Raúl

"¿Es verdad eso? Mentiras no se dicen, esas cosas son delicadas, cuéntame qué ha pasado". A través de los audios que maneja este periódico, se acredita que la menor confirma a su abuela que Raúl B. P. le "tocó sus partes íntimas", mientras "la mamá" estaba en la cocina.

La niña asegura que se lo contó a la madre, Natalia, y le dijo "que Raúl le quiere mucho".

La abuela tenía conocimiento de que "alguien" le tocó las partes íntimas a la niña, y, en los audios se puede escuchar que Natalia le dijo que fue un niño del colegio y no su padrastro Raúl.

"Yo ya no sé a quién creerme, si a tu madre o a ti", le dice la abuela Susana a su niña. "No me gustan sus caricias", le dijo la víctima.

"Eso no debe hacerlo. Es de cochinos", agregó la "yaya".

"Eso está mal. Esas zonas solo te las pueden tocar la mamá y la yaya cuando te laven. No tienes que dejar ni a Raúl ni a nadie que te toque ahí", agrega la abuela en la conversación.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda. Plaza nº 1 investiga a Raúl B. P. por un presunto delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Por su parte, la defensa de Raúl desmiente que su representado cometiera dichos actos sobre su hijastra.

Indican que quien comete las agresiones sexuales es la abuela Susana y que las heridas que la niña presenta en el trasero se las hizo "rascándose".

También aseguran que "Raúl le cuida" a la niña y que nunca la ha tocado.

"Le intentó sacar los ojos"

La relación entre Natalia y Susana no era buena. Y otro asunto, alejado de la presunta agresión sexual a la hija y nieta de estas, tuvo lugar el año pasado.

El 18 de noviembre de 2025, Natalia, la madre de la niña, presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Novelda por una presunta agresión que sufrió por parte de su madre, Susana.

Natalia señaló a los agentes que "lleva sufriendo maltrato por parte de ella desde pequeña" y que el 6 de junio "le intentó sacar los ojos".

Tuvieron un encontronazo en donde, de acuerdo a la denuncia que obra en poder de EL ESPAÑOL, Natalia se echó para atrás y "consiguió arañarle los párpados, labios, boca y brazos".

Asimismo, manifestó a los guardias civiles que "tiene miedo" de que un episodio así vuelva a suceder porque su madre "es una persona muy agresiva".