Egoitz, hijo de Josu Ternera, será alcalde en el antiguo santuario francés de ETA: colaboró con la banda y fue condenado

En 2021, Egoitz Urrutikoetxea (Bayona, 1974) estaba sentado delante de un juez en Francia escuchando su sentencia a dos años de prisión por colaborar con la banda terrorista ETA.

Dentro de unos días tomará posesión como alcalde de Lexantzü-Zünharre.

Urrutikoetxea es hijo del histórico dirigente terrorista 'Josu Ternera', y accederá a la alcaldía de este Ayuntamiento ubicado en el País Vasco galo [también llamado Iparralde, en euskera] después de la celebración de las elecciones municipales del 15 de marzo.

Una foto de archivo de Egoitz Urrutikoetxea. EFE

Su éxito en las urnas de esta población de apenas 90 habitantes ya está garantizado porque ninguna otra formación se ha presentado a los comicios.

El partido político por el que se ha presentado es EH Bai, una formación vinculada a Bildu -aunque independiente- que se presenta en los municipios del País Vasco francés.

En este territorio galo, la izquierda abertzale tiene un cierto arraigo. Consideran esta región como una parte del Euskal Herria que aspiran a convertir en una nación unificada e independiente, al igual que Navarra.

De hecho, esta era una de las zonas de mayor actividad de ETA. Como se trata de un territorio bajo soberanía francesa con las fronteras abiertas, muchos terroristas se refugiaban allí para huir de las autoridades españolas.

Así lo atestigua un titular de El País del 30 de octubre de 1983, que rezaba: "Por cada 'etarra' detenido, otros dos o tres cruzan la frontera y se instalan en Francia".

En aquel artículo, el diario afirmó que "al menos 400 de estas personas [etarras] viven en Bayona, San Juan de Luz, Hendaya, Biarritz o cualquiera de las pequeñas localidades del País Vasco francés".

Ideología abertzale

El, en unos días, nuevo alcalde, Egoitz Urrutikoetxea, siempre ha sido una personalidad muy asociada al movimiento abertzale.

Tiene nacionalidad francesa, estudios universitarios de Historia y antes de integrar las listas municipales de EH Bai fue miembro de Iratzar Fundazioa, una fundación vinculada al partido Sortu -formación que luego se integró en Bai-.

Su relación con ETA ha sido uno de los puntos más controvertidos de su trayectoria.

Urrutikoetxea siempre ha negado haber formado parte de la banda terrorista, pero sí ha reconocido colaboraciones puntuales en el contexto de las negociaciones de paz.

De hecho, pesa sobre sus espaldas una condena a dos años de prisión impuesta en 2021 por la Justicia francesa por sus vínculos con la banda terrorista.

Durante varios años mantuvo una batalla legal hasta que en 2024 el Tribunal de Apelaciones de París mantuvo su condena, pero le exoneró definitivamente de cualquier pena por la antigüedad de los hechos y por su reinserción social.

Según publicó la agencia AFP, la Fiscalía pidió una pena de dos años de cárcel en suspenso por haber alquilado con un nombre falso, durante varios meses en 2005, un apartamento y un garaje que fue puesto a disposición de ETA.

Pero Urrutikoetxea argumentó que su objetivo fue ayudar al proceso de la organización para deponer las armas, y que no formó parte de la misma.

Antisistema

Ahora, Urrutikoetxea milita en las filas de Euskal Herria Bai. En la legislatura que termina en las elecciones de este mes se ha desempeñado como concejal en el municipio.

Y antes de eso, en 2019 fue uno de los cabecillas de la conferencia 'No al G7, construyendo otro mundo', que se organizó en Francia como protesta contra una reunión de los líderes del G-7.

Egoitz Urrutikoetxea, hijo de Josu Ternera, en un acto contra el G7.

El vasco-francés detalló algunos de los puntos del programa de esta 'contra-cumbre' y arremetió contra el foro político de líderes mundiales apoyando mensajes ecologistas, feministas, contra la gestión de los refugiados...

Relación con su padre

Más allá de su ideología abertzale, a Urrutikoetxea le ha sido imposible desvincularse políticamente de lo que supone ser hijo del etarra 'Josu Ternera'.

El padre del futuro alcalde de Lexantzü-Zünharre fue detenido en los Alpes el 16 de mayo de 2019, en una operación conjunta de la Guardia Civil y la policía gala. Llevaba en la clandestinidad desde 2003.

La Audiencia Nacional le investiga por el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.

Aquel ataque tuvo lugar en 1987. En él murieron 11 personas; entre ellas, cinco niños, y también provocó decenas de heridos.

Y pese a que Ternera no hizo explotar el coche-bomba, habría formado parte de la dirección de la banda terrorista cuando se produjo el atentado.

Josu Ternera, en una imagen de archivo. EFE

Tras su detención, ha permanecido todos estos años bajo custodia de las autoridades francesas, que pospusieron su juicio hasta el 9 y 10 de abril de 2026 por sus riesgos cardiovasculares.

Su hijo, en una entrevista para el diario vasco Berria, calificó el operativo en el que se le detuvo en 2019 como "una voluntad de permanecer anclado en un contexto pasado".

"El incidente de hoy [la detención de 'Josu Ternera'] debe enmarcarse en la involución autoritaria que se está produciendo en Francia y España. Existe una verdadera voluntad de humillar a quienes han optado por la resistencia ante la fealdad de los Estados. Es difícil encontrar una salida".

Preguntado por a qué salida se refería, respondió: "En 2009 la izquierda abertzale optó por cambiar de estrategia, y en 2018, la decisión de la organización [ETA, al anunciar su disolución] demuestra claramente la opción que tomaron para este país: construir un escenario democrático".

"Quieren atacar eso, y creo que debemos centrar urgentemente nuestros esfuerzos en eso", amplió Urrutikoetxea.

"¿Qué sacan a la luz con este incidente de nuevo"; culminó el hijo de Josu Ternera, sobre la detención de su padre. "Hijos y nietos tendrán que volver a la cárcel para visitar a su abuelo. Esa es la realidad".

Además, en una entrevista con la agencia AFP, calificó a su progenitor como un "artesano" en favor de la paz en el País Vasco: "El papel de mi padre ha tenido una constante, que ha sido intentar encontrar una salida honorable para todos en este conflicto".

Ampara sus palabras en algunas acciones de su progenitor, como cuando -siempre según su versión- en 2006 ETA optó por volver a la lucha armada y su padre "decidió retirarse".

La historia de Egoitz Urrutikoetxea es, en definitiva, la de un hombre atravesado por una complicada herencia política familiar, su militancia ideológica y la justicia.

De los tribunales franceses a la alcaldía de un pequeño pueblo, su recorrido refleja las complejidades de una generación que intenta ocupar espacios institucionales tras décadas de conflicto, sin renunciar a una memoria que sigue siendo objeto de disputa.